“Hay hambre, pero le damos la guita al FMI”

Desde las 15 horas de este martes 3, el Partido Obrero llevó a cabo un acto en las puertas del Banco Central, rechazando el pago de la usuraria deuda externa un día después de que el gobierno gatillara 345 millones de dólares al organismo de crédito en concepto de intereses.

Vanina Biasi, que es dirigente del Partido Obrero y candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la lista 1A del Frente de Izquierda – Unidad, dio inicio al acto frente a las puertas del Banco Central señalando: “en este emblemático lugar funcionan las oficinas del Fondo Monetario Internacional, que de manera permanente están presentes en nuestro país. La tarea que tiene el FMI con sus oficinas instaladas dentro del Banco Central es una tarea que debemos denunciar por parte del gobierno, porque ha admitido -como ya han admitido otros gobiernos- que el FMI audite las cuentas de la Argentina. La entrega al Fondo Monetario es una entrega de la soberanía nacional sin atenuantes, y eso fue llevado a cabo por un gobierno que se dice ‘nacional y popular’. Ahora estamos frente a una realidad que es sumamente cruel para la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores en la Argentina”.

Luego, Biasi agregó: “tenemos a más del 50% de los hogares argentinos debajo de la línea de pobreza, sin embargo, el partido gobernante, en el lanzamiento de su campaña electoral, planteó una orientación clara con relación a cuáles son sus objetivos: Cristina Fernández de Kirchner, y no cualquier otro dirigente político de la Argentina, planteó que hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional… con el préstamo del Fondo Monetario Internacional. 4.300 millones de dólares destinados a volver al FMI en calidad de pago de una deuda que fue a parar a la campaña electoral de Mauricio Macri, como muchas veces escuchamos decir, a la fuga de capitales. Y de ninguna manera fue a parar al desarrollo económico, por lo tanto, el pago de esa deuda usuraria en momentos en que en Argentina se vive una crisis económica y social que tiene a la mitad de la población bajo la línea de pobreza, es una orientación y una línea criminal que lleva a cabo el gobierno nacional”.

Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero y primer candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la lista 1A del Frente de Izquierda – Unidad, dijo: “en lo que va del año, este gobierno lleva pagados casi mil millones de dólares al FMI. Si uno tiene en cuenta la totalidad del mandato de Alberto Fernández, lo que ya se destinó al pago de la deuda externa al FMI son 2.300 millones de dólares. Estamos hablando de montos significativos para un país que está quebrado, que está desfinanciado, que sufre una corrida cambiaria, que está en las vísperas de una nueva devaluación de su moneda, y que, sin embargo, sigue utilizando los recursos que ese país genera para el pago de la deuda”.

Solano se refirió también al enorme ajuste fiscal que requiere el FMI sobre las cuentas nacionales, una exigencia que el gobierno suple atacando a los jubilados, los salarios públicos y la asistencia social: “eliminaron la IFE porque lo pide el Fondo Monetario Internacional, y dijeron que no podían utilizar 90 mil millones de pesos por mes para eso. Están utilizando todos los recursos públicos para asistir al pago de la deuda mientras se lleva a la población argentina a una situación desesperante. ¿Y quiénes propiciaron esto? Vean la cuenta de Twitter de Victoria Tolosa Paz, la primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos. Ella era la ‘encargada’ de la lucha contra el hambre, un nombre pomposo en un país donde la gente se caga de hambre. Dijo que Argentina no tenía 90 mil millones para la IFE, que había que eliminarla. Ahora, Tolosa Paz, te preguntamos, ¿Argentina tiene 2.500 millones de dólares para pagarle al FMI? Tolosa Paz dice que sí. Ahora, ¿tiene hambre el FMI? No. Los que tienen hambre son los pibes de la Villa 31, de la 1-11-14, de La Matanza, del Chaco profundo, de Jujuy. Ahí hay hambre, pero le damos la guita al FMI”.

