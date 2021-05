Córdoba: ¿para qué el Frente de Todos lanza su organización en la juventud?

Se lanzó en Córdoba un armado político juvenil del oficialismo nacional, bajo el nombre de “Juventudes del Frente de Todes”. En ese sentido el espacio realizó el pasado sábado un acto semivirtual con el objetivo de fortalecer la coalición de cara a las próximas elecciones.

Impulsaron el armado la JP La Cámpora, JP La Jauretche, JP Descamisados, La Bisagra, La Liga LGBTIQ, la juventud del PC, entre otras que se reunieron bajo la tutela de Carlos Caserio, los diputados nacionales Gabriela Estévez y Eduardo Fernández.

Cabe agregar que también se mencionó a la Federación Universitaria de Villa María, y a Secretaría General de la Federación Universitaria de Córdoba como parte del armado electoral, es decir, representaciones de les estudiantes al servicio de una plataforma electoral que ni se les consultó ni aviso de ninguna manera.

El lanzamiento en Córdoba del armado juvenil del gobierno nacional se da en momentos en que les pibes somos uno de los sectores más golpeados por la crisis, sanitaria y económica ejemplo de esto es la tasa de desocupación 23,9 al 28,5% entre les jóvenes. Además, hay más de 80.000 alumnes que se han desconectado total o parcialmente por no contar con los recursos para afrontar la educación en pandemia.

En este cuadro, vale entonces preguntarse ¿para qué se anuncia este frente?, ¿qué viene a ofrecerle a la juventud? ¡Spoiler alert!

En torno a la pandemia y la cursada bimodal el frente juvenil oficialista ¿viene a levantar el justo reclamo de les estudiantes? La realidad nos deja a las claras que no, los únicos que levantaron las banderas por wifi, computadores y becas para todes, son les pibes de las barriadas que salen a luchar con el movimiento piquetero independiente de los gobiernos.

Otro de los ejes centrales que tiene a la juventud a la cabeza es la lucha contra los femicidios y por todos los derechos de las pibas y diversidades, aquí vale señalar que el agravamiento de la crisis ha profundizado la cifra de femicidios sin que el oficialismo de una respuesta, el ministerio de mujeres no es más que un maquillaje para la tribuna y que no es capaz de viabilizar ninguna respuesta. En el mencionado sentido va la reforma judicial que no trae ninguna solución sino más bien pretende contener al movimiento de mujeres que sale a luchar, como las pibas conquistaron el aborto legal, la acción directa independiente de los gobiernos es el camino a seguir.

En el ámbito ambiental, ¿este armado político se forma para avanzar en la organización de les jóvenes en defensa del ambiente y contra las políticas de depredación ambiental? Como por ejemplo la autovía de montaña que impulsa el gobierno del PJ provincial, en este punto también podemos decir nuevamente que no. El Frente de Todos y sus políticas al servicio de las megaminería o el agronegocio son una marca registrada que comparten con el ejecutivo provincial, luchar contra la depredación ambiental capitalista choca con los intereses de Alberto y Cristina a quienes responden.

Si nos vamos a otro problema de la realidad que más nos golpea como es la represión policial y el gatillo fácil, la conclusión sale sola, nadie que esté en un frente político con funcionarios como Berni, responsable de la maldita bonaerense que desapareció y asesinó a Facundo Castro, puede levantar consecuentemente las banderas de las libertades democráticas y los derechos humanos. Es claro que también en este terreno el armado político electoral del gobierno nacional no puede ofrecer una salida les pibes que sufrimos el verdugueo y los asesinatos por parte de las fuerzas represivas del Estado.

Otra reflexión que nos merece este nuevo armado político es rol que le dan a las secretarías y federación como la de Estudiantes Secundarios, o la secretaria general de la FUC . Aquí podemos asegurar, que este frente no viene a atender ni muchos menos resolver los grandes problemas que tenemos les jóvenes que estudiamos, sino que alinean los gremios estudiantiles al ejecutivo nacional ajustador, que solo el presupuesto 2021 recortó la partida para educación un 12%.

Podemos decir entonces que el frente que pretende agrupar a les jóvenes con el oficialismo nacional no será un canal para reforzar la organización ante un cuadro de agravamiento de la crisis, sino que viene a ser la pata joven del pacto social para que pase el ajuste. Esta orientación la impulsa Frente de Todos en todos los terrenos en donde interviene. Es decir que tiene como principal objetivo ser una maya de contención para quienes salen a luchar contra el ajuste al servicio del FMI y el Club de París.

Desde la Unión de Juventudes por el Socialismo nos encontramos en la vereda de enfrente a cualquier pacto de hambre y miseria. Por eso impulsamos el planteo de una segunda conferencia Latinoamérica de las organizaciones de lucha. La propuesta es oportuna cuando somos les jóvenes quienes nos levantamos contra las injusticias y por nuestros derechos, en Colombia, Chile.

Llamamos a todes les pibes en Córdoba y todo el país a organizarse. En este sentido les planteamos la necesidad de poner en pie una referencia política a nivel nacional, en contra posición a los gobiernos y sus viejas recetas ajustadoras, que nada tienen para ofrecernos. En este punto la Juventud el Partido Obrero impulsa con fuerza el planteo de un congreso del Frente de Izquierda Unidad para discutir y avanzar con un programa común por todos nuestros reclamos.

Vamos por una juventud de lucha independiente de los gobiernos para darle una salida a la crisis, porque si el presente es lucha, el futuro es nuestro.