Municipales Córdoba: la campaña electoral del Suoem revela la masiva precarización de los puestos laborales

Imagen: Corresponsal

La campaña electoral del Suoem (Sindicato de trabajadores municipales de Córdoba) transcurre y devela el deterioro de las condiciones de trabajo que opera bajo las narices de la propia conducción del sindicato. En el recorrido por cada repartición, en los diálogos establecidos con las y los compañeros de las diferentes áreas hemos encontrado amplia receptividad y problemáticas comunes que dan cuenta de un malestar sobre el cual es preciso reflexionar.

El dato que se destaca es la masividad de la precarización laboral: en todas las reparticiones hay becarios que cobran hasta $40.000, y en algunas duplican a los trabajadores de planta, mostrando a las claras que la sustitución de trabajadores bajo convenio por precarizados constituye una política de gestión municipal con el expreso objetivo de liquidar la fuente laboral y proceder a otras formas de contratación ajenas al convenio de manera permanente. Esta situación se advierte también en los CPC, donde la merma de trabajadores, consecuencia de la pasividad anticipada, ha sido reemplazada aún en áreas sensibles a los intereses municipales. Sin embargo, el reemplazo se asocia en la mayoría de los casos a relaciones estrechas con funcionarios y delegados sindicales afines a la gestión. Pequeño detalle.

Que haya trabajadores que en una misma repartición no gozan de los mismos derechos queda de manifiesto por las formas precarias de contratación. No obstante, bajo convenio también se verifican desigualdades: no todos los trabajadores de una misma repartición cobran las mismas bonificaciones aún teniendo condiciones para hacerlo. Es el caso de muchos inspectores de tránsito agrupados en Base 21 (conocida como “La Zorrera”), que trabajaron de manera presencial durante toda la pandemia, continúan sin ser declarados esenciales y, en muchos casos, tampoco cuentan con la mentada chapa. Otro tanto se advierte en el cobro de diferentes ítems salariales.

Situaciones similares ocurren en los centros de salud y los hospitales donde profesionales monotributistas trabajan a la par de personal de planta, compartiendo tarea y responsabilidad pero con desventajas de derechos laborales y salariales. En las escuelas, las tareas de auxiliares/maestranza son desempeñadas por becarios y en cada una hay dos becarios de Defensa Civil (fuera de convenio).

Como se advierte, la conducción sindical ha permitido que se precaricen puestos laborales: son aliados de las políticas de la gestión y han llegado al punto de ofrecer ingresos a cambio de votos a favor de la lista oficialista, mostrando de qué lado del mostrador están.

Los municipales debemos sacar conclusiones correctas acerca de lo que ocurre en nuestro sindicato. La cooptación ha pasado a ser moneda corriente. Para enfrentar la precarización es necesario recuperar un sindicato independiente y de lucha, que defienda el estatuto municipal. No pueden hacerlo quienes entregaron todo. Este 30 de marzo, animate a cambiar. Votá el frente Multicolor, que es garantía de integridad.