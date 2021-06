Farmacia y Bioquímica de la UBA: primera conquista estudiantil por los exámenes promocionales

Luego de meses de una lucha periódica, el miércoles 2 de junio se conoció en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA la primera conquista sobre los exámenes promocionales: 8 materias confirmaron que tomarán los “promos” el próximo cuatrimestre, y otras 4 lo harán si es bajo determinadas condiciones.

Es, sin duda, una de las conquistas del movimiento estudiantil más importantes en lo que va del año dentro de la universidad, luego del triunfo de los finales virtuales en Económicas en abril y los cupos ganados en Psicología a principio de cuatrimestre (ambas arrancadas a gestiones y centros de estudiantes alineados a los mismos espacios políticos que la decana Arranz en Farmacia).

Tampoco es el primer antecedente en nuestra facultad de un logro así durante la pandemia. En 2020, luego de una incansable lucha -que contó con miles de firmas, twittazos que fueron tendencia, conferencias de prensa y movilizaciones a la facultad en medio del confinamiento-, los estudiantes ganamos los finales virtuales para todas las materias.

Un primer paso, pero la lucha sigue

Cualquier estudiante de Farmacia y Bioquímica sabe que estas entre 8 y 12 materias significan algo muy reducido, comparado con la cantidad con la que cuentan nuestros planes de estudio. Además, cerca de la mitad corresponden a asignaturas de las tecnicaturas, que cuentan con cursadas mucho más reducidas, ya que año tras año las autoridades recortan cupos.

Pero de todas formas, es indudable que es resultado de la gran lucha que venimos dando desde fines del 2020 -con masivas reuniones abiertas, mailazos, asambleas e innumerables instancias de organización estudiantil-. Además, esta conquista sienta un precedente, que es que a diferencia de lo que decían las autoridades -y el resto de las agrupaciones-, es posible recuperar los promos.

Se confirman a su vez dos cuestiones. La primera es que si hoy no tenemos exámenes promocionales, no es porque la pandemia lo impida, sino porque no está dentro de las prioridades y voluntad de las autoridades; a diferencia de como sí lo fue una elección presencial en pleno récord de contagios hace unos días.

La segunda es que si los estudiantes seguimos luchando, podemos recuperar los promos en su totalidad. En ese sentido, este primer avance tiene que servirnos para salir a exigir con todo que necesitamos promocionar en FFyB. No es solo un reclamo estudiantil, sino la forma que toma en la virtualidad la lucha en defensa de nuestras cursadas y de la educación pública.

Por eso, lanzamos para este viernes 11 de junio una nueva reunión abierta (virtual) del Centro de Estudiantes de Farmacia y Bioquímica (Cefyb) por los promos, para debatir colectivamente como seguimos la campaña hasta recuperar este derecho que nos corresponde a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica en todas las materias que faltan.

Recuperar los promos está y siempre estuvo en nuestras manos, y hoy estamos un paso más cerca. Sigamos por este camino: ¡Con la fuerza de los estudiantes, defendamos las condiciones de cursada en FFyB!

