Arcioni avanza, con la colaboración del gobierno nacional, la oposición y la burocracia sindical

Envalentonado por sus logros en su agenda ajustadora, el gobernador Arcioni volvió al escenario público con una serie de entrevistas mediáticas, en las que se lo pudo ver ufanándose de ser un buen representante de los intereses de las grandes patronales provinciales. Entre varios temas, se refirió a la situación de la pandemia, jubilados/as, estatales, reestructuración de la deuda y megaminería.

Manejo de la pandemia

El gobernador intentó soslayar la gravedad de la crisis provocada por un sistema de salud colapsado al hacer hincapié en la administración completamente tardía e incompleta de las vacunas, la misma línea que maneja el gobierno nacional. La reducción del presupuesto real para la salud logró hacer aparecer a Chubut como la provincia con menos camas por habitantes, a lo que se le sumó las graves condiciones salariales y laborales con las que las y los trabajadores de la salud tuvieron que hacer frente a la pandemia.

Estatales y jubilados/as

Arcioni reivindicó el ajuste a las y los trabajadores estatales a partir de lo cual consiguió reducir el déficit fiscal. Además, reinvindicó los miserables acuerdos a los que llegó este año con el conjunto de la burocracia sindical que hasta ahora implica sueldos y deudas salariales en cuotas y un año y medio de congelamiento salarial, protocolos inaplicables, crisis edilicias.

Se refirió a la falta de pago a los jubilados/as, deslizando la extorsión de la armonización, en línea con la reforma jubilatoria que impulsa el gobierno nacional. Nuevamente apareció el compromiso de pago de una deuda histórica de la caja sin mencionar que viene siendo utilizada por el Estado para cubrir los déficits provocados por el pago de la fraudulenta deuda y la corrupción, bajo complicidad de sus directivos. Tampoco hizo mención sobre el ajuste de los salarios, el congelamiento de la planta estatal ni de la precarización laboral como fuente de desfinanciamiento de la caja.

Reestructuración de la deuda y megaminería

Arcioni se proclamó victorioso en la reestructuración de la deuda conseguida el año pasado a partir de su voto casi unánime en la legislatura, que implicó mayor entrega de las regalías petroleras a cambio de estirar el plazo de los pagos por un par de años. Ni por asomo las fuerzas políticas de la legislatura ni Arcioni hablan de la investigación y no pago de la deuda, profundamente cuestionada por corrupción y por no haberse demostrado ningún avance concreto con los fondos recibidos. Arcioni reclamó que esa legislatura haya tardado en votar esa reestructuración. La votación sin grietas de la entrega y el ajuste le da la autoridad al gobernador para cargarse a la oposición. Evitó por su parte mencionar la profundización del endeudamiento con la Anses o la emisión de letras atadas al valor del dólar.

Consciente de que su reestructuración hipoteca aún más las regalías petroleras, Arcioni reclamó la “diversificación de la matriz productiva”, es decir el avance de la zonificación minera fuertemente rechazada por la población. Nuevamente puso en evidencia la ausencia de programa alternativo de la oposición patronal, al acusarlos de hipocresía a la hora de patear la votación de la ley minera para después de las elecciones. Arcioni sin eufemismos se coloca como el garante del lobby minero y de los acreedores de la deuda, para intentar sostener el apoyo patronal de su gestión. En esta misma línea, fingió preocupación sin llevar adelante ninguna acción por la muerte del obrero petrolero, cuyas bases son la precarización de las condiciones laborales, garantizadas el tridente PAE, Ávila y su propio gobierno, además de la falta de recursos de la salud pública.

Un régimen de saqueo y endeudamiento

Mariano Arcioni se encuentra envalentonado por la colaboración del conjunto del régimen político a su gestión. La oposición patronal intenta despegarse discursivamente de Arcioni, pero no puede rendir cuentas a la población trabajadora. No solo han sido colaboradores activos del gobernador, sino que además no presentan programa alternativo de salida. Esto queda claro cuando se analiza que han votado con el oficialismo las leyes clave. Pero además, el PJ que intenta definir sus candidaturas estos días, lo hace con el claro límite de pertenecer, a nivel nacional, a la misma coalición de Arcioni. Del lado de Juntos por el Cambio, vienen de perder un legislador por la cámara oculta que lo muestra pidiendo coimas a las mineras, y no cuentan con ninguna autoridad política para denunciar el ajuste de la mano del macrismo. El desafío para ambas fuerzas políticas es demostrar a la burguesía local que serían mejores representantes que Arcioni para llevar adelante su agenda. Se pelean por qué fuerza política será la mejor gestora del ajuste y los intereses patronales.

El rol de la burocracia sindical, alguna alineada directamente con el gobernador (Petroleros, ATE provincial, etc) otra de forma indirecta por sus vínculos con el gobierno nacional (ATECH entre otros) es clave para sostener el ataque a las y los trabajadores.

El gobierno nacional, más allá de las escaramuzas producto de la crisis que provocó que producto de las enormes movilizaciones populares no se haya votado la zonificación, mantiene el apoyo al gobernador.

Las enormes reservas de lucha de la población trabajadora de Chubut tienen que ponerse en juego nuevamente. La tendencia de nuevas luchas que aparecen en el país y las tremendas rebeliones populares que surcan el continente y el mundo marcan que la relativa capacidad de contención de la burocracia sindical y el régimen político tiene múltiples fracturas a punto de estallar.

Las y los luchadores necesitamos concentrar las energías en superar estos límites y así concretar un mayor reagrupamiento de fuerzas y enfrentar al gobierno y sus cómplices.

Vamos por un congreso del FIT-U que permita la intervención en este escenario para fortalecer una alternativa política de lucha e independiente de los gobiernos.

