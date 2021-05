Vizzoti en Neuquén: un espaldarazo a la política criminal de Gutiérrez

Este domingo 16/5, Carla Vizzoti ministra de Salud de la nación, estuvo en la capital neuquina.Luego de recorrer el vacunatorio, brindó una conferencia de prensa junto al gobernador Omar Gutiérrez y la Ministra de salud provincial, Andrea Peve. La llegada de la funcionaria nacional se produce 48 horas después del reconocimiento del colapso sanitario provincial por parte del gobierno de Gutiérrez. Y un día después de los anuncios del gobernador que sostienen toda la actividad economía, restringen la circulación por una semana de 22 a 6 hs, establece nuevas multas y sanciones, control de fuerzas federales y suspende la presencialidad, también por una semana, para los alumnos y no para los trabajadores de la educación.

En estas condiciones, la visita de Vizzoti constituyó un espaldarazo al gobernador del MPN, al cual felicitó con el esquema de vacunación provincial y el gobernador Gutiérrez le devolvió el elogio señalando la “excelente gestión que se está llevando adelante de aprovisionamiento y transferencia de vacunas”.

Para enfrentar la segunda ola, Gutiérrez y Vizzoti hicieron hincapié en la responsabilidad individual y enfatizaron que la suba de los contagios fue exponencial y extraordinaria, la cual representa toda una línea que levanta el gobierno provincial para encubrir que el tercer colapso actual fue largamente anunciado por las estadísticas y los trabajadores/as de salud y es responsabilidad del Estado provincial.

Estos saludos mutuos ponen de relieve la orientación común del gobierno provincial y nacional en el manejo de la pandemia y cuyas política sanitaria son criminales. Ni el gobierno provincial ni el nacional llevan adelante medidas de fondo para proteger la vida de la población ya que no quieren condicionar las actividades económicas por la reactivación que han prometió a los sectores patronales, sino también porque aplicar las restricciones necesarias significarían tener que destinar presupuesto para garantizar que las familias obreras sin trabajo puedan soportar un confinamiento.

En el aspecto de la vacunación, ambos gobiernos ocultan que la vacunación en trabajadores/as de salud no ha finalizado, los trabajadores/as docentes denuncian que solo el 20-30% fue vacunado con la segunda dosis. Reconocen que las vacunas son escasas, pero protegen los negociados de las farmacéuticas que no cumplieron con los plazos pactados de entrega, por los cuales se pagaron millones. Protegen los negociados con Sigman, cuyo laboratorio mAbxience en Argentina produce miles de dosis cada mes, pero por un acuerdo comercial regido por los intereses privados de los grupos farmacéuticos intervinientes, el total de las mismas son exportadas para envasar en el laboratorio Liomont de México y prácticamente no retornan al país.

Por su parte, Peve se encargó de agradecer a nación respiradores, bombas de infusión de medicamentos, monitores y test, pero se ocultó cuanto personal va a ingresar a trabajar a los hospitales que hoy se encuentran colapsados. Hay hospitales como el de Centenario que el fin de semana se organizó contra la apertura de camas que no cuentan con el personal necesario para atenderlas. De 28 camas que poseen solo tienen personal necesario para atender 12 camas. Es decir, que por más que se anuncien con bombos y platillos la llegada de respiradores, nos preguntamos quienes los van a manejar. En todos los hospitales se ocupan más camas de las que el personal puede atender, es decir, mantener un régimen de superexplotación laboral.

Asimismo, el gobierno anunció el pase a planta de 500 compañeros/as eventuales, un número totalmente insuficiente, ya que representa menos de un tercio del personal eventual, sin considerar el persona tercerizado. Es imperioso el pase a planta de todo el personal eventual y tercerizado en la provincia, así como completar los planteles óptimos de cada sector e inmediato refuerzo de los sectores. Dicho esto, los anuncios de pase a planta no dejan ser otra conquista de la lucha de los trabajadores autoconvocados.

Sumarios y programa

Pese haber recibido un petitorio de manos de trabajadores/as autoconvocados, la ministra no hizo alusión al proceso de sumarios y descuentos que impone el gobierno de Gutiérrez a la primera línea. Este es un reclamo central, puesto que no se puede enfrentar un proceso de colapso sanitario con trabajadores perseguidos. Los sumarios atacan el derecho a luchar, pero en los últimos días, el gobierno dio un salto en su ataque desconociendo el derecho a huelga y por eso los sumarios son sustentados en la figura de “abandono de tareas” lo cual puede concluir en futuros despidos. Ante ellos, los trabajadores están en una campaña que incluye medidas de fuerza y una batería de medidas.

La lucha contra los sumarios es parte de una lucha más integral para enfrentar la pandemia. Es decir, un cierre de actividades no esenciales, la centralización del sistema de salud y la finalización del plan de vacunación, un seguro al desocupado de $40.000. Discutamos en cada sector de trabajo y estudio e impulsemos una lucha por ello.