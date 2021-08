CABA: festival en defensa del ambiente del Frente de Izquierda Unidad

No a la megaminería, el fracking y los desmontes. No al acuerdo porcino. ¡Ley de humedales ya!

El Parque Centenario fue el escenario del gran festival que se desarrolló en la tarde del 29 de agosto de los partidos que integran el Frente de Izquierda-Unidad, la UJS, Tribuna Ambiental, Mujeres en Lucha, Ambiente en Lucha, y el Frente de Artistas.

Después de la apertura del festival a cargo del grupo “Trileros”, Fernando Ramal, precandidato a diputado porteño, dio la bienvenida al mismo, expresando que no es casual que se esté haciendo un festival por el ambiente, ya que es lo que se esta discutiendo en todo el mundo y también en la Argentina y agregó: “Sabemos que en pos de los intereses de un puñado de personas y no de la humanidad se está dañando el entorno en que vivimos y muchas veces se hace una dicotomía entre lo que es el ser humano y el ambiente. Pero la realidad no es esa, sino que el sistema que condena a millones de personas a la miseria, a la explotación es el mismo sistema que daña nuestros mares, nuestras montañas, y el entorno donde desarrollamos nuestras vidas. Frente a esta situación no hay duda que lo que nos va a salvar es la humanidad”. Remarcó que frente al gobierno que avanza con la megamineria a cielo abierto, la instalación de granjas porcinas, que producirán nuevas pandemias hay miles de personas movilizadas y el FIT-U quiere obtener sus bancas para luchar contra las empresas contaminantes junto a los trabajadores de Catamarca, San Juan, Chubut -que pelean contra la megamineria a cielo abierto- del Chaco -que denuncian las granjas porcinas-.

El objetivo es plantearle un futuro a la humanidad que no se tiene que basar en la explotación del ser humano por el ser humano, o el ser humano dañando a los animales, y a todo el ambiente, sino un futuro que será mejor cuando gobiernen los trabajadores. Afirmó que el FIT está hoy para decir que la lucha del ambiente y la lucha por un futuro mejor para liberar a la humanidad de toda opresión, tiene que darse de la mano de cambiar las relaciones sociales de producción y un gobierno socialista de los trabajadores. Planteó pelear voto a voto, ya que no da lo mismo los que niegan el cambio climático como Milei, o el peronismo o macrismo, puesto que las luchas por el ambiente necesitan su expresión electoral y en ese sentido hay que dar un batacazo en las elecciones, para el impulso a todas esas luchas: no a la megamineria contaminante, a las granjas porcinas, ley de humedales ya.

Luego se presentó el dúo de tango de Patricia Barone y Javier Gonzalez. Patricia declaró que venían a luchar por la naturaleza, siendo importante que el festival se concretara de la mano de todas las fuerzas de la izquierda y que la causa ambiental era urgente. Dedicaron “Pompeya no olvida” en homenaje a los desaparecidos y mutilados en Colombia.

José Castillo, candidato de IS, expuso el ajuste que lxs jóvenes y lxs trabajadores vienen sufriendo en los salarios, como también la salud y la educación. Afirmó que hay un descontento con el gobierno actual , está fresco lo que pasó con el gobierno anterior y que en medio de esa bronca, Milei quiere ganarse esos votos. Milei integra una fuerza que plantea más ajuste, reivindica a Menem y Cavallo, lleva gente que defiende a la dictadura en sus listas, y niega el cambio ambiental. No se puede regalar el voto a esa alternativa. Sostuvo la necesidad de explicar que la salida es con el FIT-U. El frente de todos también habla del ambiente a través de su candidatos y después avala el fracking, la megaminería, las granjas porcinas, todo para sacar el dinero para pagarle al FMI.

Myriam Bregman remarcó que la derecha es negacionista del cambio climático, sigue los pasos de Bolsonaro y Trump. Pero el problema radica en los dos partidos mayoritarios: mientras se queman las islas en el Delta del Paraná esta trabada la ley de humedales en el Congreso y a pesar de que el FIT-U redactó un proyecto no se logró que eso se discuta porque hay grandes negocios detrás. En Mendoza las dos coaliciones intentaron el el 2019 cambiar la ley del agua. Solo el FIT-U se opuso en la legislatura y en las calles. Cada candidato del FIT-U es defensor de las demandas sociambientales en contraposición con los que hablan una cosa pero aceptan cuando acceden a las bancas la megaminería o el acuerdo porcino.

Gabriel Solano se refirió al festival ambiental en CABA como una gran iniciativa a dos semanas de las elecciones destacando que el FIT-U es la única fuerza en estas elecciones que esta comprometida en su programa y en la actividad en la defensa del medio ambiente. En contraposición Milei dice que el cambio climático es un invento del comunismo, mientras los científicos y hasta la ONU marcan el impacto de la depredación capitalista en el ambiente. Remarcó que el gobierno que dijo que se comprometía con el medioambiente y creo un ministerio a cargo de juan Cabandié. Éste dice que hay que contaminar para conseguir dólares sino no se puede pagar la deuda, justificando la destrucción ambiental.

Solamente el FIT-U plantea el no pago y por ello puede defender el ambiente de manera concreta y consecuente. “Cabandié dijo que las dos cosas juntas no, por ello se tiene que ir”- dijo y agregó: “¿ Para que un ministro que justifica la depredación ambiental para pagar la deuda?”. Explicó que en Caba también hay una cuestión ambiental importante relacionada con la entrega de tierras públicas: se quiere entregar la Costanera Sur, otro humedal en la ciudad de Buenos Aires, para hacer torres y en ese sentido los bloques mayoritarios votan juntos. Por esa razón en importante usar el tema ambiental como parte de la lucha electoral.

Otros artistas que se destacaron con sus propuestas fueron Andres Mangone Intervensión Teatral, el dúo La Vagabundita -voz y guitarra, violín- donde Cintia Trigo se refirió a las luchas por la causa ambiental que fue adquiriendo importancia para los que luchan por la justicia y la igualdad y según refirió: “está bueno que empecemos a cruzar las luchas”, y el dúo Poncher.

Ramiro Pérez candidato a diputado por el FIT-U, de Tenores Obreros, junto con Tony de la UJS, expresó que “no se puede votar a los Santoro que están a favor de las pistolas Taser, a las Marziottas o a los Alejandro Amor que son de SUTECBA y que firman paritarias a la baja” y agregó que: “el FIT es una clara oposición a todo eso y lo ha demostrado ahora pero también antes de la pandemia”.

Juan Esteche de Timón Verde contó que es una agrupación socioambiental, antiespecista, que brega por el respeto a cada especie y los derechos de todas las especie en reclamo por una justicia social que también es ambiental. Coordinan acciones con el FIT y otras organizaciones socioambientales, compartiendo el espacio de lucha de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Se movilizan en contra del terricidio, el ecocidio y contra los intereses de saquear la naturaleza para el beneficio de los mas ricos, promueven una lucha e ética: decidiendo respetar la vida de los demás animales no humanos . La otra razón es una razón científica por la cual se oponen al agronegocio, a la industrialización y explotación animal.

La última intervención estuvo a cargo de Tatiana Fernández Martí, precandidata a legisladora por el FIT-U y dirigente de la UJS. Destacó el rol de la juventud en las luchas ambientales de los últimos años y llamó a redoblar los esfuerzos para que en el tramo final de la campaña aquellos jóvenes que pelean por su futuro, por los derechos de las mujeres y diversidades, por la educación pública y por tener un planeta sano plasmen esas luchas en el voto. Afirmó que “la juventud que se movilizó contra la depredación ambiental no puede votar al Frente de Todos que apuesta a la megaminería y pretende un acuerdo porcino con China. Tampoco por la derecha que privatiza los espacios verdes de la Ciudad para construir megatorres de lujo. Y mucho menos a los negacionistas del cambio climático como Milei. La rebeldía solo puede ser de izquierda”.

Para cerrar el Festival, ya entrada la noche, Pecho y Cabra, integrantes de Las Manos de Filippi, presentándose como Los Testigos y siendo una fiesta para todo el público.

Previamente, Patricia Barone había leído este poema:

No sólo las ballenas, los delfines, los osos, los elefantes, los mandriles, la foca fraile, el carpincho

los bosques de la Amazonia,

corren peligro de extinguirse.

También enfrentan ese riesgo

las promesas, los himnos,

la palabra de honor, la carta magna,

los jubilados, los sin techo,

los juramentos mano en Biblia,

la ética primaria, la autocrítica,

los escrúpulos simples,

el rechazo al soborno,

la cándida vergüenza de haber sido,

y el tímido dolor de ya no ser.

Habría por lo tanto que tapar

con buena voluntad y con premura

el agujero cada vez más grande

en la capa de ozono, y además,

el infame boquete en la conciencia

de los decididores. Así sea.

Mario Benedetti

