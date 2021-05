Cursar en el Joaquín: una carrera de obstáculos

Terminó la primer semana de clases en el Joaquín V. González y se expresó de frente la precariedad a la que nos arroja el gobierno de CABA, con el aval del rectorado y conducción del centro de estudiantes La Caravana, en este nuevo ciclo lectivo pandémico.

Para lxs estudiantes se multiplican los problemas a la hora de arrancar la cursada. Te anotás en materias y no recibís el contacto de la totalidad de las clases, te querés cambiar de cátedra y tenés que mandar un mail, que te responde que para eso mandes otro mail a otra casilla pero después nadie te responde ese correo, o te responden que te anotes de nuevo pero nada pasa. Las prácticas y residencias siguen en “veremos”, el campus del INFOD “not found error 404”. ¡Un verdadero desastre!

Por la cantidad de casos donde se multiplican este tipo de situaciones o similares, se evidencia que estamos ante un problema estructural, que no se corresponde a la responsabilidad individual de docentes y estudiantes, que seguimos duplicando y triplicando esfuerzos para garantizar nuestra educación.

Con este comienzo plagado de trabas se demuestra también que el “plan organizacional” que presentó el Rctorado (y votaron todas las listas afines en el Consejo directivo) para definir cómo iban a abordar este ciclo lectivo, no pasó de ser una improvisación que no enfrenta los problemas que recorren al instituto. Repasemos:

Empezaron por plantear una “presencialidad mixta”, siguiendo los lineamientos aperturistas de Trotta y Acuña, pero tuvieron que retroceder por el aumento de casos y por los dos contagios de trabajadores administrativos del instituto y se impuso la virtualización de la cursada.

Por otro lado, ase guraron que las prácticas y residencias se garantizarían de manera virtual (dieron ¡8 alternativas!). Sin embargo, en muchas cátedras esto no se resulve, trabando el egreso de muchos estudiantes. En el departamento de Historia los estudiantes ya elevamos un reclamo a la Junta, aún sin respuesta por parte de la dirección.

Entre el Covid y el ajuste

A esta carrera de obstáculos hay que sumarle otro tipo de presiones que fomentan que sea cada vez más difícil cursar. Ya que por un lado, el aumento de la pobreza, la inflación y los costos de vida golpean a los estudiantes. El gobierno recorta las becas del Plan Progresar, aumentando los requisitos para acceder y dejando a miles de estudiantes afuera.

Por otra parte, mientras el gobierno nacional y de CABA se revolean fallos judiciales y acusaciones cruzadas, es evidente que ninguno de los dos hizo absolutamente nada para garantizar la conectividad y dispositivos cuando sabían que íbamos a enfrentar una segunda ola del virus. En el caso de Trotta ya había reconocido que 6 millones de pibes tenían problemas de conectividad para desarrollar sus cursadas. ¿Cuántos estudiantes abandonan el Joaquín por estos problemas?

De vacunas, mejor ni hablemos. El Gobierno nacional que prometía 22 millones de vacunas para esta altura solo ha garantizado un ínfimo porcentaje. Mientras nada hacen para garantizar la salud de la población, se siguen muriendo docentes.

Llama poderosamente la atención que el mismo gobierno, que tiene desfinanciado al Joaquín desde hace años, no haya puesto un solo peso para garantizar la cursada en el instituto pero haya encontrado los recursos para financiar la apertura de la Unicaba, la universidad que crearon para privatizar la formación docente.

El rectorado y La Caravana, como adhieren a la política del gobierno nacional, están sometidos a su política y son incapaces de organizar nuestros reclamos. La conducción del centro no desarrolló asambleas, reuniones ni instancias de debate y organización en todos estos meses pandémicos. Es por eso que es tan importante profundizar la organización independiente de los gobiernos de estudiantes y docentes para seguir peleando por todas nuestras reivindicaciones.

Para esto, te invitamos al plenario de inicio de clases de la UJS-PO Joaquín, este sábado 15hs ¡pedinos el link para participar!

Vamos por:

1.Presupuesto para terciarios no para UniCABA. Por una ampliación presupuestaria de emergencia, triplicación del presupuesto en CABA.

2. Por becas de conectividad urgentes. Necesitamos computadoras y Wifi para estudiar.

3. Por capacitación docente en horario laboral.

4.Digitalización de la bibliografía en todos los institutos.

5. Ampliación, acceso irrestricto y reapertura de las Becas Ciudad y Progresar a $10.000. Por derogación de las incompatibilidades entre becas y programas sociales.

6. Defensa incondicional de la «regularidad» mientras duren las clases virtuales. Defensa de la promoción en todas las materias sin que esto sea modificado en la educación virtual. Regímenes especiales de cursada para madres, padres y personas embarazadas.

7. Por la acreditación de las prácticas y residencias virtuales.

8. Conformación de comités de bioseguridad e higiene de estudiantes, docentes y auxiliares con poder de veto para aplicación de protocolos. Por un plan de vacunación masivo a docentes y trabajadorxs de la educación.

9.Por reapertura de cupos en el postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín V. González. Basta de precarización docente en todos los postítulos.

10. Abajo la Unicaba y todas las reformas antieducativas.

Read more

Read more