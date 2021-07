Córdoba: el 21 paran los estatales

El anuncio entre el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, y el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, sobre el adelantamiento de la revisión paritaria de lxs estatalxs nacionales al 19 de agosto, confirma que el acuerdo paritario de mayo fue una entrega total por parte de UPCN y ATE. Lejos estaba de acercarse siquiera a los números de la inflación. El 35% en 6 cuotas hasta el 31 de marzo de 2022 no solo no recuperaba los casi 30 puntos perdidos durante 2020 (y ni hablar del 34% perdido durante el macrismo), sino que tampoco le ganan a la inflación de este año. El acumulado del primer semestre del año orilla el 25% (faltan los números de junio) y se proyecta un 50% anual; esta pérdida se hace mayor por las minicuotas.

Pero la cosa no termina acá; esta situación golpea aún más a lxs trabajadorxs teniendo en cuenta el aumento de los productos de la canasta alimenticia (base del gasto de lxs trabajadorxs) y la inflación en Córdoba, que es mayor al promedio nacional. No hay que olvidar los tarifazos que se avizoran, como el nuevo aumento del boleto de transporte urbano que acumula 27% en 6 meses. Lxs trabajadorxs no podemos seguir siendo el factor de ajuste.

Adelantamiento y lucha de lxs trabajadorxs

Este adelantamiento responde a la necesidad del gobierno de recuperar posiciones de cara a las elecciones en una situación social explosiva. en el país, millones de trabajadores (dentro de ellos muchos estatalxs) por debajo de la pobreza y cercanos a la indigencia, con un avance de la desocupación y la miseria mientras se destinan millones de dólares al pago de una deuda usuraria. Las prioridades de los gobiernos no pueden ser más claras: en medio de una pandemia con cerca de 100 mil fallecidos, se sigue financiando la timba financiera.

Pero también es la vía de contención al malestar social que se expresa en enormes luchas que van desde el movimiento piquetero a quienes quebraron el techo paritario del 29% fijado en el presupuesto por el presidente Alberto Fernández. El caso concreto de la huelga de la salud de Neuquén que conquistó un 53% y reabrió la paritaria, pero también aceiteros, Sutna (sindicato del neumático) o más cercano en nuestra provincia, el Sitram (municipales de Jesús María) quienes también consiguieron el pase a planta de 40 contratados.

Lo que permitió a estos sectores estos logros fue la disposición de lucha que demostraron, con paros, movilizaciones y un verdadero plan de lucha que torció el brazo a los gobiernos y patronales.

En este marco, es que la asamblea interjuntas de ATE convocó a una jornada nacional de lucha para el 21 de julio; en Córdoba, el último plenario de delegados nacionales ratificó la propuesta y se realizará un paro con distintas modalidades de protesta.

Para lograr una verdadera recomposición salarial, es necesario seguir el camino de la salud neuquina y del Hospital Garrahan. Prepararemos la acción del 21 con asambleas por lugar de trabajo; vamos por la continuidad de un plan de lucha provincial y nacional. Exigimos a la Comisión directiva nacional de ATE un plenario nacional de delegados, para que no cierren nuevamente el salario a nuestras espaldas. También, un plenario provincial de ATE Córdoba para unificar las distintas luchas de lxs estatalxs en una acción común. Vamos por el 45% de aumento ya y cláusula gatillo. Por la reincorporación de lxs despedidxs y el pase a planta de lxs precarizadxs.