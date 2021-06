Cristina Castro: “Tehuel tiene que aparecer con vida, porque con vida se lo llevaron”

Willy Monea Ojo Obrero Fotografía

La semana pasada aconteció de manera virtual el II Congreso del Plenario de Trabajadoras, convocado bajo la consigna de “Basta de hambre y femicidios”, con más de 8.600 inscriptas y 4.500 participantes activas en las comisiones virtuales y jornada de cierre. Entre las miles de luchadoras que asistieron a nuestro Congreso, estuvo Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, desaparecido y asesinado por la Bonaerense de Berni hace un año.

Cristina participó de la comisión «Femicidios, violencia e impunidad del Estado». Su testimonio, al igual que el cientos de mujeres, dejaron al desnudo la desatención o la revictimización del Estado. «Para que esto cambie, cuenten conmigo. Insisto por la aparición con vida de Tehuel, porque vivo se lo llevaron. Por justicia por Facundo y todas las pibas asesinadas y violadas».

Cristina, sobre la impunidad que recubre a la Bonaerense que desapareció y asesinó a su hijo: «Visitamos la casa de gobierno, nos reunimos con el presidente y el gobernador. El rol del Estado fue siempre bancar a Berni, que nos amenazo públicamente. El ministro, a los pocos días de la desaparición de Facundo se presentó en Villarino abrazado con distintos personajes de la política local. Es un atropello a los derechos humanos en toda su expresión».

El accionar de las fuerzas de seguridad no se puede escindir del Estado al que representa. El gobierno de Alberto Fernández ha profundizado una orientación represiva, de amedrentamiento y persecución a la juventud, de violencia y revictimización hacia las mujeres.

El gobierno de Axel Kicillof en la provincia ni siquiera amagó con desplazar a Sergio Berni, que todos los días le dice a la policía que actúe y que intervenga con manos libres y que es el responsable de que no se identifique a los efectivos de la Bonaerense involucrados. El gobierno nacional puso todos los recursos al servicio del encubrimiento de la Bonaerense en el caso, no en la búsqueda de Facundo y de juicio y castigo a los responsables de su muerte. «A Facundo mataron un día, y lo siguen matando cada vez que mantienen la impunidad. No entiendo como pueden seguir bancando esto», dijo Cristina. Un testimonio que deja totalmente al desnudo la impunidad del Estado.

El testimonio de Cristina se suma al de cientos de luchadoras que participaron en el II Congreso Nacional del PDT.

«Cuando dijimos nunca más, era nunca más: basta de pibes asesinados por la policía, de torturas en las comisarías, de femicidios y de gatillo fácil».

En el marco del plan de lucha resuelto, este #3J ganemos las calles por #NiUnaMenos y por todos nuestros reclamos.

