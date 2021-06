Córdoba: frente el colapso sanitario, lxs trabajadorxs de la salud nos organizamos

La provincia de Córdoba se ha consolidado como el segundo distrito con más casos de Covid-19 en las últimas semanas. Esta crítica situación prefigura una mayor presión en un sistema sanitario colapsado y da cuenta de las políticas antisanitarias del gobierno, que no se han logrado revertir con medidas tardías e insuficientes. El grave cuadro epidemiológico y las muertes de docentes y trabajadorxs de la salud que conmovieron a la sociedad son la expresión más aguda de una orientación que privilegia las ganancias empresariales y no la economía de la población trabajadora y mucho menos la salud, mientras no se han respondido ninguna de las demandas del personal sanitario, quienes nos encontramos en la primera línea de lucha contra el coronavirus.

El decreto criminal de Alberto Fernández, que es aplicado a rajatabla por el gobierno de Juan Schiaretti, donde se establece que “podrán convocarse al retorno a la actividad presencial laboral a los trabajadores y a las trabajadoras que hubiesen recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19, independientemente de la edad y la condición de riesgo transcurridos 14 días de la inoculación”, es la causa de decenas de muertes evitables de las cuales el Estado es responsable.

El anuncio del “código rojo” para la atención domiciliaria de casos de coronavirus es el reconocimiento por parte del gobierno provincial del colapso sanitario que venimos denunciando lxs trabajdorxs. La creación de hospitales modulares para “descomprimir” los establecimientos sanitarios no son una salida real si se tiene en cuenta que no se incorpora personal, sufrimos la precarización laboral y tenemos salarios de miseria que nos obligan al pluriempleo, mientras nos encontramos agotadxs.

Les trabajadorxs monotributistas hicimos retroceder al gobierno, que tuvo que dar marcha atrás con el monotributazo retroactivo gracias a la inmediata respuesta juntando cerca de 90.000 firmas en tres días.

Por ese camino, es necesaria una intervención independiente que pueda torcer el curso de la política antisanitarista del gobierno. Debemos imponer las condiciones para que se den respuestas a todas nuestras demandas, con un frente único de los hospitales y un plan de lucha por aumento de presupuesto e infraestructura, la reincorporación de todxs lxs despedidxs, el nombramiento del personal faltante, el salario igual a la canasta familiar, la vacunación de todo el personal y la centralización del sistema sanitario bajo control de lxs trabajadorxs.

Para reforzar la organización de les trabajadores de salud, el próximo 23 de junio a las 19 horas, convocamos a la charla-debate: “El colapso sanitario y lxs trabajdorxs de la salud”, para debatir una salida a la crisis junto a «elefantes» neuquinos, residentes y trabajadores de la salud en general.

Read more