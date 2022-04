Para que el CEJVG vuelva a lxs estudiantes, necesitamos la unidad de la izquierda

UJS-Partido Obrero en el Joaquín.

Volvimos a la presencialidad plena en el Joaquín V. González. Nos alegra volver a estudiar en nuestro edificio y volver a vernos las caras en persona. Pero también nos parece una gran oportunidad para volver a organizarnos y luchar por todo lo que nos falta en el JVG y el resto de los terciarios.

La presencialidad destapó la olla de todos los problemas que tenemos en nuestro instituto. El ajuste del gobierno de Fernández y el FMI nos golpea fuerte a la hora de venir a cursar: porque no llegamos a fin de mes, no tenemos un boleto educativo, comprar apuntes es cada vez más caro… y encima, el gobierno de Larreta ahora ataca el estatuto docente y aprovechó la pandemia para avanzar con la UniCABA buscando el cierre de los terciarios

Frente a todo esto, la conducción de nuestro centro de estudiantes, La Caravana (Frente de Todos), hizo todo mal. No lucho por conectividad, becas y dispositivos mientras casi mil estudiantes se caían de la cursada en plena pandemia; no informaron siquiera que se recortó el postítulo de ESI; votaron en favor de la caducidad de los planes de estudio 2005-2012; no convocaron a asambleas; no convocaron a elecciones de centro de estudiantes aún cuando teníamos elecciones obligatorias de Consejo Directivo el octubre pasado y para colmo se opusieron a que los ingresantes voten en la reciente elección de la junta de Historia.

Para colmo, en un país con un 50% de pobreza, La Caravana recortó las becas de apuntes de la fotocopiadora: bajaron del 50 y 100% a sólo 25 y 50% ! lo mismo con el bar estudiantil: lo más nutritivo que ofrecen es el “combo Freire” (un café y dos alfajores)… del menú estudiantil, ni noticias. La respuesta ante esta situación es que el recorte se debe a un robo sufrido hace casi dos meses. Lo que sorprende es que no exista un solo balance de las cuentas del centro y que La Caravana no haya convocado es les estudiantes a movilizarse y organizar una campaña para defender nuestros espacios.

Lógico, como La Caravana forma parte del gobierno de Alberto Fernández que acuerda con el FMI, ajusta en la educación y nos caga de hambre, tiene poca o nula capacidad de acción a la hora de luchar contra el ajuste y por les estudiantes.

La salida es por izquierda

Desde la UJS PO Joaquín, junto a todas las agrupaciones de lucha y les estudiantes independientes, construimos otra alternativa. Impulsamos 8 asambleas masivas durante la pandemia con las que conseguimos que se levanten las correlatividades para que nadie se quede afuera en el marco de la pandemia; defendiendo el derecho a que cada estudiante se reciba en su plan nos opusimos a votar por su caducidad; luchamos por becas de conectividad y dispositivos y por el postítulo de ESI; impulsamos jornadas de lucha contra la Unicaba.

Esta orientación en favor de les estudiantes se reflejó en las elecciones de Consejo Directivo, donde La Caravana se desplomó 10 puntos en relación a la última elección y la lista del FIT-U, que concentra a la mayoría de las agrupaciones de izquierda del instituto, creció 10 puntos. Sin embargo, la no integración de algunas agrupaciones, como la 29 de mayo y el Nuevo Más, a la lista unitaria del FIT-U, impidió una conquista de la mayoría estudiantil en el Consejo. ¡La unidad que construimos día a día en el Joaquín debe reflejarse en las elecciones!

Llamamos a todas las agrupaciones independientes de las autoridades y del gobierno, a la 29 de Mayo, al PTS, MST, Izquierda Socialista, Democracia Obrera y Nuevo Más, a formar un gran frente para las próximas elecciones. Para devolverle a los estudiantes las becas y el comedor; para seguir luchando contra la Unicaba; para defender el postítulo de ESI; para que cada estudiante se reciba en su plan; para luchar por presupuesto; para enfrentar la reforma del estatuto docente de Larreta y por un CEVJG de les estudiantes.