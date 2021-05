Villa María: colapsó el sistema de salud

Las imágenes de ambulancias que hacían fila esperando una cama para pacientes de coronavirus graficó la crítica situación por la que atraviesa la ciudad. El desborde llegó, y Villa María es uno de los epicentros en donde la pandemia continua un curso ascendente.

La situación del servicio de salud ya era critica hace un mes atrás. El avance de la pandemia vino a profundizar un cuadro que se tornó dramático, aun cuando el crudo invierno todavía no llegó.

Por todos los medios locales se difundió una imagen muy dura en la cual se puede ver media docena de ambulancias en la puerta del Hospital Regional Pasteur, aunque también hubo unidades en clínicas privadas esperando por un lugar para lxs pacientes. El director del hospital, Sergio Arrollo, hizo saber por medios de comunicación que la ocupación del hospital es de un 50%. Sin embargo, trabajadores afirmaron a Prensa Obrera que el hospital cuenta con un 100% de ocupación de camas. El director sigue la línea del gobierno provincial que no toma medidas acordes con la grave situación.

Como si esto fuera poco, al personal se le está sobre explotando. Enfermeras afirmaron a este medio que no cuentan con la posibilidad de acceder a francos, tienen sobre carga horarias, agotamiento físico y psicológico. Una saturación, bajo el régimen del pluriempleo, que ya llevas más de un año.

Villa María es el centro al que se derivan más de 50 municipios de la región y tiene pacientes con cuadros agravados por Covid. En este marco, se realizó la instalación de una carpa sanitaria, pero para la misma no se dispuso de personal para su atención, por lo que un trabajador que debía atender a 3 o 4 pacientes por cama de internación pasó a atender alrededor de 10. Lo señalado no solo representa un riesgo directo hacia el buen cuidado del paciente, sino que también es insalubre para el personal de salud, que se encuentra en la primera línea de la pandemia con salarios muy por debajo de la inflación.

Desde el municipio y provincia no tomaron acciones que al día de la fecha puedan revertir el cuadro epidemiológico; así las cosas, se prefigura una catástrofe sanitaria en la ciudad y la zona.

Villa Maria Ya informó que “el municipio sumó personal destinado a las secretarías que hacen seguimiento de casos de coronavirus”. Se trata de una medida que está muy por detrás del cuadro critico que la población enfrenta. La citada fuente también afirma que “el sistema sanitario hoy está saturado”.

En este cuadro, es inaceptable que se responsabilice a la población por el avance de la pandemia. Si estamos viviendo el peor momento es porque se privilegió cuidar los negocios de las patronales y amigos del poder, y no la salud de la población, lo que requiere recursos efectivos, no discursos de ocasión.

Es claro que hay un hartazgo social puesto que a lxs trabajadores no se los asiste, aun cuando vienen haciendo un esfuerzo enorme en un cuadro en el que la inflación y la pobreza no dan respiro. En esta situación los 9 días de restricciones sin asistencia no constituyen una salida.

La derecha de Cambiemos y libertarios buscan sacar provecho de esta situación de crisis con un programa antiobrero. Es necesario tener claridad: los actores políticos mencionados coinciden en el pago de la deuda y en el beneficio de los grandes capitalistas del campo. Nada pueden ofrecer al pueblo trabajador.

Planteamos que se garantice un seguro al desocupado de $40 mil y que el salario mínimo debe ser de $60 mil. La suspensión de las clases presenciales y que el Estado disponga los elementos de conectividad, wifi y computadoras para que ningún estudiante quede afuera del sistema.

Es necesario centralizar el sistema de salud bajo control de los profesionales del sector. Además, la vacunación masiva de toda la población sobre la base de la intervención estatal de todos los laboratorios privados que producen vacunas o componentes contra el Covid-19. Los recursos humanos y materiales están, lo que falta es la decisión política para llevarlo adelante.

Las medidas señaladas junto a la incorporación inmediata de personal de salud e insumos para palear la enorme crisis son claves para enfrentar la crisis que se está viviendo en la ciudad.

