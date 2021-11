Joaquin V. González: avanza el Frente de Izquierda Unidad conquistando 2 consejerxs estudiantiles

Del 19 al 22 de octubre se realizaron las elecciones de Consejo Directivo y Rectorado en el Joaquín V. González. En el claustro estudiantil, se ponían en juego los 7 consejerxs. El Frente de Izquierda Unidad (UJS-Partido Obrero, PTS, MST e Izquierda Socialista) conquistó 2 consejerxs con el 27% de los votos, avanzando sobre La Caravana (Patria Grande- Frente de Todos), quienes tenían 4 representantes y perdieron uno, con el 33% de los votos. La Lista 50 (CR+PC en el Frente de Todos) obtuvo prácticamente la misma cantidad de votos que en 2019, un 14%. Un dato importante que arrojó la elección fue que el conjunto de la izquierda realizó una elección superadora a La Caravana y un “empate técnico” con ambas listas integradas al gobierno nacional. La 29 de Mayo obtuvo el 14% y el Nuevo Más un 4%, lo que demuestra que si hubieran aceptado al llamado de la lista unitaria de lxs luchadorxs y la izquierda, el Consejo tendría una mayoría de representación independiente de las autoridades y los gobiernos.

La Caravana te abandona

La elección estuvo marcada por un fuerte ataque a los terciarios, por parte del gobierno nacional y del gobierno de la Ciudad. Por un lado, el gobierno no garantizó nunca condiciones sanitarias en los institutos, conectividad, becas ni dispositivos para que podamos cursar. La deserción en el Joaquín fue enorme, con más de 1.000 compañeres que se quedaron afuera. Por otro lado, el gobierno de Larreta y Acuña aprovechó la pandemia para avanzar contra los institutos de formación docente cerrando inscripciones a carreras, planteando avanzar sobre el control de la matrícula con un nuevo sistema de inscripción, cerrar los cursos de ingreso en todos lados para abrir un curso único, y reformar los postitulos. ¿Con qué objetivo? Desgranar la matrícula de los profesorados para favorecer a la recientemente abierta Universidad de la Ciudad, con una orientación totalmente privatista.

En este marco, La Caravana, la agrupación aliada al gobierno y al Rectorado, se borró durante toda la pandemia y durante la elección intentaron demostrar que “nos acompañan”. Su profundo lazo con el gobierno nacional, que dejó a 6 millones de pibes sin conectividad en toda la pandemia y no brindó recursos para docentes y estudiantes, le impidió luchar para que nadie se quedara afuera en el Joaquín.

A comienzos de año, el gobierno de Larreta recortó de 200 a 100 los cupos de ingresantes al postítulo de Educación Sexual Integral cuando contaba con más de 1.700 aspirantes, el único gratuito y de calidad de la Ciudad. La conducción del centro se vio maniatado a la hora de actuar: su agrupación dice que defiende la ESI pero apoya al gobierno de Juan Manzur, un antiderechos clerical y al Ministerio de Mujeres que no destina presupuesto real para combatir la violencia. Desde la UJS-PO denunciamos rápidamente este ataque a nuestra formación, juntando firmas por la reapertura, exigiendo la titularización de los docentes y llevando el problema a la Legislatura porteña a través de la banca del Frente de Izquierda Unidad.

Mientras las agrupaciones del gobierno escogieron la parálisis frente a la contradicción imposible de resolver de decir que defienden a los estudiantes mientras defienden al ministro que ataca la educación, la UJS pudo desenvolver una campaña evidenciando este problema y señalando a los estudiantes la necesidad de que nuestras herramientas de organización sean independientes de cualquier gobierno

La izquierda que hace

Desde el mes de mayo de 2020, de manera virtual, desde la UJS -como secretaría general del Centro y minoría estudiantil en el Consejo- junto a estudiantes independientes y la izquierda impulsamos 8 asambleas autoconvocadas y la campaña «Que nadie se quede afuera»; La Caravana solo vino a una a chusmear que pasaba ¡y se fue!

Con la potencia de la organización independiente logramos: que ninguna instancia, ya sea de preinscripción, inscripción, curso de ingreso o “clase virtual” sea de carácter obligatorio y/o eliminatorio; delinear el “Plan Organizacional- 2020” para garantizar la regularidad para todes; un régimen de levantamiento de correlativas según discusiones departamentales, y fundamentalmente, una aprobación y validación de los contactos virtuales a medida de las posibilidades docentes y estudiantiles. En estas asambleas, logramos mandatar y presionar para eliminar la caducidad de planes de estudio 2005/2012 en un plazo de 3 años. En febrero del 2020 el Rectorado en connivencia con la mayoría de las representaciones docentes, administrativxs, graduadxs y estudiantiles (La Caravana como conducción del Centro de Estudiantes y mayoría en Consejerxs y la lista 50 -“La 28-Estudiantes por la liberación”) votaron por su caducidad, excepto la izquierda.

Desde la UJS impulsamos el reclamo de que las reuniones de Consejo Directivo y Juntas Departamentales sean regulares, abiertas y participativas. La negativa de La Caravana, el Rectorado y las agrupaciones ligadas al kirchnerismo fue constante durante todo el año. Con la presión y organización estudiantil, lo logramos. Participamos de todas las reuniones de Comisión del CD por el “protocolo para que las reuniones sean abiertas”, la “vuelta a la presencialidad”, concursos docentes, protocolo de finales virtuales.

El contraste entre quienes luchamos por los derechos estudiantiles y en contra de la nueva reforma del gobierno quedó muy claro. La Caravana tiene un problema que se vio reflejado en la significativa caída del apoyo estudiantil: la desidia educativa del exministro Trotta a nivel nacional ató de pies y manos a la conducción del centro de estudiantes. ¿Cómo organizar la lucha por becas, conectividad y compus si es tu propio partido el que está en la vereda de enfrente?

Los desafíos que se vienen

El movimiento terciario atravesará la próxima etapa, que estará marcada por un brutal ajuste contra los trabajadores y la educación en pos de cumplir con los pagos de una deuda impagable, con un centro de estudiantes atado de pies y manos al gobierno y al Rectorado. Las elecciones de centro serán a comienzos del primer cuatrimestre del 2022. A su vez, el gobierno de Larreta profundiza su ataque a los profesorados, con las nuevas reformas que acompañan la apertura de la Unicaba: curso de ingreso común, instalación del Siu Guaraní, recorte en los postítulos y los cupos por carreras.

Esta nueva situación política pondrá arriba de la mesa más que nunca el desmantelamiento de nuestros institutos y la necesidad de salir a luchar para defenderlos. Así, quedarán más expuestas las perspectivas de fondo, tanto la del kirchnerismo de no salir a las calles, como las de la UJS de pelear contra el ajuste de Fernández y Larreta. Para muestra, sobra un botón: en la última concentración en la Legislatura el 29/10, en una jornada unitaria contra la Unicaba, se hicieron ausentes los legisladores porteños del Frente de Todos y la conducción burocrática celeste del sindicato UTE.

Esto dará lugar a nuevas batallas políticas y pondrá en cuestión la necesidad de conquistar un CEJVG al servicio de organizar las luchas y la defensa del Joaquín y los terciarios. En este sentido, si la izquierda se une, existen grandes posibilidades de recuperar el centro de estudiantes en manos del kirchnerismo. Será clave contar con la herramienta del frente único de lucha de todas las organizaciones de izquierda del profesorado, no como en estas elecciones en las cuales 29 de Mayo y NMAS optaron por ir separadxs y no aceptar nuestro llamado de unidad (decisión que no fue gratuita en el caso de los consejeros graduadxs donde la izquierda perdió un consejero por esta división). Llamamos a todas las agrupaciones desde ya a hacer un frente único de lucha común.

La UJS en el Frente de Izquierda Unidad, desde el lugar conquistado por la izquierda como segunda fuerza del Joaquín, pondrá todo su empeño en desarrollar un movimiento de lucha que derrote la Unicaba y que enfrente el ajuste junto en las calles.

