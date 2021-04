Tres de Febrero: Valenzuela pone en riesgo a la comunidad educativa

Mientras atravesamos una crisis sanitaria y social sin precedentes, el Intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela hace gala de su política de ataque contra la salud y la educación.

El intendente difundió una reunión que tuvo con padres, en la que resolvieron realizar presentaciones judiciales por la presencialidad forzada e insegura en las escuelas, en sintonía con la política que lleva adelante Larreta en la ciudad. A su vez impulsó una campaña de fotos con distintas dependencias educativas municipales en la cual continuó la presencialidad a pesar de los picos de contagios.

Una política criminal

Valenzuela no hizo una sola mención de María Virginia Miscione, docente de un jardín municipal, que falleció por Covid-19. Tampoco hace pública la información de la cantidad de docentes y burbujas aisladas y contagiados a lo largo y ancho de su distrito.

Desde un principio, el ex periodista, levantó la bandera de las escuelas privadas y el negocio empresarial y clerical en la educación a cualquier costo. En reiteradas ocasiones señaló la educación como un lugar de “estructuración familiar”. De calidad educativa ni hablar, el intendente lleva la posición de transformar las escuelas en guarderías.

El derecho a la educación del que hace mención en sus tweets, es la impostura de un representante del la escuela privada y sus negocios. Siempre le ha dado la espalda al derecho de aprender y ha perseguido y hostigado a los docentes que le exigen escuelas en condiciones.

En ningún momento del 2020 se preocupó por la conectividad y la continuidad pedagógica de los estudiantes.

Segunda ola

Con el comienzo del dictado de clases presenciales, la curva de contagios no paró de crecer, lo que generó un pico de casos como nunca se había registrado desde el comienzo de la pandemia. Esto se suma al colapso de un sistema sanitario completamente desfinanciado y la improvisación de los gobiernos respecto a las medidas para evitar la propagación de virus. En este contexto Valenzuela fomenta la circulación de miles de padres y estudiantes, rechazando toda advertencia sanitaria y las experiencias internacionales.

Hoy, la esencialidad prioritaria es que se vuelva a su desenvolvimiento virtual, para evitar la mayor circulación del virus que promueve la masiva movilización de población vinculada con la escuela.

Escuelas abiertas y clínicas cerradas

Hay contextualizar la campaña macabra de Valenzuela con lo que sucede en su distrito. Mientras impulsa estos grupos de padres, mantiene abierta instituciones educativas del distrito y admite el cercano colapso del sistema sanitario, no mueve un pelo por la Clínica San Andrés, que lleva tres meses de lucha para que no se cierre. Una clínica que tiene 12 camas de terapia intensiva con respiradores, 80 camas de internación, personal y medicamentos necesarios para atender. Cuando el intendente finalmente recibió a los trabajadores, luego de ignorarlos durante semanas, les aviso que no era de interés del distrito.

Es clara la política reaccionaria del Intendente que hace su campaña electoral con esenciales sin poder trabajar, clínicas cerradas, chicos expuestos en las escuelas y docentes fallecidos por ser forzados a la presencialidad.

Luchemos en conjunto con las familias en defensa de la salud y la educación. Por una partida presupuestaria de emergencia para que llegue a las escuelas todo lo necesario, incluido un paquete de conectividad que pueda garantizar la educación en virtualidad de cada estudiante y el trabajo de las y los docentes.