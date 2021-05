Comisión de Femicidios: un reagrupamiento extraordinario que refuerza la lucha de familiares y víctimas contra la violencia del Estado

Juan Diez, Ojo Obrero Fotografía

Las comisiones de femicidios, violencia y la lucha contra la impunidad del Estado del Congreso del PdT -que funcionaron en 8 de salas de zoom en simultáneo, con miles de participantes- fueron una instancia extraordinaria de acompañamiento y apoyo a quienes sufren los peores atropellos y vejámenes de este régimen; así como de movilización, lucha y debate político.

Sin haber llegado a mitad de año, contamos más de 124 femicidios y travesticidios (Observatorio Lucía Pérez), lo que equivale a una mujer asesinada en contexto de violencia de género cada 20 horas. Estas muertes se materializan luego de un derrotero de idas y vueltas a comisarías, fiscalías, juzgados que no garantizan la seguridad de las mujeres que denuncian y el total desentendimiento del Estado en brindar herramientas de contención a las mujeres que son víctimas de violencia. Las voces que reclamaban la falta de asistencia psicológica, jurídica y económica se multiplicaban en las salas que sesionaban simultáneamente, y denunciaban un gobierno que se declama feminista, mientras agrava las condiciones que nos someten y exponen a una violencia creciente.

Durante la pandemia se intensificaron las distintas formas de discriminación y opresión a las que somos sometidas las mujeres y las diversidades y ello es producto de la defensa de una clase ajena a los intereses de lxs trabajadorxs y aliada a la política del Fondo Monetario que nos sume aún más en la pobreza.

El reclamo por un plan integral de viviendas que permita a las jefas de hogar acceder a un hogar y vivienda transitoria para las mujeres y diversidades en situación de violencia de género se vio reflejado en los testimonios que relataban cómo las víctimas se ven forzadas a convivir con el violento por temor a quedarse sin un lugar para vivir y resguardar a sus hijos. Esta extorsión a la que se ven sometidas no es solo del violento, sino también del Estado y los gobiernos que no destinan recursos a esta problemática, y cuando lo hace, lo hace en forma miserable como con el Plan Acompañar que somete además a la revictimización a las mujeres que deben exponerse en sus barrios y frente a sus agresores para recibir el subsidio.

La violencia estatal también tuvo un destaque especial en esta comisión con la presencia de Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro que denunció que en el departamento de Mayor Buratovich, donde desapareció Facundo, se cometió un femicidio y que las mujeres que denuncian son decepcionadas por la policía bonaerense. El reclamo por ¡ Fuera Berni! fue aclamado por todas las participantes, y se ha hecho bandera de este Congreso del Plenario de Trabajadoras.

Contamos también con el saludo de Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, los familiares de Lito Costilla, entre otros que denunciaron cómo la juventud es hostigada y asesinada por las fuerzas de seguridad, la misma que libera las zonas, que forma parte de la red de narcotráfico y de las redes de pedofilia y que así desde los referentes de los partidos patronales como Patricia Bullrich y Sergio Berni arengan “la mano dura” que blinda a las fuerzas de seguridad para garantizarles impunidad. La misma impunidad que les garantizan a sus integrantes cuando cometen femicidios, como evidenció el caso de Úrsula Bahillo, y que se expresa en el hecho de que un 20% de los femicidios fueron cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. Tan solo en la Bonaerense existen 6.000 efectivos denunciados por violencia de género, sin embargo no son dados de baja preventivamente ni se les quita el arma reglamentaria.

Al planteo del gobierno nacional de una reforma feminista de la justicia que no tiene una letra en cuestiones de género, proponemos le oponemos la elección popular de jueces y fiscales con mandato revocable y la creación de un fuero único de violencia de género para terminar con la doble vía de la justicia penal y civil.

Una conclusión política de lucha y organización

Estas comisiones nos dejan una conclusión política de lucha y organización que oponga en primer plano las los reclamos que pusieron al desnudo los cientos de testimonios de compañeras que participaron de la jornada de hoy.

El debate puso en evidencia el completo fracaso del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que se declaman feministas y se pavonean haciendo charlas y encuentros y mientras sub-ejecutan el presupuesto para la violencia de género y no dicen ni mu contra la precarización de las trabajadoras de la línea 144, no reciben a las trabajadoras de casas particulares o posan con carteles por la aparición de Tehuel como si ellas mismas no fueran parte del Estado que no lo busca.

La comisión expresó el apoyo y la contundente solidaridad a todos los familiares y víctimas del Estado. Los agresores tienen la impunidad del poder, pero las víctimas tienen la fuerza del acompañamiento de las y los luchadores de todo el país, que se refuerza con este Congreso.

Para enfrentar estos flagelos, es que vamos por un Consejo Autónomo de Mujeres, elegidos por las propias mujeres y diversidades desde los 13 años y con presupuesto, independiente de los gobiernos de turno para dar una verdadera salida.

Todas las participantes mostraron una reserva de lucha que nos pone por delante un gran desafío: seguir organizándonos junto al Polo Obrero para doblarle la mano a este sistema opresor. ¡Basta de hambre y femicidios!

Justicia por Luna Ortiz; Nancy y Micaela Fernández, Diana Colman; por Micaela Galle, Susana de Barttole, Bárbara Santos y Marisol Pereyra, Esther Mamani, por Emilce Gajes. Katherine Moscoso, Justicia por Paula Perassi, Brenda Gordillo Fueron femicidios! El Estado es responsable. Libertad para Nancy Montiel .Justicia por Johana Ramallo. Justicia por Florencia Romano. Basta de redes de trata! Justicia por Abigail Carniel. Fuera Munies Levrino. Justicia por Sandra Ayala Gamboa. Justicia por Natasha y sus hijxs Karin y Lautaro. Justicia por Irma. Juicio Ya. Justicia por Fátima. Justicia por Elena Raquel Miño. Justicia por Agustina Gifman de Cipoletti.

El Estado es responsable Justicia por la victimas de ASI. Yo si te creo. No a la prescripción de causas de abusos sexuales. Cárcel para Carlos José ya!. Justicia por María Tobbio y por todes. Basta de abuso sexual infantil. Basta de impunidad a los curas abusadores. No a la domiciliaria a Raul Sidders. Justicia por los casos de abuso sexual en el jardín de infantes la Casita del Hornero.

Justicia por Facundo Castro, por Lito Costilla, por Brandon Romero, por Joaquín Paredes de Paso Viejo, Basta de gatillo fácil. ¡Fuera Berni!

Aparicion con vida de Javier Videla. Justicia por Chavito Alonso. Justicia por Matías Di Muro, trabajador tercerizado de Claro, por Juan Cruz Manfredini, por Enzo Orellana, víctimas de precarización laboral.