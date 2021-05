La Plata: gran asamblea hacia el II Congreso Nacional del PDT

Las mujeres y diversidades sexuales y de género de La Plata nos preparamos con todo para un nuevo Congreso Nacional del Plenario de Trabajadoras. Frente al ataque en regla por parte del gobierno y los planes fondomonetaristas al conjunto de los trabajadores, las mujeres y diversidades son las más afectadas, representando un 70% de los pobres. Por eso nos organizamos para luchar contra el hambre, los femicidios y la desocupación. En ese sentido, desde el PDT y el Polo Obrero de La Plata impulsamos asambleas para llevar adelante un debate pormenorizado sobre la situación de las mujeres y diversidades de la región.

Más de 40 compañeras de la regional La Plata, Berisso y Ensenada nos reunimos en asamblea el día sábado de cara al II Congreso Nacional del PDT donde las pibas de la marea verde, trabajadoras ocupadas, desocupadas, precarizadas y delegadas de las asambleas del Polo Obrero participamos activamente. La asamblea contó con la presidencia honoraria de Andrea Krikun, compañera y luchadora del Plenario de Trabajadoras y Tribuna Docente a casi un mes de su partida.

Resaltamos la participación de aquellas compañeras que intervienen en los sindicatos docentes y de salud, denunciando a las burocracias sindicales alineadas al gobierno en el ataque a los salarios, con paritarias a la baja en contraposición de los Sutebas Multicolor, los autoconvocados de Neuquén o el SUTNA que conquistaron aumentos del 53 y 54% respectivamente con piquetes y asambleas. Las burocracias sindicales, además, en cuestiones de género están flojos de papeles. Una compañera docente desarrolló la situación de la secretaria general del SUTEBA Tigre, quien está denunciada penalmente por funcionarios en una intervención por violencia de género y el sindicato a nivel provincial no apoya su reclamo. Por otro lado, una compañera estatal denunció que en ATE continúan ocupando lugares de poder personajes nefastos como Fito Aguirre, denunciado por violación.

Por otro lado, se destacó la importancia de la participación en comisiones como la de Trabajadoras de Casas Particulares y Trabajo Precario frente a la feminización de la pobreza, donde las mujeres de los barrios, las precarizadas y las desocupadas se ven altamente afectadas por el régimen de hambre y saqueo.

Desde la juventud se resaltó la importancia de organizarnos de manera independiente de la conducción de los centros de estudiantes en la UNLP que son los mismos que gobiernan los Ministerios de las Mujeres y Diversidades y hoy solo proponen el protocolo de violencia de género para erradicar la violencia en la universidad, cuando se ha demostrado obsoleto en su aplicación. El caso del docente Vacarini en la Facultad de Humanidades lo demuestra: las estudiantes convocaron asamblea y en menos de 24 horas se lo separó, mientras que el protocolo no hace más que dejar a criterio de las autoridades quien será separado o no, sin importar cuántas denuncias que haya tenido. En ese sentido, desde la UJS seguimos exigiendo becas y licencias por violencia de género ya que las estudiantes de la UNLP no estamos exentas de sufrirla.

También contamos con la intervención de una compañera migrante colombiana que destacó la lucha de las mujeres colombianas frente al gobierno uribista de Duque y explicó como las fuerzas de seguridad tanto en Colombia como en Argentina, están implicadas en la violencia hacia las mujeres . Denunció el abuso sexual por parte de la policía de Duque a una joven que participaba de las movilizaciones y que terminaría suicidándose. Estos hechos de violencia sexual por parte de las fuerzas represivas son moneda corriente: hay 16 víctimas de abuso sexual en solo 17 días y casos anteriores al paro.

En la asamblea también se colocó el punto de la desaparición de Tehuel a dos meses de su desaparición cuando fue a una entrevista laboral. Las diversidades son primero violentadas por el Estado a la hora de negarles la posibilidad de acceder a un trabajo digno cuando el cupo laboral travesti-trans no está garantizado realmente frente a un contexto donde crece la miseria. Y como el mismo Estado les empuja a esta situación de vulnerabilidad, luego no los busca, como es el caso de Tehuel. Para continuar organizades se llamó a participar del Plenario Nacional de la Agrupación 1969 contra el hambre y los crímenes de odio.

También estuvo presente la cuestión de la separación de la Iglesia del Estado y la ESI, consignas fundamentales del movimiento de mujeres y LGBTI. En La Plata, el movimiento de mujeres junto a los sobrevivientes de abusos eclesiásticos llevan una lucha implacable contra la impunidad de los curas abusadores. Un caso emblemático de la región es el del cura pedófilo Eduardo Lorenzo que murió impune cuando decidió acabar con su vida luego de por lo menos 30 años de acosar y abusar sexualmente a los adolescentes que tenía bajo su cargo. El caso mas reciente es el del cura Sidders denunciado por abuso sexual agravado y corrupción de menores cuando oficiaba de capellán en el colegio San Vicente de Paul. Sidders se encuentra cumpliendo prisión preventiva, no obstante seguimos movilizadas frente al fallo del juez Agustin Carlos Crispo quien sin fundamento decidió otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria.

Por último, no podemos dejar de mencionar a las más de 200 compañeras del Polo Obrero de LP-Berisso y Ensenada que fueron parte de los debates virtuales de cara al II Congreso del PdT, a través de varias asambleas durante estos días. Resaltamos la activa participación de estas aguerridas mujeres quienes dejaron en evidencia, con crudos testimonios, el abandono por parte de Estado a las víctimas de violencia de género. El común denominador de estas experiencias es la revictimización de la policía y la Justicia y la inacción del Ministerio de Mujeres ante la epidemia de violencia en las barriadas.

¡Vamos con todo al II Congreso Nacional del Plenario de Trabajadoras por un plan de lucha de las mujeres y diversidades sexuales y de género, contra el hambre y los femicidios independiente del Estado y las iglesias!