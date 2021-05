“La Iglesia le da el lugar al cura abusador para esconderse”

El 9 de marzo de 2020 el Tribunal Oral Criminal N°2 de San Martín declaró prescrito el delito de abuso sexual del excura Carlos Eduardo José -responsable legal del colegio San José Obrero de Caseros y fue denunciado por 4 exalumnxs-. Pocos días después, decenas de exalumnxs, entre ellas denunciantes, vecinos, familiares se movilizaron frente a la iglesia San José Obrero contra este fallo. Entrevistamos a Cecilia, una de las denunciantes.

F: ¿Cómo reciben la noticia del fallo con la prescripción, y lo que generó?

C: La verdad en el momento nos causó shock. No pensábamos que iba a terminar libre. Teníamos otra idea de cómo iba a terminar el juicio. Después pensas en frio… y bueno estas cosas pasan. Parecía que venía bien, pero el 90% termina todo mal. Nos partió a la mitad… porque si salía el juicio de Mailin bien, todos los otros -el de Karen, el de Jas y el mío- tenían más probabilidad de seguir avanzando. Recibimos un montón de apoyo, de distintos lugares y eso nos re sirvió para salir a denunciarlo.

F: ¿Cuál es la excusa que se pone para no condenarlo?

C: Ante “la duda”, frente a cualquier mínima duda, se termina en prescripción. Dijeron que el último caso de abuso, el más reciente, no tenía pruebas suficientes. Una locura porque hasta se había presentado una carta escrita por el abusador a quien denunciaba.

F: ¿Por qué pensas que el excura tiene este nivel de impunidad?

C: Primero, porque es un hombre de la iglesia. Desde la primera denuncia de M en el episcopado de San Martín, la intentaron callar. Y en un barrio en el cual tenía mucho poder a nivel social. Por eso teníamos todas las de perder. La iglesia es la que le da lugar a él para esconderse, trasladándolo a Azul cuando empezaron las denuncias.

F: ¿Considerás entonces que su pelea está ligada a la exigencia de la separación de la iglesia del Estado?

C: Si. Yo soy fiel militante de que es super necesario que se separe a la iglesia del estado. El tema de la ESI es muy importante recalcar. Se nos juzgó mucho durante este tiempo, a nosotras y nuestras familias, por no haber hecho la denuncia antes, etc. Pero la realidad es que yo iba al colegio y no tenía ni idea lo que había pasado. La ESI en un colegio privado y católico es hablar de órganos sexuales. Decirte que no abortes. No te hablan de si una persona grande te puede tocar o no o por que. No nos explicaban. Y tampoco mi tenía mi familia el conocimiento. Es fundamental el tema de la ESI. Que el chico sepa desde chico, que si, y que no.

El testimonio de Cecilia, cuya experiencia personal la convirtió en una enorme luchadora por los reclamos más sentidos del movimiento de mujeres, expone la necesidad urgente de ESI laica y científica, de la separación de la iglesia y el Estado que financia la educación en manos de abusadores, pedófilos encubridores.

Es evidente esta convivencia del Estado e iglesia dentro del poder judicial, que garantiza la impunidad de los abusadores. Por eso desde el Plenario de Trabajadoras planteamos la elección directa y revocable de lxs jueces. Acompañaremos todas las acciones, contra este fallo, por cárcel común para Carlos Eduardo José, y en función de esta y todas las luchas contra la impunidad y la violencia a las mujeres, convocamos a todas a sumarse al congreso del PdT, para organizarnos y elaborar un programa y plan de lucha por nuestros reclamos. ¡Sumate a las comisiones!

