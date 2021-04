En Agronomía de la UBA nos organizamos y debatimos sobre megaminería

Abriendo Caminos organiza una charla sobre por qué luchar contra la megaminería es luchar en defensa del agua.

El pasado 22 de marzo, la Secretaría General del Centro de Estudiantes de Agronomía UBA, gestionada por Abriendo Caminos (UJS-PO + Indep) se hizo presente en la marcha mundial por el agua junto a decenas de organizaciones socioambientales y políticas. La relevancia de esta movilización cada año se hace más visible: salimos a las calles en defensa del agua desde fines de 2018 cuando el gobierno de Suarez, en Mendoza, y Arcioni, en Chubut, quisieron modificar las leyes 7.722 y 5.001, respectivamente. Ambas, en defensa del agua y contra la megaminería contaminante.

La lucha popular a lo largo y ancho del país logró que los gobiernos provinciales reculen; sin embargo, hasta el día de hoy, en ambas provincias se busca seguir implementando la megaminería por más que no tengan licencia social, no sin la bendición del gobierno nacional que, con palabras del presidente Alberto Fernández, no entiende cómo todavía el proyecto de zonificación minera no se está llevando a cabo en Chubut.

El agua es un recurso tan básico como escaso, hoy en día ocho millones de argentines no tienen agua en red y, casi el doble, carece de cloacas. Sin embargo, el Estado Nacional fomenta la actividad como una salida económica desde su campaña de la mano de las grandes empresas multinacionales. Una actividad que utiliza y derrocha cantidades inmensas de agua y al mismo tiempo contamina con cianuro ríos y canales.

Desde la UJS todos los años organizamos pasantías interdisciplinarias donde nos sumergimos en las problemáticas de los territorios en conflictos socioambientales. En las pasantías a los pueblo mineros, recorremos Catamarca, La Rioja y San Juan, provincias arrasadas por la megaminería y con un gran recorrido de lucha y organización con métodos históricos de la clase obrera: asamblea y movilización. En estos encuentros nos nutrimos de su experiencia y nos unimos en su lucha contra esta práctica contaminante que no tiene más nada para ofrecer a la población que miseria y desocupación.

A nivel internacional, el agua ya está cotizando en la bolsa de futuros de Wall Street, en medio de una pandemia donde la mejor forma de cuidarte es lavándote las manos. Es claro que este bien tan imprescindible para la vida es escaso y, ante la duda, en este sistema capitalista, va a ir a los grandes accionistas y empresarios de los lobbys contaminantes; nunca al pueblo. Por eso, creemos que es fundamental un debate entre la juventud y les trabajadores sobre las distintas formas de minería, las necesidades reales de la población, qué actividades económicas no queremos que se sigan desarrollando y cómo nos organizamos en defensa del agua y para luchar con un solo puño contra esta crisis hídrica.

Nos acompañarán en la charla:

Pedro Saracho – Dirigente del PO Catamarca, participante de las Asambleas contra la Megaminería. Colaborador de las Pasantías Interdisciplinarias de la UJS.

Santiago Vasconcelos – Profesor de biología, militante de Tribuna Ambiental, integrante de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn.

Bautista Franco – Militante del PO y Tribuna Ambiental en Mendoza. Periodista y parte del equipo de redacción de Prensa Obrera.

¡Sumate el viernes 09/04 a las 18:30 horas a nuestra actividad por Google Meet!

Escribinos a nuestro Instagram para sumarte @abriendocaminos.agro o completá tus datos en el siguiente formulario: https://forms.gle/eSbFpnDcB7vemkCv9

