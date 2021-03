Agronomía-UBA: necesitamos un centro de estudiantes en acción

El pasado 20 de marzo, desde la Secretaría General del Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía de la UBA (Ceaba)A -Abriendo Caminos, UJS e Indep- nos comunicamos con el resto de las agrupaciones del Ceaba para que el centro de estudiantes se pronuncie y convoque a movilizar a 45 años de la última dictadura cívico militar. Propusimos realizar una Comisión Directiva para dar este debate con el resto de les estudiantes. No hubo respuesta ni de la Lista 3 -frente único que integramos con otras dos agrupaciones-, ni de la LAI (Línea de Agronomía Independiente).

De esta última agrupación no nos extraña ya que ni siquiera participaron del acto institucional de la facultad por el día de la Memoria, Verdad y Justicia. Su discurso se repite: “No es algo que esté ligado a la facultad, no hay por qué hablar de estos temas’’.

La comunidad educativa no vive en una burbuja, asistimos a una universidad pública en un contexto social y económico que nos atraviesa. En cuanto al Fana (Movimiento Evita) y Cambium (La Mella), siguen el lineamiento de su gobierno de no movilizar, pero esto no quita que se pueda llevar a debate en una Comisión Directiva del CEABA ¿Por qué no enfrentar esa disputa política con el resto de les estudiantes? Esto es muy simple: la razón para no movilizarse no es el Covid, como elles dicen, sino que no pueden ser coherentes en lo que dicen y hacen: no se pueden pronunciar por les desaparecides de ayer y hoy porque su gobierno es responsable de la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro, de los más de 60 femicidios en lo que va del año, de las muertes por contaminación en los pueblos mineros y fumigados y la lista sigue.

Les incomoda tocar estos puntos frente a estudiantes no agrupades porque se ven las profundas contradicciones que manejan y que avalan. Esto se vé muy claro porque el 8M no dejaron de movilizarse ¿El covid entonces sólo llega a algunas marchas?

Desde Abriendo Caminos consideramos que por supuesto el Ceaba tenía que estar presente el 24 de Marzo en la columna educativa. Es nefasto que por estas contradicciones políticas que manejan las demás agrupaciones de la Lista 3 no hayamos podido llevar la bandera del centro a reclamar justicia contra la impunidad de ayer y hoy, por les 30.000 compañeres detenides desaparecides, porque 32 de elles fueron estudiantes de la Facultad de Agronomía de la UBA; por la cárcel común a los genocidas, por la apertura de todos los archivos de la dictadura, para decir basta de persecusión y represión policial, basta de femicidios; para exigir el Fuera Berni, por el no pago de la deuda externa ilegítima, y la lista continúa. El 24 de Marzo no es sólo un día de memoria, es un día en el que luchamos para que se dejen de vulnerar nuestros derechos humanos y decir Nunca Más ¿Pueden, las otras agrupaciones, llevar esa consigna realmente?

El Ceaba en modo Avión

Como frutilla del postre, se le suma la censura de la LAI que gestiona la Secretaría de Prensa y Difusión del Ceaba, y se niega rotundamente a reenviar correos electrónicos a les estudiantes -tarea propia de la gestión de la secretaría- con “contenido político”. En diciembre la LAI dejó de mandar varios mails que enviamos desde Abriendo Caminos, y a los pocos días difundieron un comunicado informando que únicamente mandarán los anuncios “relativos a la facultad”. Para elles todo lo “relacionado directamente con les estudiantes” es apolítico. Bajo este supuesto, se han encargado durante 40 años de censurar y limitar la discusión política hacia dentro de la facultad. Nada sorprendente de una agrupación que responde a la Iglesia y la Sociedad Rural.

Como estudiantes de Agronomía denunciamos la inacción del Ceaba por la falta de respuesta de las agrupaciones hacia las preocupaciones de les estudiantes. El Ceaba no se movilizó el 24M, como tampoco el 8 de marzo; no se pronunció en conjunto por el femicidio de Úrsula ni tampoco contra la represión a las familias de Guernica. Encubrió la responsabilidad del gobierno en la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro, cómo así también en el acuerdo porcino. Y esta es la orientación que le imprimen la presidencia Fana-Cambium, aliada al gobierno, sumando a la nula participación de la LAI.

¿Qué Ceaba queremos hoy?

Es claro que este frente único fue creado en pos de sacar a la LAI después de 40 años de gestionar para las autoridades y contra los intereses estudiantiles. Pero les estudiantes no votaron a la Lista 3 para tener un centro que no abra los debates hacia la comunidad educativa. Es verdad que nuestro tiempo como Secretaría General se vio atravesado por la pandemia, pero las intervenciones de Abriendo Caminos siempre plantearon iniciativas, llamamos a reunir la Comisión Directiva y a la participación abierta de todes les estudiantes y la comunidad de la Fauba.

Desde el momento cero estamos planteando un comité intergremial que una a les estudiantes, docentes y no docentes para luchar con un solo puño contra las autoridades que avasallan los derechos tanto laborales como educativos. Sin embargo, las otras agrupaciones reivindican al Consejo Directivo como núcleo gremial, cuando saben que la representación de les no docentes es minoritaria y no tienen voto, cuando por ahí pasan a votarse los convenios con las empresas contaminantes, saben que las autoridades tienen todo el poder y que los debates son silenciados. Necesitamos una herramienta gremial estudiantil que pueda enfrentarse a todo este aparato de la gestión movido por los negociados de fondo.

La comunidad educativa tiene que ser la que tome las decisiones, contrastando los programas e iniciativas de las corrientes que integramos el centro y la facultad. Desde nuestro rol, proponemos un Ceaba en acción y a la altura de los acontecimientos actuales, que interpelan a toda la juventud.

