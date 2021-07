Neuquén: a un mes de la explosión en la escuela, paro y movilización de ATEN

Al cumplirse un mes de la explosión en la escuela de Aguada San Roque que provocó un triple crimen laboral y de acuerdo a la decisión del plenario de secretarios generales del martes 27/7, hoy se realizó un paro con movilización.

Si bien el mandato del plenario era la exigencia de la renuncia de la ministra de Educación, Cristina Storioni y del Subsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza y sus equipos como un punto central, este reclamo no estuvo encabezando la marcha (la conducción de ATEN usó la misma bandera que usaba cuando se negaba a reclamar las renuncias) y no fué la tónica que le dió a la movilización.

Esas consignas estuvieron si como eje central de la columna de la oposición, encabezada por ese reclamo, y que aportó la mitad de los movilizados.

De cualquier manera, se trató de una marcha menor (unas/os 1.500 compañeras/os), acorde al estado de desmovilización que la conducción TEP-Celeste imprimió al sindicato en el último año y al boicot del reclamo central, desalentando la participación.

Es que el TEP-Celeste solo puso el punto de las renuncias en las asambleas luego de la derrota que sufrió en la anterior marcha, cuando desde el palco el secretario general calificó de “inconducente” exigirlas y recibió un repudio generalizado.

Y hoy, a pesar de tener un mandato claro y preciso sobre el particular, volvió a esquivar ese reclamo en toda su dimensión. Primero como ya dijimos al no colocarlo como eje de la marcha y la medida de fuerza. Y segundo porque en su intervención en el acto hizo hincapié como principal responsable al subsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza, para quien sí pidió la renuncia y colocó en un segundo plano a la ministra de Educación para quien no mencionó la exigencia de renuncia. Se trata de la línea oficial: entregar solo una cabeza llegado el caso.

Hubo conducciones de seccionales (como Cutral Có-Plaza Huincul) dirigidas por el TEP-Celeste que no convocaron a acciones locales, pero tampoco a movilizar a Neuquén. Directamente se borraron, se subieron cuatro dirigentes a un auto y se vinieron a la capital, sin movilizar a nadie de sus bases.

Las combis del interior, clásica postal, en las que las y los compañeros viajan cientos de kilómetros para aportar a la marcha central delegaciones importantes de esas seccionales, fue reemplazada por un par de dirigentes con su bandera y punto.

Lo que parece un detalle, no lo es. Hace más de seis años que el TEP-Celeste viene instrumentando el ajuste educativo en sociedad con la ministra, dándole un barniz “progre” a reformas curriculares de ajuste, a encubrir por meses el no cubrimiento de vacantes durante la pandemia, etc..

Lo cual dimensiona aún más la derrota que la base y la oposición Multicolor le propinó a la política del baradelismo, al poner en el centro de la escena el reclamo de las renuncias y convocar hoy a una columna importante.

Comorbilidades: a la escuela con una sola dosis

Ayer se conocieron una serie de normativas de Recursos Humanos del Consejo de Educación por la cuales se plantea el regreso a la presencialidad, en horario completo, de todas/os las y los trabajadores de la educación.

La única excepción son las embarazadas y las/os mayores de 60 años. Pero para aquellas/os que tienen algún tipo de comorbilidad y gozan de la llamada licencia Covid, estas normas apunta a una línea de colocarlos en concreto riesgo de su salud y su vida.

Las licencias Covid que vencían el 31 de julio, fueron ampliadas hasta el 31 de agosto. El departamento de Salud Ocupacional del Consejo de Educación determinará caso por caso quien vuelve a la presencialidad y quien no.

Se trata de personas con comorbilidades como enfermedades graves de vías respiratorias, cardíacas, renales, o pacientes oncológicos, con diabetes o sobrepeso y otras situaciones de riesgo real.

La prórroga de esas licencias por solo un mes, no es lo votado en las asambleas. Pero sin embargo el espaldarazo para tal bestialidad provino de la propia vocal gremial del Consejo, perteneciente al TEP-Celeste, que justificó esa cortísima prórroga solo en la necesidad que Salud Ocupacional pueda revisar caso por caso.

Pero las y los compañeros que padecen esas comorbilidades, letales ante el Covid y su cepa Delta, no van a cambiar de padecimiento en 30 días. Son comorbilidades crónicas.

Y como si esto fuera poco, la vocal del TEP-Celeste, reflexionó que no se trata de licencias, sino de dispensa de concurrir a la presencialidad, pero que no están dispensados de trabajar desde la virtualidad. Lo cual significa para los casos más graves, una exigencia inhumana.

Pero como las normas del gobierno ordenan volver a la presencialidad con toda la carga horaria, y por ahora sostener el esquema de “burbujas”, la tarea de Salud Ocupacional será enviar a esas/os cumpas a atender desde la virtualidad la “burbuja” que no le toque concurrir a la escuela. En vez de designar suplentes o duplas docentes, una vez más la conducción baradelista le ahorra al gobierno en salarios para ese fin. Y aún queda en manos del gobierno y la ministra la famosa “bimodalidad”.

Por otra parte, unas/os y otras/os somos enviados a la presencialidad con una sola dosis, tal como lo establecen las últimas indicaciones del Consejo de Educación.

Con o sin comorbilidades caminaremos así por la cornisa del contagio Covid, con la espada del gobierno en la espalda.

Por supuesto hoy ni se rozaron estos temas en los discursos, como si estuvieran desligados del reclamo de escuelas y trabajo seguros. Pero queda claro que el TEP-Celeste y el gobierno van de la mano, también en esto.

La campaña por las renuncias de Storioni y Deza y sus equipos, que Tribuna Docente tomó desde el primer minuto posterior a la explosión, debe ser redoblada. El TEP-Celeste no tiene ninguna intención de una lucha que las imponga.