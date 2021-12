Los trabajadores de Garbarino cortarán el puente Pueyrredón

Durante las movilizaciones del 19 y 20 los trabajadores de Garbarino estuvieron presentes con una delegación tanto en el acampe del 19 como en la movilización del 20. En estas jornadas los trabajadores anunciaron que van a realizar el corte del Puente Pueyrredon este lunes 27 a las 9 de la mañana y solicitaron el apoyo a las diferentes organizaciones populares presentes.

Esta medida es la expresión del agotamiento de la experiencia de los trabajadores con las direcciones sindicales de comercio enroladas en el Frente de todos, tanto Ramón Muerza de la Corriente Federal de Trabajadores o Rubén Ledesma del Seoca ligado al Frente Renovador. Estas direcciones bloquearon que los trabajadores realicen acciones junto a otros sectores. El apoyo que fueron dando al conflicto, fue en función de contenerlo para finalmente aislarlo y así llevarlos a una encerrona. Impidieron que los trabajadores enfrenten abiertamente al gobierno de Alberto Fernández que es cómplice del accionar de una patronal integrada por exfuncionarios de este gobierno y el anterior del kirchnerismo. Rechazaron la unidad con otros sectores en lucha y el apoyo de otras organizaciones sociales o políticas.

Luego de pasadas las elecciones, Alberto Fernández incumplió los compromisos que había establecido él mismo en persona al reunirse con una delegación de los trabajadores de Garbarino. A pesar de estar retrotraídos formalmente por el ministerio los despidos, el ministerio este mes siquiera pago el Repro a los trabajadores.

Frente a esta situación un sector de los trabajadores resolvió romper con la orientación contenedora de las fracciones tributarias del gobierno y a través de las acción directa reclamar por la defensa de los puestos de trabajo en una de las otrora empresas más grandes del país.

Frente a la disposición a la lucha, los sectores burocráticos unos días antes del corte, anuncian que tendrían acordado con el gobierno el pago de un Repro por única vez para disolver la jornada de lucha y una asistencia alimentaria para aquellos que no participen de la jornada. No luchan ni dejan luchar. En momentos en que el gobierno dejo caer la prohibición de despidos, que si bien era una coladera, indica que está cerrando filas con las patronales para una brutal ofensiva contra el conjunto de los trabajadores.

Garbarino no paga sueldos, ni tampoco indemnizaciones. Esta semana reabrió un puñado de sucursales para no perder las ventas navideñas. Demostrando que el objetivo patronal son despidos masivos para reconvertirla en una empresa de pocos locales y venta por internet, quedarse con la marca pero no con los trabajadores.

Todo el apoyo a la lucha de los trabajadores de Garbarino, reincorporación efectiva y pago de los salarios adeudados. Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores. ¡Adelante compañeros!

