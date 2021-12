El gobierno aprueba la exploración sísmica petrolera off-shore frente a las costas de Mar del Plata

Naranja CyT Mar del Plata

De un día para el otro, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la Resolución 436/2021 que dictamina (en su Artículo 1) la suspensión de plazos del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto denominado “Campaña de adquisición sísmica off shore argentina, Cuenca Argentina Norte”, en las Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114 que se localizan frente a las costas de Mar del Plata y región. Seguidamente, en el Artículo 2, se aprueba la realización del proyecto “Adquisición sísmica 2D-3D-4D off-shore en bloque CAN 108 – CAN 114” presentado por la petrolera noruega Equinor.

Esta medida se toma en medio de la aguda crisis socioambiental que atraviesa el país debido a los múltiples focos de incendio fuera de control debido a los recortes presupuestarios del Ministerio de Ambiente, con el dictado de una emergencia ígnea vaciada de recursos. A esto se suma el lobby de las corporaciones megamineras y los gobiernos, que fue recientemente derrotado en Chubut por la tenacidad y lucha del pueblo de la provincia que obligó a dar marcha atrás con la ley de zonificación.

Por eso la entrega colonial que realiza el gobierno nacional de nuestro mar para la explotación petrolera off-shore, una actividad que condena a los ecosistemas marinos y a las poblaciones costeras, no nos sorprende. En plena campaña denunciamos que pasadas las elecciones, y más allá de los pronunciamientos de Alberto Fernández sobre el cambio climático, se iba a apurar la exploración sísmica en nuestro mar.

Recordemos que las áreas asignadas a Equinor forman una parte del “botín” mayor en la región, ya que la Cuenca Argentina Norte ha sido dividida durante el macrismo, y convalidada por los Fernández, en 18 áreas de exploración que afectan a más de 200.000 km2, las cuales han sido concesionadas a doce diferentes pulpos petroleros extranjeros más la pseudoestatal YPF.

Durante 2020 y 2021 ha sido intensa la lucha de las organizaciones ambientales, las asambleas y de buena parte de la comunidad en toda la costa bonaerense, denunciando y enfrentando a las petroleras y al gobierno nacional bajo la consigna “por un mar libre de petroleras”. En la Audiencia Pública N° 1/21 de julio de este año fueron contundentes las voces opuestas a la exploración sísmica de Equinor: el 95% de los más de 300 que participaron se expresaron en contra. A esto se suman diferentes informes científicos y declaraciones de especialistas sobre los graves impactos que tiene la exploración sísmica sobre el ecosistema marino y costero, y los impactos socioeconómicos que podrían generarse con la explotación petrolera off-shore.

Hoy jueves 30 se realizará en Mar del Plata una asamblea, en Plaza España a las 17:00, para definir un plan de lucha urgente de cara a la gravedad de la situación.

¡Fuera las petroleras de nuestros mares!

¡Fuera Cabandié!

Read more