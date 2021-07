José C. Paz: gran asamblea con Néstor Pitrola y más de 600 participantes

Fotos Imas Federico

El sábado 17, pasado el mediodía, en un gran clima de alegría y compañerismo, nos reunimos en asamblea en el Barrio Néstor K. compañerxs del Polo Obrero José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel; compañerxs y vocerxs precandidatxs del Partido Obrero de San Miguel y de los distritos paceño y malvinense; también vecinos y vecinas que se sumaron a compartir una «lentejeada» caliente para combatir el frío y el hambre, y una discusión y conclusiones políticas profundas y de alto vuelo para combatir a los ajustadores.

A las 14 hs arrancó propiamente la asamblea; que fue coordinada por la precandidata a concejal por el PO sanmiguelino, Daiana Cabrera, con la presencia atenta y activa, también, de Néstor Pitrola; en el marco de la campaña política que viene desarrollando el Partido Obrero en toda la provincia, con las distintas intervenciones que se fueron sucediendo.

Sandra Becerra, dirigente del Polo Obrero y precandidata a concejal en José C. Paz por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) subrayó: «Mario Ishii hace 20 que gobierna y no hizo nada. No hay cloacas, no hay agua, no hay escuelas». Y siguió: «hay que seguir organizándonos en cada barrio junto al Polo Obrero por nuestras reivindicaciones: por trabajo genuino, por salud pública y de calidad, por vivienda digna».

Por otro lado, Andrea (delegada del Polo Obrero paceño del barrio Sagrada Familia) señaló: «vamos con las listas del FIT-U, los únicos que ponen sobre la mesa nuestros intereses. Tenemos que demostrarle al gobierno que el Polo Obrero y el pueblo está de pie. Nosotros tenemos el poder de decisión. Nosotros estamos en las calles y vamos a seguir por todas nuestras reivindicaciones».

Stella Maris (delegada del Polo Obrero paceño Vucetich), compañera que fue detenida arbitrariamente en un desalojo en el barrio Cuartel V (Moreno) en el que se desarrollaba una recuperación de tierras pacífica, intervino con la claridad que destaca a lxs compañerxs del Polo Obrero: «pese a la represión, la detención arbitraria y la preventiva, vamos a seguir luchando por tierra y vivienda digna para todos, unámonos con el FIT-U por nuestra lucha».

¡Vamos por la aplicación del cupo laboral travesti trans en Malvinas y todo el país!

Yésica Suárez, precandidata por el PO malvinense en el FIT-U, sumó su intervención: «saludamos las inscripciones de la alianza FIT-U. En Malvinas tenemos un desafío importante. Son lxs compañerxs del Polo Obrero los que día a día batallan contra el hambre en los merenderos y comedores». Y continuó: «no es todo color de rosas como lo quiere pintar Leo Nardini (intendente de Malvinas): no hay cloacas, no hay agua potable. La lucha que venimos desarrollando es muy importante. Venimos de una gran asamblea de mujeres convocando al Congreso Nacional del Plenario de Trabajadoras para seguir organizadas por nuestras demandas: no hay acceso a la salud, no hay acceso a una educación sexual integral. No hay cupo laboral travesti trans. Por todo esto, vamos a llevar el programa del FIT-U a los barrios».

El compañere Hugo (Agrupación 1969 Malvinas) sostuvo que «desde la 1969 luchamos por el cupo laboral travesti trans. En Malvinas solo una compañera tiene acceso al cupo de los 35 puestos laborales que figuran en el Ministerio. Nardini no da acceso al trabajo. Lxs compañerxs son discriminados por su condición sexual. Se tiene que terminar esto, somos todos iguales».

¡Por conectividad y trabajo, y contra la represión, jóvenes luchando!

José Hinojosa, precandidato del PO paceño y delegado de la Juventud del Polo Obrero también intervino sumando la perspectiva de la juventud paceña: «La juventud está siendo reprimida. Kicillof y Berni son responsables de la desaparición y asesinato de Facundo Castro, de la desaparición de Tehuel. Sin embargo, la Juventud está de pie». Y añadió: «vamos a salir adelante luchando por nuestras reivindicaciones: la educación presencial en José C. Paz es imposible de garantizar: los establecimientos están deteriorados, los pibes van al colegio y se mueren de frío. Con la Juventud del Polo salimos a reclamar por conectividad, por compus y wifi. Basta de precarización laboral a la juventud. Lxs trabajadorxs, la juventud, las mujeres y las diversidades estamos organizadxs. Esto no va más. Sigamos peleando contra los ajustadores. ¡Viva la lucha piquetera, la Juventud del Polo Obrero y el Frente de Izquierda Unidad!».

Julián Batisttesa, de la secretaria académica del CEUNGS (Centro de Estudiantes de la Universidad de General Sarmiento) y dirigente de la UJS regional, reflexionó que «en estas elecciones la juventud juega un papel importante. Tenemos que luchar contra las listas que llevan a los represores de Sergio Berni y Patricia Bullrich.» Y puntualizó: «quienes se dicen progresistas son cómplices de esta línea represiva y ajustadora: somos los jóvenes quienes tenemos trabajos precarios, somos los jóvenes quienes somos desaparecidos y asesinados por la policía bonaerense. No hay un peso para educación. Convocamos a los jóvenes a la lucha por la lista unitaria que enfrente a los ajustadores y represores».

¡Por listas unitarias del FIT-U, por el triunfo de cada lucha!

Néstor Pitrola, dirigente nacional del Partido Obrero, recogió cada una de las intervenciones y sumó algunas conclusiones que se fueron dilucidando a lo largo de la asamblea. «La lucha por la tierra y la vivienda; la lucha por el cupo laboral travesti trans; la lucha de las mujeres; la lucha por conectividad y trabajo genuino para los jóvenes; la lucha de los tercerizados del ferrocarril; la lucha por la apertura de las paritarias; la lucha por aumento de las jubilaciones y el 82% móvil, son todas luchas políticas y tienen un mismo destinatario: el gobierno y la oposición derechista que gobernaron las últimas décadas. Vamos por el triunfo de cada una de las luchas».

«Estamos en un momento determinante: a lo largo y ancho del país se suceden movilizaciones y luchas históricas. Que de a poco van torciendo el brazo del gobierno. Lo vemos en el sindicato del Neumático con una paritaria histórica, lo vemos en los tercerizados del ferrocarril que consiguieron una mesa de diálogo y vienen luchando por el pasa a planta permanente», siguió Pitrola. «Por todo esto, llamamos a que se sumen a la campaña política electoral con el Partido Obrero y el FIT-U. Por listas unitarias para golpear como un solo puño a los ajustadores».

Y finalizó: «Llamo entonces a que votemos desarrollar a fondo la pelea electoral por conquistar el voto al FIT-U de los trabajadores paceños. Poner en pie casas electorales en cada barrio. También organizar mesas de agitación en cada esquina e ir casa por casa a ganar a todo el mundo a la lucha por trabajo genuino, contra el hambre, por tierra y vivienda».

Y así, al canto de «soy piquetero señor… queremos pan y trabajo, salud, vivienda y educación», y luego de un debate riquísimo (ejemplo de lo que puede ser un Congreso Nacional del FIT-U para preparar a la vanguardia en la lucha que se avecina) votamos por unanimidad cada una de las conclusiones.

¡Vamos por listas unitarias del FIT-U!