La Matanza: se profundiza la lucha por la Reserva Natural en Laferrere

El predio en disputa se encuentra ubicado sobre la ruta 3, en el km 25, en la populosa localidad de Laferrere de La Matanza. Cuenta con más de 80 hectáreas y hasta el año 2010 funcionaba allí un Aero Club. Luego empezó a tener otros usos que implican algunos importantes negocios privados, entre ellos, la instalación de canchas de fútbol, una confitería que servía de salón de fiestas y una subestación eléctrica de Edenor que se ubica a metros de viviendas sin que se conozca ningún estudio de impacto ambiental.

Asimismo, el Estado nacional tomó parte del predio para construir un hospital, el “Presidente Néstor Kirchner”. La construcción lleva 10 años pero, al no finalizarse, ni acondicionarse con insumos ni nombrarse personal (una mole vacía), no brinda atención alguna. Esto, sin embargo, no impidió que fuera inaugurado con bombos y platillos varias veces por los gobiernos del Frente de Todos y también por Juntos por el Cambio.

Con experiencias diversas de recuperación de espacios verdes, hace más de cuatro años un creciente grupo de vecinas y vecinos de Laferrere vienen rescatando y poniendo en valor este espacio. De este modo, se vienen realizando actividades recreativas, deportivas, culturales y educativas entre otras. Trabajadores han puesto manos, cabeza, tiempo y con su propio esfuerzo crearon y mantienen espacios de juegos y recreación para las familias obreras del barrio y zonas aledañas. Docentes de escuelas cercanas y no tan cercanas toman el espacio como un entorno propicio para analizar junto a los estudiantes en “el terreno” diferentes aspectos y características de la biodiversidad que allí se desarrolla.

El predio se encuentra atravesado por el arroyo Susana y forma parte de la cuenca Matanza-Riachuelo. Se desarrolla un pastizal pampeano que da marco a una rica biodiversidad y funciona como fuente absorbente de las lluvias y, por ende, como atenuante de inundaciones en zonas vecinas.

La lucha por la reserva natural

Las vecinas y vecinos que se organizan para que este espacio sea declarado reserva natural han presentado proyectos a nivel nacional y municipal. Estos proyectos, desoídos por el Estado, se proponen mantener la memoria histórica local convirtiendo en museo parte del predio incluyendo los hangares, el avión que allí permanece y las torres de control, hoy abandonadas a cualquier tipo de deterioro. La preservación del pastizal, una zona de parque para recreación, áreas para la actividad física y el deporte, una huerta agroecológica y un jardín botánico componen una propuesta de protección integral de este espacio natural y social que ya es parte de la vida cotidiana de cientos de vecinos/as de Laferrere, de La Matanza e incluso otros distritos.

En los últimos días, funcionarios nacionales y el propio intendente, Fernando Espinoza, han anunciado un plan de viviendas que tomaría por completo todo el predio. Sin mediar comunicación con los vecinos/as, Laferrere perdería su “último pulmón verde”. Los gobiernos de Nación, provincia y municipal, promotores y ejecutores de represiones brutales en diferentes tomas de tierras que se multiplican al ritmo del aumento de la pobreza, pretenden ahora colocar una aparente salida pero intentando enfrentar a trabajadores contra trabajadores. El derecho a la vivienda no es incompatible con el derecho a un ambiente sano. Los planes de vivienda tienen que ser parte de la discusión con las organizaciones que hoy (y hace años) ya están planteando los reclamos desde distintas partes de La Matanza.

Ante esta avanzada, el viernes 7 de mayo cientos de trabajadores nos concentramos en la entrada de la Reserva planteando un contundente #SiALaReservaNaturalDeLaferrere. Allí se difundió hacia miles de trabajadores que circulan por la ruta 3 el reclamo por la declaración y protección de la Reserva Natural. Con carteles, cánticos, fotos y volantes se hizo escuchar fuerte este reclamo que crece y que tendrá en las siguientes semanas diferentes acciones de lucha. El apoyo crece en organizaciones ambientalistas, sociales y políticas así como también de combativos sindicatos como el Suteba Matanza.

Abajo el régimen de los depredadores del ambiente

Desde Tribuna Ambiental venimos de un gran plenario nacional donde participaron compañeros y compañeras de luchas ambientales cruciales hoy en día. Describieron la situación trabajadores desde Andalgalá, Chubut y diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires, entre otros. Las intervenciones reflejaron la importancia de impulsar frente únicos de lucha independientes del Estado y los gobiernos y de unir las luchas ambientales con los reclamos de los trabajadores para derrotar a los saqueadores.

En La Matanza, Fernando Espinoza tiene un problema con la Reserva Natural de Laferrere. Mientras sus planes implican negocios inmobiliarios sin planificación y consideración de las necesidades de las y los trabajadores, crece la organización y la decisión para que ese espacio se preserve y sea de acceso libre y público para las familias obreras del distrito. Se va poniendo en pie una fuerza cada vez más firme para defender un espacio natural, público, de recreación y también de solidaridad de la clase trabajadora.

Tribuna Ambiental y el Partido Obrero de La Matanza se disponen a fondo en la defensa de estos espacios verdes como parte de la lucha general del movimiento obrero en todas sus reivindicaciones. Para que paremos la depredación ambiental que no es más que una cara de la crisis general del sistema, planteamos la elaboración colectiva de un programa común y acciones coordinadas de las diferentes luchas ambientales que se vienen dando en el distrito. Podemos ir forjando y darle más fuerza a la movilización popular en la perspectiva a una alternativa política independiente del Estado y sus partidos patronales.

