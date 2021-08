CABA: ¡Venite al Acto de la juventud en apoyo al Frente de Izquierda-Unidad!

Este sábado 14/8 a las 15h se va a realizar el acto de la UJS y la Juventud del Polo Obrero en apoyo a la campaña del Frente de Izquierda – Unidad. La actividad se llevará adelante en Parque Avellaneda y contará con la presencia de cientos de jóvenes, que se suman todos los días en las calles, barrios, colegios, universidades y terciarios de la Ciudad a la campaña para enfrentar el ajuste con la izquierda.

El acto servirá no solamente para denunciar la situación de la juventud, sino también para mostrar una salida concreta. Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada con muchas promesas. Desde la “vuelta al asado” hasta “poner plata” en nuestro bolsillo. No cumplió. El único dinero que puso fue en las cuentas bancarias del capital financiero y del FMI. La derecha venía de fracasar con una política bien concreta: mega endeudamiento, fuga de capitales, devaluación brutal (el dólar pasó de 18$ a 63$ en menos de dos años).

No es casualidad, entonces, que les jóvenes estemos cada vez peor. Precarización laboral del 65%. La pobreza, en un índice similar. En plena pandemia no nos dan ni una computadora para estudiar, con 6 millones de jóvenes con problemas de conectividad y solamente 121.000 equipos repartidos (menos que lo que repartió Macri por año promedio, sin pandemia). Prometieron 633.000 más que, todavía, cuando la virtualidad está por cumplir un año y medio y se ha convertido en algo sin lo cual es imposible estudiar, no llegaron. Como si esto fuera poco, en Ciudad y todo el país quieren romper las «burbujas» y abrir las escuelas sin invertir un peso en las condiciones para una presencialidad segura.

La pregunta es: ¿Hay que resignarse? No, la respuesta es la organización. Primero, porque desde el FIT-U tenemos propuestas claras de salida para la juventud, que incluye el aumento presupuestario para la educación, la derogación de leyes y reformas antieducativas como la Unicaba en la Ciudad, el aumento de la Beca progresar a $15.000 y su entrega de forma irrestricta, el reparto de equipos y conectividad, el salario básico por encima de la línea de pobreza y la lucha contra la precarización laboral.

Pero, además, porque mientras quienes se alternan en el gobierno nos roban el futuro, la juventud va al frente. Gana las calles contra el hambre, como se demostró en 2020 y 2021. Pelea en todo el país y el mundo en defensa del ambiente y contra la megaminería. Ya demostró que se planta cuando pintó las calles de verde por el aborto legal. Es la que pelea para que les pibis de las barriadas puedan estudiar, como quedó claro el jueves pasado con el masivo acampe frente al Ministerio de Educación, en Palacio Pizzurno.

El acto lleva consigo una conclusión política y la importancia de esa pelea: que las luchas juveniles formen una alternativa política propia, que permita golpear a los espacios políticos que han destrozado la vida de les más jóvenes. Los voceros que tendrá reflejan esta orientación. Tatiana Fernández Martí, que es presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires (CENBA) y referenta de las luchas educativas, ambientales y de la mujer en la Ciudad. Samuel Iramain, dirigente de la Juventud del Polo Obrero, vocero de los jóvenes piqueteros que luchan por la educación y la conectividad, por Tierra y Vivienda y contra el hambre y la pobreza. Fernando Ramal, expresidente de la FUBA, que llegó a dirigir a esa Federación luego de las peleas que dio la juventud contra el ajuste macrista en 2018. Emily Matos, dirigente de la agrupación 1969 e integrante del colectivo LGBT+. También estarán presentes Gabriel Solano, Vanina Biasi y Amanda Martín. Todos ellos son candidates de las listas del Frente de Izquierda-Unidad.

Entendemos que la juventud tiene que ser protagonista. No podemos seguir poniendo sobres en urnas que nos sacan nuestros sueños. Todos (y) Juntos lo han hecho. Es momento de cambiar. Si estás de acuerdo, girá a la izquierda y venite al acto. Solamente luchando tenemos futuro.

