3J: movilizaciones en todo el país por Ni Una Menos

Willy Monea Ojo Obrero Fotografía

En todo el país se desarrollaron concentraciones y movilizaciones este 3J, a seis años del primer #NiUnaMenos, la enorme gesta del movimiento de mujeres y diversidades que se levantó en contra de los femicidios y todas sus demandas. A lo largo del país, miles de compañeras se organizaron para levantar una tribuna de denuncia contra el Estado y las iglesias.

A 6 años del primer Ni Una Menos, podemos verificar que la creación del Ministerio de las Mujeres (una de las demandas del movimiento en aquel momento), no nos trajo ningún beneficio. La creación de este Ministerio no elevó el estatus de la lucha para combatir la violencia de género, sino que sirve para cubrirle las espaldas al ajuste del gobierno de Alberto Fernández, en la misma orientación que el macrismo. Este ajuste en materia de género se refleja en anuncios que no se cumplen, etiquetas de género en políticas asistenciales que no resuelven la realidad que viven las mujeres y en un Programa Acompañar que ofrece migajas a las víctimas de violencia de género.

En CABA desarrollamos varias jornadas de lucha. Desde las 8:00, junto al resto de las compañeras del Frente de Izquierda – Unidad, impulsamos un corte en Callao y Corrientes. Luego, a las 11:00, movilizamos con el Plenario de Trabajadoras y el Polo Obrero desde el Obelisco al Ministerio de las Mujeres, con los mismos reclamos que siguen vigentes desde hace seis años.

De acuerdo al último informe del Observatorio Lucía Pérez, desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2021, se produjeron 127 femicidios y travesticidios, y 103 hijes quedaron huérfanos entre ellos, el 63% menores de edad. «No hay nigún tipo de políticas reales, son solo promesas por parte del gobierno. No hay medidas para el hambre, la miseria, la violencia de género que sufren las mujeres en nuestro país», indica Vanina Biasi, dirigente nacional del Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero. «Hoy movilizamos centralmente al Ministerio de Mujeres. Las mujeres más pobres fueron a reclamar por un acceso democrático al Plan Acompañar, no queremos más revictimizaciones, queremos un sistema integral de asistencia a las mujeres. Nos encontramos con las persianas del Ministerio cerradas».

A las 16:00 concentramos, también junto a la Agrupación LGTBI+ 1969 y la Unión de Juventudes por el Socialismo, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, reclamando la aparición urgente con vida de Tehuel.

En la provincia de Buenos Aires hubo varias concentraciones. En San Isidro hubo una extraordinaria movilización que nucleó a familiares de víctimas de trata y femicidio de la zona norte del Gran Buenos Aires, junto a organizaciones de mujeres y diversidades, sindicatos y centros de estudiantes. Realizaron una radio abierta frente a al edificio principal de Tribunales, luego nos movilizamos hacia la Fiscalía General y la Fiscalía de Trata, culminando con un corte en Avenida Centenario, en las puertas del Tribual Oral Nro. 7.

En Santa Fe se convocaron acciones en varios puntos de la provincia. Diversas organizaciones de mujeres convocaron a un corte de calle con radio abierta este 3J en Rosario, en el sexto aniversario del Ni una Menos. En San Lorenzo y Reconquista también realizaremos acciones impulsadas por el Plenario de Trabajadoras para expresar los reclamos de asistencia a las víctimas y el fin de los femicidios.

En Río Negro se registraron concentraciones y marchas en Cipolletti, Villa Regina, General Conesa, Bariloche, San Antonio Oeste y Fiske Menuco.

Norma Dardik, dirigente provincial del Partido Obrero señaló a medios de comunicación en Villa Regina: «Los femicidios y la violencia siguen el ritmo creciente del país, porque Carreras y Fernández acuerdan en que la crisis la paguemos la clase trabajadora, y sobre todo las mujeres», para luego culminar: «Necesitamos organizaciones independientes del Estado para seguir organización y la lucha por nuestros derechos.» Allí también se escucharon las voces de Beronica Árias, quién contó sobre su participación en el cierre del 2° Congreso del Plenario de Trabajadoras, y Cecilia Andrade, dirigente provincial del Plenario de Trabajadoras.

Luego del extraordinario Congreso Nacional del Plenario de Trabajadoras, que reunió a miles de luchadoras de todo el país este 26, 27 y 29 de mayo, impulsamos acciones de lucha con una perspectiva de lucha independiente de los gobiernos y las iglesias.