Primer Encuentro Regional de Mujeres y Diversidades de Catamarca

En la Ciudad de Catamarca realizamos el 1° Encuentro Regional de Mujeres y Diversidades, esta fue una iniciativa que reunió a más de 200 mujeres que durante dos días, el viernes 15 en comisiones y el sábado 16 en un plenario general, compartimos experiencias, discutimos la situación en la que vivimos y coordinamos las luchas que siguen; cerrando el Encuentro con un acto en la plaza principal de la ciudad y una movilización por las calles céntricas de la capital.

Realizamos el encuentro las organizaciones de mujeres más activas del movimiento de mujeres y disidencias de la provincia, nuestra organización, Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero, y Juntas y a la Izquierda del MST. Desde el PdT llevamos la propuesta de una coordinación colectiva de este 1° encuentro a la Asamblea Ni Una Menos Catamarca, donde se concentra la mayor cantidad de colectivas feministas y organizaciones de mujeres y diversidades, no prosperó nada colectivo. Entendemos que el intento de cooptación del movimiento de mujeres por parte de los partidos del régimen, tanto peronista como radical, ha jugado un rol de desmovilización dentro del movimiento, esto está reflejado en la parálisis actual. Más allá de no lograr un encuentro colectivo, el encuentro coordinado por las organizaciones que no abandonamos las calles por nuestros reclamos, se desarrolló exitosamente.

Los debates en comisiones

Esta gran convocatoria reunió a cientos de mujeres y diversidades que intervinieron en tres comisiones: ESI y Separación de la Iglesia y el Estado, La lucha contra la violencia y los femicidios y la lucha por la efectiva aplicación de la IVE. El planteo común de las diferentes comisiones fue de continuar organizadas y seguir sumando fuerzas para combatir el avance reaccionario del gobierno nacional que colocó un nuevo gabinete con antiderechos y represores, con Manzur a la cabeza, y por otro lado al gobierno provincial ajustador y propulsor de las violencias hacia las mujeres en la provincia.

Las intervenciones también enmarcaron la importancia de combatir la justicia misógina que aún tiene casos de violencia, abusos y femicidios sin resolver, como el caso de Débora Barros, María Eugenia Olivera, y la dilación de la condena firme al femicida de Brenda Micaela Gordillo. Continuar la lucha por el juicio y castigo a los curas abusadores Renato Rasguido y Moisés Pachado, y la condena firme a Juan de Dios Gutiérrez. La necesidad de la separación de las Iglesias del Estado, porque la injerencia clerical en el Estado juega como factor de atraso para con los derechos y reclamos de las mujeres, diversidades y de la juventud, ya que bloquea la efectiva implementación de una Educación Sexual laica, científica libre de discriminación. La fuerte presencia de las mujeres de los barrios más humildes de la Capital en el encuentro demostró que la problemática habitacional que las afecta hace años, sin acceso a viviendas y sin urbanización en los barrios, sumándole las situaciones de violencia en las que muchas se ven afectadas, son las más golpeadas; la lucha por trabajo genuino, techo y vivienda son motivos de sobra para continuar organizadas para conseguir mejores condiciones de vida. La participación de compañeras de Andalgalá puso en debate la constante persecución y criminalización de las mujeres que luchan en contra de la megaminería contaminante y en defensa del ambiente; la detención y criminalización de nuestra compañera Ailén Saracho Diamante es uno de los ejemplos más claros de cómo el Estado y sus gobiernos represores avanzan en contra de les que se organizan y luchan en los pueblos.

La situación de las mujeres en la provincia

La necesidad de un encuentro en nuestra provincia se da en el marco de violencia generaliza hacia las mujeres, no solo son víctimas de la violencia machista, de la justicia e instituciones que deberían asistir a mujeres en esa situación, sino también del ajuste y que no haya posibilidad de trabajo ni acceso a la vivienda para aquellas que viven hacinadas con sus hijes. La iglesia católica aún sigue bloqueando la implementación de la ESI mientras que a la vez protege a curas abusadores, y junto a sectores reaccionarios niegan el acceso del derecho al aborto legal en la provincia. Todo esto bajo el gobierno de Lucía Corpacci y Raúl Jalil del FdT y la oposición que apoya todas sus políticas de ajuste, ambos son responsables de los ataques sistemáticos a las mujeres de Catamarca.

Encuentro de mujeres y diversidades en medio de una contienda electoral

El encuentro se desarrolló a puertas de las nuevas elecciones legislativas. Estas elecciones han desnudado por completo el armado reaccionario y antiderechos de las listas del Frente de Todos y el Frente Juntos por el cambio, ya que ambos frentes contienen a violentos y protegen abusadores. Los diferentes casos que involucran a dirigentes y funcionarios demuestran el lado reaccionario y misógino con el cual se estructuran sus partidos. El FdT, con Corpacci a la cabeza, no ha dicho una palabra al respecto de los casos de abusos, violencia o trata de personas. Dentro del mismo, el actual presidente del Concejo Deliberante, Daniel Zelaya, aún transcurre un juicio por abuso sexual; el intendente del Departamento de Recreo, Elpidio Guaraz, no deja de acumular denuncias de acoso, abuso sexual y violencia laboral; Ricardo Rodríguez, dirigente de la organización Martín Fierro, está denunciado por trata de personas. En JxC no es muy diferente, el caso del intendente abusador ya condenado, Enrique Aybar; el concejal y candidato nuevamente por el mismo cargo, Fernando Navarro, denunciado por su exempleada por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y lesiones, y la lista sigue para cada frente. No podemos pasar por alto que ambos frentes políticos tienen un fuerte entrelazamiento con la iglesia católica. Es por eso que las mujeres y diversidades que luchamos de manera independiente del Estado y las iglesias no podemos apoyar a los partidos patronales; en el terreno electoral debemos denunciar que todos estos partidos usan demagógicamente la lucha y reclamos de las mujeres y una vez acomodados en el Estado les dan la espalda. Debemos colocar en la agenda electoral los reclamos de las mujeres y diversidades, demostrando que la única alternativa que defiende y levanta nuestros derechos y demandas es el Frente de Izquierda Unidad. En Catamarca hay renovadas posibilidades de conquistar un diputado de izquierda, lo cual significaría una tribuna de nuestros reclamos dentro y fuera de la legislatura catamarqueña.

El triunfo de nuestras luchas para terminar con el ajuste, el hambre, la violencia y los femicidios, para separar a la iglesia y el Estado, solo vendrán de la misma forma que hemos conquistado el aborto legal, organizades y luchando en las calles, por eso llamamos a redoblar la lucha este 25 de noviembre.

Este gran 1° encuentro en Catamarca es un impulso para todes les que no nos resignamos ante el Estado y el gobierno y nos organizamos para combatirlo.

