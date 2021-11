30 Marcha del Orgullo: copemos las calles para luchar por nuestros derechos

Ojo Obrero Fotografía

La 30° Marcha del Orgullo está atravesada por un contexto de agudización de la miseria en las condiciones de vida de les trabajadores en general, y del colectivo LGBT+ en particular, además de la campaña electoral.

Las variantes que han gobernado las últimas décadas, actualmente con el oficialismo de Alberto Fernández a nivel nacional, y el macrismo de Larreta en la Ciudad, han hundido a lxs trabajadorxs en la miseria absoluta: más del 50% de la población bajo la línea de pobreza. La pandemia ha agudizado nuestra exposición a todo tipo de violencias, que tienen como expresión más cruda los crímenes de odio – uno cada 96 horas según los últimos datos arrojados, con un 11% llevados adelante directamente por fuerzas de seguridad. En lo que va del año ocurrieron 254 femicidios y trans-travesticidios, según el observatorio Lucía Pérez.

A pesar de las leyes que hemos conquistado, y que Argentina es el país más avanzado en materia legislativa LGBT+, nuestros derechos siguen siendo vulnerados todos los días, dando como resultado las alarmantes cifras de violencias en nuestra comunidad.

Aún luego del decreto presidencial del 2020, y de aprobada y reglamentada la ley en 2021, la principal fuente de subsistencia de la comunidad travesti trans no binarie sigue siendo la prostitución, y solo 1 de cada 10 personas TTNB accederán a un trabajo registrado en su vida, muy lejos estamos del 1% estipulado. Es por este contexto de desempleo y precarización que desaparece Tehuel de la Torre, un varón trans de San Vicente, que fue un búsqueda de un trabajo precario y fue desaparecido hace casi 8 meses.

Las Iglesias siguen interviniendo en la educación, los dispositivos de salud y las barriadas donde habitamos. El reforzamiento derechista y clerical al interior del gobierno, con la designación de Juan Manzur, hombre del Opus Dei, da muestra de esto. A pesar de que tenemos una ley de ESI hace 15 años, no hay educación sexual que eduque en la existencia de las distintas sexualidades y géneros, todo lo contrario, cuando se aplica es a través de nociones biologicistas, que invisibilizan y patologizan nuestras existencias. Mientras el Estado provee a las Iglesias de abultados presupuestos para tercerizar la asistencia social y contener a los sectores más golpeados de la sociedad, son estas las que perpetúan el odio hacia nuestra comunidad. Al mismo tiempo las curias, son premiadas por todos los gobiernos con impunidad frente a los miles de casos de abusos a las infancias.

La situación concreta de las diversidades sexuales y de género da muestra de la orientación del gobierno nacional, y los gobiernos provinciales y municipales, que sostienen un régimen de represión, criminalización, patologización, hambre y crímenes de odio. La única salida que nos ofrecen son planes precarizadores, como es el Acompañar, al que miles de compañeres no han podido acceder, y con un alcance muy restringido que no soluciona las problemáticas de fondo a las que nos enfrentamos. Para el FMI hay presupuesto, para el colectivo LGBT+, las mujeres, las juventudes y les trabajadores, no. Tanto es así, que el propio Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades subejecuta sus propios presupuestos.

En este contexto, desde la Agrupación 1969, y el Partido Obrero, reivindicamos la Marcha del Orgullo como una fecha de lucha, para salir a las calles a exigir por todos nuestros derechos, recortados y no aplicados por el gobierno de Alberto Fernández y la oposición patronal. Impulsamos y nos movilizamos en una columna independiente con el Frente de Izquierda Unidad, como única corriente que denuncia el ajuste al que somos sometides, y frente a las variantes patronales que buscan hacer de nuestra marcha simplemente un festejo, para hacer negocios con las empresas y boliches, como hace la Comisión Organizadora.

El 6 de noviembre, concentramos en Diagonal Sur (Plaza de Mayo) a las 16 hs. Vamos por traVajo genuino para todes, por educación sexual laica y científica, por el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género en todos sus aspectos, por la separación de la Iglesia y el Estado. Fuera Manzur, fuera el FMI. Basta de chamuyos, vamos por la aplicación efectiva de las leyes que arrancamos con la lucha.

