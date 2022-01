Cortes de luz masivos en el AMBA

Pasadas las 13 horas, varias localidades de zona norte de CABA y conurbano quedaron sin luz. Los cortes sucedieron en Belgrano, Nuñez, Palermo, Recoleta, Colegiales, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Agronomía, Versalles, Villa Santa Rita, Villa del Parque, y a los municipios de Vicente López, Tigre, Pilar, Tres de Febrero, Lomas de Zamora, San Martin, General Rodríguez y Morón. Al menos 700.000 usuarios quedaron sin luz. Los cortes de luz se dan en el contexto en que una ola de calor azota nuestro país, y que encuentra a Buenos Aires, Córdoba y Catamarca en temperaturas máximas que superarán los 40°.

Debido a los cortes, se anticipan demoras en los centros de testeos de hisopados y de vacunación, ya que muchos de esos establecimientos se encuentran sin luz al estar instalados en instituciones extrahospitalarias, como La Rural o el Club Atlético River Plate, y no cuentan con generadores independientes.

Los cortes de luz masivos están sucediendo desde el comienzo del verano, sobre todo en el período de las fiestas y el año nuevo. Esto generó numerosos piquetes y cortes por parte de los vecinos. Las concesionarias privadas alegan “pérdidas” por las tarifas “controladas” y el gobierno “sanciona” al tiempo que libera tarifas y aumenta los millonarios subsidios. Para desentenderse de su responsabilidad, el gobierno ha multado a Edesur –la que acumula más cortes- por $105 millones por las interrupciones y $133 millones por atención deficiente, además de reclamar el no cobro de la energía no suministrada: unos $96 por usuario, que no compensan el daño emergente. Lo que se omite mencionar es que las distribuidoras absorben este “gasto excepcional” con los subsidios millonarios del Estado. A su turno, el gobierno aprobó un aumento de entre el 17 y 20% en las tarifas energéticas y cuando avanza con segmentación tarifaria y el quite de “beneficios” en la facturación por vía del reempadronamiento compulsivo.

Los legisladores porteños del Frente de Izquierda Unidad y el Partido Obrero, Gabriel Solano y Amanda Martín, plantearon la creación de cuadrillas de trabajo, para atender los cortes de luz; generadores eléctricos y el resarcimiento a los usuarios damnificados. Responsabilizaron a las concesionarias privadas del servicio energético, por la desinversión, y al gobierno, por hacer la vista gorda y dejar pasar el vaciamiento energético, mientras se destinan miles de millones de dólares en subsidios energéticos.

