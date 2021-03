Reclaman la vuelta del Paicor en las escuelas de Córdoba

El gobierno de la provincia dispuso que el Programa de Asistencia Integral de Córdoba (Paicor) continuará con la entrega de módulos alimentarios, y por lo tanto los comedores escolares permanezcan cerrados. Sin embargo, hay testimonios de docentes revelando que hay estudiantes que van a cursar sin comer.

Con la vuelta a clases, la situación de crisis que viven las familias trabajadoras se expresa de múltiples formas. Una de ellas es que hay cada vez más estudiantes que padecen hambre.

Cabe señalar que el Paicor fue un paliativo para que estudiantes reciban una alimentación elemental para poder aprender. De acuerdo a cifras oficiales, el mencionado programa cubre a 275.000 beneficiarios en toda la provincia.

No obstante, la cifra mencionada no cubre al conjunto de estudiantes. Es decir que no alcanza para asistir a lxs pibes, porque el programa no se amplió tras la pandemia, aun cuando todos los indicadores señalan un empeoramiento de la economía de las familias de las barriadas populares.

Tras la llegada de la pandemia, la recuperación de los puestos de trabajo perdidos es más lenta que el esperado rebote en la actividad económica. Falta trabajo, y el que hay es cada vez más precario. En líneas generales, estas son conclusiones que se desprenden de la última medición del mercado laboral que publicó el Indec.

En este marco hay familias que tienen solo a un integrante que recibe el Paicor, de modo que debe compartir lo que recibe cada 45 días. La caja que se distribuye tiene una variedad de productos, pero todos secos. No hay aporte de frescos, y eso hace que por lo general lxs chicxs se llenen de carbohidratos.

Read more

Esto expresa todo un cuadro de crisis. En Córdoba, a las familias trabajadoras les cuesta cada vez más alimentarse, y más cuando los precios se dispararon en los últimos meses. La provincia tiene una inflación que supera la medición nacional. Así pocos llegan a fin de mes.

Es claro que el gobierno de la provincia decidió, junto a la burocracia sindical de Uepec, una vuelta a clases sin condiciones elementales, como un salario mínimo que cubra la canasta básica para la docencia, ni tampoco garantiza que el conjunto de estudiantes reciba los alimentos necesarios para cubrir las necesidades nutricionales.

El ajuste por parte de quienes gobiernan es tal que no se tiene en cuenta que “con hambre y sin conectividad no se puede estudiar”. La frase es una consigna que resume la deliberación impulsada por el Polo Obrero que viene organizando a la juventud de las barriadas populares para hacer efectivo el derecho a la educación.

En ese sentido se vienen realizando un empadronamiento, plenarios y marchas por un conjunto de reclamos, entre ellos que se garantice la conectividad y la universalización del Paicor. Así la juventud de las barriadas populares lucha y se organiza para golpear el ajuste de Juan Schiaretti y Alberto Fernández.

Read more