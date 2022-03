Córdoba: el salario municipal, un lamento que no para de crecer

Imagen: Corresponsal

Con el sueldo de febrero, hemos percibido el segundo tramo de la recomposición salarial que acordó el Suoem (Sindicato de municipales de Córdoba Capital) con el ejecutivo municipal. En esta oportunidad, el incremento de 9,45% fue no remunerativo y recién se incorporará al salario básico junto al 9,5 anterior en abril –es decir, a percibir en mayo. Como es sabido, cuando el básico se incrementa, cambia el cálculo de bonificaciones, antigüedad y demás ítems integrados; y también es el momento a partir del cual comienza a correr el tiempo para que el aumento impacte en las jubilaciones, diferido seis meses respecto del activo.

El incremento percibido no termina de saldar la inflación de 2021 aunque ya estemos transitando el primer trimestre del 2022. Aunque Rubén Daniele (secretario general del Suoem) procuró quitarle importancia a la cuestión señalando que “estamos a 4 meses de la inflación”, lo cierto es que, con un incremento promedio de 4 puntos mensuales de inflación, el humor municipal está por el piso. Y con razón: desde que inició la gestión de Martín Llaryora, la inflación acumulada para el período (enero 2020-febrero 2022) ha sido de 114%, mientras que la recomposición lograda para el mismo período hasta hoy ha sido del 90,8%, es decir 23 puntos por debajo de la inflación. La escaramuza que utiliza la comisión directiva para pretender convencernos de que empardamos la inflación consiste en omitir que hubo un ajuste brutal en 2020. Sin embargo, las cifras no mienten ni omiten. Una observación: para simplificar el análisis, dejamos de lado la consideración del carácter remunerativo o no de estos porcentajes y su incorporación al básico. De incluirlos, como correspondería, la pérdida salarial sería mayor.

Volver… con la frente marchita

Desde nuestra agrupación, caracterizamos que el acuerdo paritario era bochornoso. Sin embargo, nos quedamos cortos: la magnitud del ajuste se acelera producto de una inflación escandalosa, en el marco de una crisis de deuda externa brutal y de una guerra que incide en los precios de las exportaciones. Lo que aún falta recomponer –noviembre (2,5%) y diciembre (3,8%) será incorporado como no remunerativo en abril. Y como volvemos a la discusión salarial en mayo, para esa fecha, estaremos con el 2022 sin estrenar y con la discusión por el pase a planta de los compañeros que ingresaron en 2019.

Los municipales venimos perdiendo mal. Por si hicieran falta contrastes, nuestros compañero-as municipales del Sitram (municipales de Jesús María) vienen de lograr un acuerdo paritario del 35% para los próximos seis meses, por encima de la inflación estimada, incrementando el básico y los adicionales e ítems salariales tales como refrigerio, bonificaciones y premios. Las mejoras alcanzadas por los trabajadores se explican como parte de un proceso de recuperación del sindicato y de su creciente organización. Lo logrado permite anticipar la escalada inflacionaria y minimiza su impacto en el bolsillo.

Moraleja: para que el pase a planta de los compañero-as no sea un elemento de extorsión, debería estar fuera de discusión, ya que por estatuto corresponde su incorporación. Para que no nos vendan gato por liebre, deberíamos plantear de mínima la recomposición en una sola cuota de todo lo perdido durante el 2022, incorporado al básico y exigir cláusula gatillo mensual. Y preparar al conjunto de las reparticiones mediante asambleas que clarifiquen la situación económica. En un contexto inflacionario como el que vivimos, el diferimiento de la recomposición salarial es funcional a que la crisis que no generamos se descargue sobre nuestras espaldas y bolsillos. Para recuperar todo lo perdido necesitamos un sindicato independiente del gobierno y la deliberación organizada del conjunto de las y los trabajadores. Desde el Frente Multicolor vamos por ese objetivo.