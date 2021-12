Foto: Federico Imas

En los últimos días asumieron los parlamentarios del Frente de Izquierda-Unidad en el Congreso Nacional, la Legislatura porteña, la de la provincia de Buenos Aires y los concejos deliberantes. El FIT-U ha incrementado su representación como resultado de un crecimiento fundamentalmente en las barriadas obreras del conurbano bonaerense, en la ciudad de Buenos Aires y en Jujuy. También sostuvimos la bancada del FIT-U en el Concejo Deliberante de Neuquén capital, donde reingresó nuestro compañero César Parra, dirigente del Polo Obrero y el PO neuquinos.

Congreso Nacional

El FIT-U tendrá una bancada de cuatro diputados nacionales por primera vez en su historia. Romina Del Plá y Nicolás del Caño vuelven por la provincia de Buenos Aires; Alejandro Vilca, del PTS, ingresa por la provincia de Jujuy; y Myriam Bregman por la Ciudad de Buenos Aires -nuestra compañera Vanina Biasi ocupará ese lugar más tarde como resultado del acuerdo de rotación de la bancas entre los partidos que integramos el FIT-U. En el caso de Jujuy y la Ciudad es la primera vez que accedemos a una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

Nuestra bancada llega en el momento de la discusión del Presupuesto 2022, armado para la negociación con el FMI y que a pesar de ser un “dibujo” muestra la persistencia del ajuste y el ataque los trabajadores en función de sostener el pago de la deuda usuraria, pero también de fuertes subsidios a la clase capitalista. Así lo puso de manifiesto Romina Del Plá en la reunión de comisión a la que asistió el ministro Martín Guzmán. Romina contrastó lo que reciben los jubilados con las exenciones y beneficios que obtienen los grupos capitalistas.

Legislaturas provinciales

Gabriel Solano y Alejandrina Barry asumieron como legisladores en la Legislatura porteña, que se suman a Amanda Martín, que continúa. Gabriel Solano asumió prometiendo luchar contra el pacto con el FMI, el eje central de la situación política, pocos días antes que el Frente de Izquierda-Unidad, junto a decenas de organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, llenara la Plaza de Mayo y se movilizara en todo el país contra el pacto del gobierno con el Fondo. Gabriel fue claro en sus palabras: el pacto con el Fondo es el que quiere el gobierno nacional y todo el arco de la oposición patronal, incluidos los falsos libertarios.

En la provincia de Buenos Aires asumieron como diputados provinciales Guillermo Kane, del Partido Obrero, y Graciela Calderón, de IS. En la Cámara bonaerense pasamos de uno a dos diputados. Nuestra bancada asume en medio del crimen de Luciano Olivera, un adolescente de 16 años asesinado por la Bonaerense en Miramar. Guillermo llevó a la Cámara el reclamo de interpelación del jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, y del ministro de Seguridad, Sergio Berni. “Kicillof debe rendir cuentas cuentas por la política de fusilamiento de jóvenes por la Bonaerense”, declaró nuestro diputado.

Concejos deliberantes

Asumieron los nuevos concejales del FIT-U en cuatro municipios del conurbano bonaerense. Juan Romero, del PO, y Natalia Hernández, del PTS, en La Matanza; Sandra Becerra, del PO, e Iván Ponce, de IS, en José C. Paz; Flavia Tesone, del PO, y David Maidana, del PTS, en Merlo, y Lorena Pereira, del PO y Angel Guerrero, de IS, asumieron sus bancas como concejales en Moreno. Las barriadas obreras dominan la composición de estos distritos.

En el sur de la provincia de Buenos Aires, en Coronel Pringles, asumieron como concejales Daniel Heredia y Araceli Castillo, ambos del Partido Obrero, como resultado de haber obtenido el segundo lugar en la votación del pasado 14N, un hecho histórico.

La entrada del FIT-U a los concejos, sobre todo del conurbano bonaerense, es uno de los datos relevantes de la elección pasada. La izquierda crece como resultado de su inserción en las barriadas obreras, organizando la lucha contra el hambre, la desocupación, defendiendo el ambiente, la educación, etc. Este crecimiento electoral complementa y es consecuencia del enorme desarrollo de las organizaciones de lucha, sobre todo del Polo Obrero, sobre cuyas espaldas reposó gran parte de una extraordinaria campaña.

Bancadas al servicio de la lucha

Va de suyo que nuestros parlamentarios oficiarán de voceros e impulsores de los reclamos más profundos, actuarán en tándem con las luchas populares, impulsarán con sus denuncias la ruptura de los trabajadores con los partidos responsables de la crisis, el atraso, la entrega y la pobreza. Esa es nuestra tradición, así lo hacemos desde siempre.

Pero estas conquistas electorales se producen cuando se preparan grandes jornadas contra el pacto con el FMI y el ajuste, por eso esa lucha estuvo presente en el juramento de nuestros parlamentarios electos y, por ello, utilizaron su asunción para propagandizar e impulsar lo que luego se constituyó en una gran jornada nacional contra el Fondo el pasado sábado 11.

La representación parlamentaria del Frente de Izquierda en el Congreso, las legislaturas y los concejos estará al servicio de desarrollar lo que el 11 abrió. ¡Parlamentarios de los trabajadores!