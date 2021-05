Filo UBA: llevemos nuestros reclamos al plenario educativo

El próximo sábado 8/5 a las 15hs les estudiantes de FFyL participaremos junto a la Juventud del Polo Obrero y a Tribuna Docente de un plenario de toda la comunidad educativa de CABA, donde discutiremos la continuidad de un plan de lucha en defensa de nuestra educación y por todos nuestros reclamos de acceso a la universidad en un contexto de virtualidad sin recursos garantizados.

El recorte en el presupuesto educativo y universitario para hacerle frente al pago de los bonistas privados y el FMI desnudó la orientación ajustadora de todo el conjunto político gobernante, tanto de oficialistas como opositores. Ahora bien, esta orientación es compartida también por las propias camarillas universitarias que pujan por sus intereses corporativos, golpeando a la cursada, recortando mesas de exámenes, despidiendo docentes, etc. Así lo vivimos en Filo con la gestión de Cristófalo y un centro de estudiantes paralizado sin convocar ninguna instancia de discusión en defensa de la cursada

¿Cómo se ve el ajuste en FFyL?

Por citar algunos ejemplos, en los últimos meses les estudiantes nos encontramos con la imposibilidad de ingresar a la docencia dado que la gestión no financió ni amplió los mecanismos para expedir los certificados necesarios para los trámites en tiempo y forma. De la misma manera, Cristófalo, empujó a lxs docentes de inglés a tomar finales a como dé lugar y sin un protocolo para afrontar la toma de más de 300 estudiantes en un solo llamado. En otro orden, también vivimos el flagelo de la poca o casi nula inversión en recursos para la virtualidad, ya sean equipamientos o plataformas especializadas. Y así podemos seguir con un largo etcétera. Pero lo que nos queda claro a lxs estudiantes es que ni el gobierno ni la gestión “progre” de Filo encaran una serie de medidas de fondo ante un momento histórico de la sociedad y más precisamente en la educación. Se ve con la creación de una nueva carrera en nuestra facultad sin presupuesto, sin informes claros de números, reproduciendo una pedagogía del ajuste.

Este martes en el Consejo Directivo conseguimos un aumento del 40% de la beca y un compromiso de revisión del aumento para el segundo cuatrimestre. Se trata de una importante noticia para un estudiantado golpeado por el ajuste en la cursada.

¿Y el CEFyL donde está?

El Colectivo está revelando cada vez más su carácter de Centro de las autoridades. En los consejos directivos vota sin resistencia alguna junto a la gestión, dándole la espalda a lo que fue la lucha de los certificados y el conjunto de los reclamos como conectividad, becas, etc. El buen uso del verbo no los salva de la parálisis que los atraviesa. En lo que va del inicio del cuatrimestre no ha convocado a una asamblea por iniciativa propia, ni mucho menos reuniones para discutir cómo nos organizamos. Es que en el fondo forman parte del mismo bloque político que la gestión y el gobierno, condición que les marca a fuego un límite notable. Por eso la lucha por la independencia política de nuestro centro de estudiantes es una pelea vital para defender la cursada en este contexto de crisis inédita que exige respuestas inéditas

La Izquierda debe bancar a la juventud piquetera

En las puertas de un nuevo pico de Covid y ajuste donde cada vez más lxs pibes se quedan afuera de la cursada, el estudiantado de Filo debe levantarse contra el ajuste como lo hace la juventud piquetera. Por eso venimos de grandes campañas como lo fue la propuesta de 5 puntos en defensa de la cursada. Ahora bien, un planteo distintivo que venimos impulsando es el de la unidad junto al movimiento piquetero en la acción concreta. En las últimas semanas, el Frente de Lucha Piquetero tomó el Ministerio de Educación en reclamo de los seis millones de pibxs que quedaron afuera de las aulas a nivel nacional. La toma no solo no fue apoyada por lxs compañerxs del PTS, MST y el NMAS, sino que ningunearon al Frente Piquetero en distintas ocasiones, negándose a intervenir en el sector más dinámico de la lucha. De lo que se trata es de activar un frente único en cada una de estas acciones y golpear con un solo puño a la política ajustadora del gobierno. Esta orientación la hacemos carne en los barrios impulsando talleres por el agua en Soldati, movilizando a la Jefatura de Acuña por computadores y wifi, etc. Por lo que llamamos a los compañerxs a un debate franco, con instancias en común y a formar parte de las convocatorias en las calles junto al Frente de Lucha Piquetero.

Por estos motivos y muchos más, el sábado vamos con todo al plenario educativo. ¡Sumate!

