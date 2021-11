La Matanza: cierre de una campaña sin precedentes junto a Néstor Pitrola y Juan Romero

Desde el kilómetro 47 en Virrey del Pino hasta Villa Celina se desarrollaron en todas las localidades del distrito más de 70 mesas de agite y difusión de las propuestas que impulsamos desde el Partido Obrero y el Polo Obrero para dar cierre a una campaña de la que participaron decenas de miles de compañeros. Nuevamente, de punta a punta, se expresó en La Matanza un apoyo indiscutible a la izquierda como alternativa política para hacerle frente a las políticas de ajuste que desenvuelve el gobierno del FdT y la derecha.

La jornada de cierre contó también con un acto central en la peatonal de San Justo con Néstor Pitrola, candidato a diputado nacional, y Juan Romero, candidato a primer concejal, junto a una gran delegación de militantes y delegados de más de 75 barrios del distrito que se hicieron presentes en la culminación de una campaña histórica que tuvo como protagonista al movimiento piquetero organizado con la izquierda.

Juan Romero afirmó que “se trata de una campaña militante que se ha desplegado por cada rincón del municipio para apoyar todas las luchas en curso a las que el gobierno local le da la espalda e incluso responde con represión, como lo hemos visto en el violento desalojo de las familias del Barrio 22 de Enero en Ciudad Evita, y para llevar el programa del Partido Obrero a cientos de barrios con la intervención del Polo Obrero a la cabeza de la organización de las y los trabajadores desocupados. Este apoyo a la izquierda se refleja también en los 4.000 fiscales que van a defender el voto al FIT-U el próximo domingo”.

Néstor Pitrola agregó: “cerramos la campaña electoral de la misma manera que la abrimos, con una enorme jornada militante. Esta nueva instancia electoral se va a desarrollar en un escenario inédito para la izquierda, la adhesión de las y los trabajadores y la juventud a nuestras propuestas es masiva y los procesos de movilizaciones en las calles son protagonizadas por el FIT-U y el Partido Obrero. Nuestra campaña fue de una gran intensidad y estuvo ligada a las luchas del municipio y de la provincia de Buenos Aires. Así quedó demostrado en la gigantesca movilización del Polo Obrero al municipio con más de 9.000 compañeros para llevar cientos de petitorios con miles de firmas. El intendente Fernando Espinoza respondió esos reclamos armándole un acto de bienvenida al antiderechos Manzur, demostrando una vez mas que es un gobierno peronista al servicio de las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional”.

Juan Romero concluyó: “una gran preocupación que aqueja tanto a trabajadores ocupados y desocupados es el brutal ajuste que atraviesa el país y que se expresa en la falta de empleo y la caída de los salarios. Eso empuja a las personas a organizarse inevitablemente, no hay otra alternativa para las familias que no tienen una vivienda y alimentos para sus hijos. Pero quienes cuentan con un trabajo también sufren la consecuencia del ajuste y se organizan para enfrentar esas políticas ajustadoras, como las y los trabajadores municipales de la salud, los docentes organizados en el Suteba local, los trabajadores despedidos de Just. Toda esa expresión de lucha tiene que tener una voz en el Concejo Deliberante”.

