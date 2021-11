Villa Manzano, Río Negro: la situación de los trabajadores rurales golondrinas

Trabajadores rurales golondrinas de Tucumán que llegaron al raleo en Río Negro, particularmente a Villa Manzano, enviaron a Prensa Obrera dos videos de cómo la patronal De Bochi Salemine los tiene viviendo dentro de las chacras. Dice el compañero en uno de los vídeos:

“Le dijimos que estamos durmiendo con garrapatas y no han hecho nada”. Esta situación ha sido denunciada una y otra vez en nuestra prensa. Los trabajadores rurales se ven sometidos a la trata de personas y la falta total de derechos básicos para los y las rurales, incluso con coronavirus, como sucedió este mismo año en Ingeniero Huergo.

Gabriel Musa, actual concejal del Partido Obrero en General Godoy, que viene acompañando a los y las rurales y sus luchas, como la del 40% de zona desfavorable y contra la explotación laboral, ha salido a denunciarlo públicamente. Recordemos que entre estas situaciones de explotación laboral incluso se han visto videos de carretones con rurales golondrinas transportados como animales.

El video muestra el hacinamiento que sufren y la falta total de los servicios básicos dentro de la habitación, como el agua, aún en pandemia. El mismo compañero en otro video se lamenta de las condiciones del baño.

Pasado más de un año y medio de pandemia, los gobierno nacional y provincial, que al final del año pasado salieron a vender supuestos protocolos estrictamente controlados, no han cumplido. La patronal festeja, porque como lo hemos dicho, este régimen de explotación y precarización laboral representa una porción importante del total de la rentabilidad frutícola. El gobierno se disfraza ante el movimiento obrero con un protocolo que luego no hace cumplir. Por su parte, la burocracia de Uatre no protege a los y las rurales, y mucho menos los organiza.

Por eso, camino a una nueva temporada, llamamos a los y las rurales a prepararse para enfrentar todos juntos estos ataques del Estado y la patronal frutícola, porque las luchas son muchas, y, con una burocracia de Uatre vendida y traicionera, hay que organizarse de manera independiente y votar un plan de lucha unificado.

Basta de trata de personas, de precarización y explotación laboral. Por protocolos de seguridad e higiene bajo control de los y las rurales.

Read more