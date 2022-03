El Senado le dio sanción definitiva al pacto de ajuste con el FMI

Amplia mayoría para el pacto con el FMI

El Senado le dio sanción definitiva al acuerdo con el FMI, con 56 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones. El Frente de Todos votó dividido y Cristina Kirchner, presidenta de la Cámara, abandonó la sesión al momento de la votación, configurando un nuevo capítulo de la crisis política que atraviesa la coalición oficial. Sin contar con senadores, la izquierda fue la única fuerza política que plasmó su rechazo en las calles, montando -junto a otros sectores combativos- un acto en la Plaza de los Dos Congresos para denunciar esta entrega.

Como ocurrió en Diputados, Juntos por el Cambio aportó la mayoría de los votos afirmativos -32 de 56. Al interior del Frente de Todos, 20 de 35 senadores votaron de manera favorable y los rechazos dentro de este bloque provinieron del ala kirchnerista, entre quienes se encuentran Oscar Parrilli, Mariano Recalde y Juliana Di Tullio. También apoyaron en memorándum bloques provinciales representados por Alberto Weretilneck (Río Negro), Magdalena Solari Quintana (Misiones), Alejandra Vigo (Córdoba) y Clara Vega (La Rioja).

El kirchnerismo presentó un comunicado, muy similar al que había difundido La Cámpora luego de la media sanción, argumentando su rechazo al acuerdo con el FMI. Allí se describen las consecuencias negativas que tae consigo, como el ajuste a los sectores populares, el monitoreo sobre las cuentas públicas, los efectos recesivos, los tarifazos, etc., añadiendo que el propio Fondo puso en cuestión el cumplimiento de las metas pautadas tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, que disparó los precios del gas que importamos sumando presión a las tarifas. Como de costumbre, su voto en contra no fue acompañado de ningún llamado a la acción para enfrentar los ataques que acontecerán fruto de este acuerdo. No sorprende viniendo de parte de quienes fueron cómplices del ajuste todo este tiempo.

Nuevamente, se encargan de aclarar que no pretenden romper con el Fondo, sino que acuerdan con rescatar esa deuda -que ellos mismo tildan de ilegítima- pero con mejores condiciones de refinanciación. Un planteo inconducente teniendo en cuenta que ya Guzmán aspiró a lograr mayores plazos e intereses más bajos y se encontró con la negativa del organismo. Porque en definitiva poco importa el “tono” con el cual se negocie, cuando el gobierno -kirchnerismo incluido- adolece de un plan alternativo, quedando a merced de las exigencias del FMI.

Como vemos, la crisis política toma volumen dentro de la coalición gobernante, no solo porque el kirchnerismo busca preservar su imagen frente al ajuste que se viene, sino que además, es cada vez más claro el carácter incumplible de un acuerdo destinado al fracaso y que empieza a suscitar choques al interior de la propia clase capitalista. Así las cosas, el gobierno que encarnará el ajuste fondomonetarista se encuentra cada vez más debilitado para emprender esa tarea.

La única oposición consecuente al pacto con el FMI provino del Frente de Izquierda y los sectores combativos agrupados en el Plenario de Lezama, quienes nos colocamos de manera definida en el campo del no pago de la deuda usuraria, entendiéndola como un mecanismo de saqueo y opresión nacional a manos del imperialismo que hunde en la pobreza a nuestros pueblos. En el acto realizado en las puertas del Senado, el legislador PO-FIT-U, Gabriel Solano, remarcó que, a pesar de la demagogia de CFK, el verdadero contraste de la situación política argentina lo conforman, por un lado, “el peronismo en el gobierno, levantando la mano para que se aplique el ajuste del FMI” , mientras “tenemos en la calle al movimiento piquetero, a la izquierda, a fracciones del movimiento obrero combativo peleando y pugnando por una salida”.