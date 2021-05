Salud Córdoba: se puede quebrar el ajuste salarial con el frente único de los hospitales

Lxs trabajadores de la salud de la provincia de Córdoba venimos organizándonos por un salario de $70.000 de básico para no estar bajo la línea de pobreza, exigiendo el nombramiento de personal, el pase a planta permanente, insumos e infraestructura para hacer frente no solo a la pandemia, sino también a la demanda sanitaria en general. La respuesta del gobierno ha sido el despido y traslado compulsivo de decenas de trabajadores que no fueron reinstalados en sus puestos de trabajo.

Los medios se han hecho eco de lo que largamente venimos denunciando desde los hospitales; nuestro sueldo perdió entre febrero de 2020 y febrero de 2021 un 16,4%. En el sector privado, el salario promedio es de $48.640 y en la salud pública no alcanza a la línea de la pobreza, que hoy se encuentra en $61.000.

Un dato clarificador de la situación: en las clínicas privadas, una enfermera de piso que trabaja desde 2015 gana hoy en mano $42.225. Debido a esta realidad, casi la totalidad de los trabajadores nos vemos sometidos al pluriempleo para llegar a fin de mes.

El gobierno provincial intenta encubrir este ajuste con sumas en negro que paga de manera intermitente y con bonos provinciales y nacionales que no suman al básico, como los que percibe un sector reducido de les trabajadores de salud. Así se discrimina a cientos de trabajadores, por lo que claramente no significa una recomposición salarial. Incluso, los y las residentes de salud reciben $34.600 de beca y aún con la realización de guardias de 10 o 12 horas no llegan a cubrir el costo de la canasta básica. Sabemos que sobre este sector se presiona para garantizar la atención y se les niegan derechos elementales.

Este ajuste brutal sobre nuestros salarios, además de garantizar el vaciamiento de la salud pública, ocurre bajo la complicidad de la burocracia sindical del SEP, que firmó una paritaria de hambre y una pérdida salarial y jubilatoria.

Los paros convocados por las conducciones sindicales que integran la Multisectorial no han alcanzado para imponer nuestros reclamos. Son medidas que no surgen de la deliberación de los hospitales y tampoco son parte de un plan de lucha que potencie la fuerte disposición a la lucha que hay en salud.

Neuquén marca el camino

Lo que necesitamos es seguir el camino de Neuquén, que con la lucha consiguió un aumento del 53% al básico, pagadero en el año 2021, frente al 12% que había firmado ATE-UPCN. Esa conquista salarial, como piso, les permitió continuar con la lucha por el resto de las reivindicaciones. Las y los elefantes neuquinas/os no solo rompieron el techo de la paritaria miserable, sino que además lograron imponer una mesa de diálogo conformada por los delegados y activistas que pasaron por encima la burocracia sindical.

Las asambleas por hospital que se fueron conformando en asambleas interhospitalarias, recogieron todo el apoyo de la población, de trabajadores de otros gremios y a pesar de las provocaciones, nadie pudo quebrar esta unidad.

Defendimos este planteo en las asambleas y en el plenario convocado desde el Hospital Tránsito Cáceres, que tiene su continuidad el próximo martes a las 15 horas en el Rawson.

Desde Tribuna de Salud entendemos que para fortalecer la lucha de salud de la provincia es necesario seguir el camino de Neuquén, con asambleas con mandatos de base, que se discutan en una interhospitalaria o plenario abierto donde tengamos voz y voto las y los trabajadores de salud.

Por $70.000 al básico, basta de sumas en negro. Reincorporación de todas y todos los despedidos en sus puestos de trabajo. Pase a planta permanente, insumos, infraestructura, incorporación de más personal y vacunas para todos.

Para impulsar esta perspectiva desde Tribuna de Salud y Tribuna Estatal convocamos a un plenario abierto para el miércoles 5 de mayo a las 19 horas, con Gabriela Suppicich (trabajadora del Hospital Plottier) y referente de la heroica lucha de salud de Neuquén.

