Investigan por administración fraudulenta a Marco Bielma, secretario general del Sindicato del Empaque

Se ha hecho pública la noticia de que corre sobre el actual secretario general del Sindicato de Obreros y Empacadores de Río Negro y Neuquén -y extesorero- Marco Bielma, y sobre Marcelo Víctor Portiño una investigación judicial por “administración fraudulenta” en la obra social Osoefrnyn. Se espera que se dicte una medida cautelar contra Bielma desde el Poder Judicial provincial de Río Negro, en la Ciudad Judicial Circunscripción Cipolletti, donde reside la causa.

Bielma, mediante un vídeo, intentó separarse de las acusaciones y recientes condenas de Juan Lezcano, secretario adjunto del fallecido y procesado Rubén López (cuando el mismo Bielma era tesorero), de Daniel Aliaga, Jaime Manquepi y Juan López por administración fraudulenta, balances falsos y autorizaciones de actos indebidos en la Obra Social; y, además, aclaró que no se fugará. Bielma es una parte basal del régimen que se investiga hace ya una década.

Abajo el régimen sindical patronal, corrupto y anti obrero del empaque

Rubén López, hoy fallecido, supo ser el secretario general del Sindicato del Empaque de Río Negro y Neuquén durante sucesivos periodos desde el 2005 y legislador desde el 2015 al 2017 del partido provincial Juntos Somos Río Negro. Hasta el 2018, año en el cual López renunció, tenía en su haber dos causas judiciales iniciadas en el 2017. Una de ellas, por abuso sexual con acceso carnal de una joven estudiante y de su prima, causa donde estaba imputado además el exjugador de Boca Juniors, Luis Ibrahimovich (Río Negro 4/2/2017), y por la cual López quedó libre. La otra era por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y bienes durante su gestión, lo que llevó a hacerse conocido como “Barón de la Fruta”, junto con Lezcano. En esta última se le descubrieron propiedades en General Fernández Oro, de donde era oriundo, como la estancia «La Ponderosa», autos de alta gama y hasta la empresa JLK SRL que prestaba servicios en la actividad frutícola (Río Negro 18/08/2015). López también era investigado por los subsidios millonarios que había recibido por parte del gobernador de aquel entonces, Alberto Weretilneck, depositados en una cuenta bancaria de Neuquén.

Hace días, Lezcano y varios dirigentes más recibieron una condena irrisoria luego de haberse declarado culpables de los hechos que se le imputaron, es decir, administración fraudulenta en concurso real con asociación ilícita y balances falsos. Quienes estafaron a miles de trabajadores y trabajadoras junto con López -que no pudo ser juzgado- se declararon culpables de las acusaciones, y, aunque Bielma intente escapar, podría correr la misma suerte.

Comentan a Prensa Obrera trabajadoras que “López formaba un tótem con Lezcano y Bielma, que supo ser tesorero”. Las mismas bases deducen que lo que existe detrás es el choque entre dos bandos de una misma pandilla. “Es una pelea de camarillas por el control del sindicato, la obra social y sus fondos, ajena a nuestros derechos e intereses”, agregan. En el vídeo donde puede verse a Bielma defenderse ante la presencia de una cantidad importante de trabajadores/as a la salida de la Cuidad Judicial, el día lunes, y, en el cual, Carlos Aparicio, titular del gremio, define como “compañeros” a los recién condenados, puede escucharse como parte de las bases reclaman: “Que se devuelvan lo robado”.

Las decisiones de la actual conducción de Soefrnyn han sido siempre a favor de la patronal, es decir, de la CAFI (Cámara Argentina de Frutícultores Integrados). Dejaron pasar el hecho de que a pesar de que el Estado redujo a “cero” las retenciones a las exportaciones, eso no redundó en mejoras laborales y salariales para los y las trabajadoras, sino todo lo contrario. Podemos mencionar la firma de sumas en negro en la temporada pos cosecha del 2020 o la aceptación del 8%, también en negro, por zona desfavorable y solo por esta temporada.

Los negocios que realiza la burocracia sindical son muy vastos. Por ejemplo, el cierre de las farmacias sindicales y de clínicas, como la Clínica Regina, mientras se abren farmacias en acuerdo con la patronal, como sucedió en Neuquén entre Soefrnyn y la multinacional inglesa Global Fresh.

A esto se le suma un régimen de privilegios donde la dirección sindical cobra el 40% por zona desfavorable. Impera el acomodo familiar, sin ir más lejos, el hijo de López era su responsable de prensa cuando este era secretario general; y, el hijo de Carlos Aguirre, secretario general de Soefrnyn Centenario, tiene en planta permanente del sindicato a su propio hijo, sin nunca haber pisado un empaque.

Los y las trabajadoras debemos intervenir

Los y las trabajadoras del empaque fuimos declarados esenciales, trabajamos de manera hacinada ya dos temporadas y no estamos contemplados para la vacunación; no nos pagaron el bono a la esencialidad; padecemos el desempleo gran parte del año sin recibir subsidios estatales, como sí ocurre con la patronal, y sufrimos una precarización laboral extrema; no poseemos una obra social que cubra nuestra salud y la de nuestra familia; y, al día de hoy, seguimos sin cobrar el 40% por zona desfavorable.

Todos estos motivos, sumados a las investigaciones en curso, las condenas, las confesiones y la prohibición de elecciones a delegados/as en varios empaques afirman que los y las trabajadoras del empaque debemos intervenir con un planteo independiente. Se ha demostrado que la actual dirección tiene lazos profundos con la patronal y los gobiernos ajustadores y hambreadores de las provincias de Río Negro y Neuquén.

Entendemos que mediante un proceso de asambleas por seccionales de tipo resolutivas se puede convocar a un congreso de bases de todos los trabajadores del empaque de Río Negro y Neuquén para debatir la situación.

●Basta de corrupción. Fuera la burocracia.

●Exigimos la apertura de los libros contables del sindicato y de la obra social.

●Por una obra social y un sindicato bajo control obrero que defiendan los intereses de los y las trabajadoras.

●Por un congreso de bases de todo Río Negro y Neuquén.

●Zona desfavorable ya.

Read more

Read more