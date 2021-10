Elecciones de centro de estudiantes en el Normal 1: ¡solo luchando tenemos futuro!

Del 15 al 19 de noviembre se van a desarrollar dos elecciones en nuestro profesorado. Por una parte, las elecciones obligatorias de Rectorado, donde se va a presentar una sola lista. Como aún no hay presencialidad en nuestra cursada, la actual conducción del centro de estudiantes, Podemos en Unidad, propuso pegar las elecciones de Centro con esta con la intención de que participen la mayor cantidad de estudiantes.

Desde el comienzo de la pandemia, los terciarios tuvimos que enfrentar la hostilidad tanto del gobierno nacional como del gobierno de la Ciudad. Les estudiantes vivimos en un constante “sálvese quien pueda”, mejor dicho, “curse quien pueda”. Por un lado, el gobierno nacional con su ministro Trotta a la cabeza no garantizó nunca condiciones sanitarias en los institutos, conectividad, becas ni dispositivos para que podamos cursar. Sin ningún tipo de acompañamiento tanto pedagógico como económico, estudiar se convirtió en una verdadera carrera de obstáculos. La deserción estudiantil fue enorme, dejando a muchisimxs compañerxs por fuera del acceso a la educación.

Por otro lado, el gobierno de Larreta y Acuña aprovechó la pandemia para avanzar contra los institutos de formación docente cerrando y limitando las inscripciones del segundo cuatrimestre, planteando avanzar sobre el control de la matrícula con un nuevo sistema de inscripción (Siu Guaraní), cerrar los cursos de ingreso en todos lados para abrir un curso único, y reformar los postítulos. ¿Con qué objetivo? Desgranar la matrícula de los profesorados para favorecer a la recientemente abierta Universidad de la Ciudad y el Profesorado de Nivel Primario dentro de la misma. Demostrando que su objetivo con la creación de esta universidad es el mismo del 2018, el cierre de los 29 profesorados de la Capital.

¿En el 1 cómo vivimos está reforma?

Arrancamos el año con el recorte de una materia en el límite de las inscripciones por cuatrimestre (pasamos de 8 a 7), vimos la constante improvisación por parte del rectorado para transitar las cursadas ya que no hay políticas claras para poder desarrollarla. Virtual, presencial, bimodal, virtual de vuelta y así todo el año. Por otra parte, si bien se consensuó un régimen especial de cursada en cada cuatrimestre dentro del Consejo Directivo, cada docente está dando su cursada con su propio régimen. La “bimodalidad” que nos están obligando a tener se nos hace muy difícil de sostener cuando nos anotamos pensando en un cuatrimestre totalmente virtual. Desde el comienzo de la pandemia vemos como compañerxs dejan de cursar clase tras clase, la falta de dispositivos y conectividad se pudo sentir muy fuerte dentro de nuestro profesorado. Según lo que comentó la Regente en el último Consejo Directivo, el año que viene vamos a ser uno de los tantos Normales que tendríamos como sistema de inscripciones al SIU GUARANÍ.

No bastó con abrir el profesorado de Educación Primaria en la Unicaba, ataque total a nuestra carrera, ni poner un piso a las inscripciones de medio año, sino que ahora van con toda reduciendo el lapso de las próximas inscripciones para lxs ingresantes del año que viene. Es clara la intención de reducir la matrícula de nuestros terciarios. La lucha por la matrícula de hoy va a ser la lucha por más presupuesto de mañana.

El centro que tenemos…

En este marco Podemos en Unidad, la agrupación del Frente de Todos en el Normal 1, hoy es un freno para el desarrollo de todas las luchas estudiantiles. No solo no impulsan instancias de lucha y organización, o avisan lo poco que hacen con muy poco tiempo de anticipación vaciando de estudiantes esas pocas actividades. Sino que ni siquiera motorizan las propuestas y pronunciamientos que votamos y conseguimos les estudiantes a través de las asambleas y/o la comisión directiva. Entre algunos ejemplos recientes, la conducción del centro de estudiantes se negó a pronunciarse por la nefasta asunción del nuevo Jefe de Gabinete, Juan L. Manzur; y el pedido de una real implementación de una ESI laica, científica y respetuosa de las diversidades. También se negó a convocar al último Encuentro Regional de Mujeres y Diversidades en CABA. No convocaron a históricas movilizaciones como el 8M, el 24M ni el 3J. No propusieron ninguna medida para reclamar por dispositivos ni conectividad. Tampoco tomaron alguna iniciativa cuando a miles estudiantes el Gobierno Nacional nos negó la beca Progresar. Mucho menos hicieron cuando se recortaron las viandas en nuestro instituto. Hoy en día nuestro centro de estudiantes sirve más como que cómo herramienta organización para les estudiantes del Normal 1.

El centro que necesitamos …

Con todos estos datos queda más que claro que hoy necesitamos un centro de estudiantes independiente de ambos gobiernos que sea capaz de luchar en defensa de la formación docente, los 29 y la educación pública. Pero también en defensa de nuestra cursada y nuestra carrera puntualmente.

En nuestro lugar en el Consejo Directivo y como Secretaria General del CEPN1 impulsamos distintas iniciativas. Logramos un régimen excepcional de cursada para las alumnas madres, la anulación de correlatividades durante la cursada virtual, que no se contabilicen los llamados a finales para quienes no podían rendir de manera virtual. Ambos años impulsamos un relevamiento de cursada para poder pelear por planes reales de conectividad. Nos organizamos y realizamos una carta para la ampliación de becas de la Ciudad y Progresar. Frente al fracasado intento de presencialidad de este año planteamos la creación de un comité de seguridad e higiene para discutir y garantizar que efectivamente se cumplan los protocolos sanitarios y fuimos quienes propusimos e impulsamos un paro de estudiantes en apoyo a les docentes. Somos quienes nos movilizamos a la legislatura para exigir mayor presupuesto, e hicimos semaforazos y acciones virtuales contra el avance de la Unicaba y la reforma planteada por Larreta y Acuña. Fuimos quienes impulsamos pronunciamientos por la rebelión popular en Colombia, por la desaparición de Tehuel, en contra de los desalojos en la Villa 31, en contra de los atropellos a la formación docente, reclamando por becas, dispositivos y conectividad, entre muchos otros. La banca de Amanda Martín, legisladora del PO-FITU en CABA fue un punto de apoyo fundamental para impulsar todos estos reclamos.

Participamos de todas las asambleas, Consejos directivos e incluso somos quienes impulsamos las asambleas interclaustros para poder discutir de conjunto con les docentes como organizarnos frente a todos los ataque a los terciarios. Estuvimos en cada cartelazo, semaforazo, corte, acampe y movilización en defensa de los 29, la formación docente y la educación pública. En este sentido llevamos a todos estos espacios la convocatoria para movilizar este 29/10 a la Legislatura Porteña. Instancia que servirá para visibilizar nuestra resistencia contra los atropellos sistematizados que venimos sufriendo.

Falta poco menos de un mes para las elecciones y están en juego dos modelos de Centro de Estudiantes. Por un lado el que plantea la izquierda, basado en la más amplia democracia y participación estudiantil, que funcione con reuniones abiertas, asambleas mensuales, y comisiones de trabajo que reagrupen a todxs lxs que quieran participar. Sobre una clara base de independencia política del gobierno. Un centro que pelee junto a lxs docentes y los demás terciarios no solo para defender nuestros institutos, sino para ganar cada vez más reivindicaciones para el conjunto de les estudiantes.

Y otra variante, como el que propone Podemos en Unidad: un centro sin independencia política, burocrático y regimentado de pies y manos para luchar. Un centro que paraliza e inmoviliza. En este sentido nuestra primera parada es conseguir avales para poder presentarnos. Sumate a construir el centro que necesitamos. Solo luchando tenemos futuro.

