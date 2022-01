Río Negro y Neuquén: organicemos las elecciones a delegados en todos los empaques

La paritaria firmada por Soefrnyn (Sindicato de Obreros y Empacadores de la Fruta de Río Negro y Neuquén) con la CAFI (Cámara Argentina de Fruticultores Integrados) y el gobierno, equiparada al 50,9% de inflación del 2021, terminó por ser otro engaño y lo demuestran varios análisis sobre el sector de los empaques. En primer lugar, es bueno escuchar la propia voz de nuestros compañeros autoconvocados de Villa Regina, quienes explican lo que Marco Bielma y los secretarios de seccionales no. Como dicen en un video explicativo que compartieron en las redes, estas fueron “más infladas que la inflación”.

La dirección habla del 50,9%, pero no dice que la mitad corresponde al «blanqueo» de las paritarias post cosecha (julio-diciembre) del 2021, que la dirección aceptó en negro. Habla de salarios en bruto sin descuentos y no dice nada del 40% por zona desfavorable que nos corresponde por ley ni de los protocolos que se van a aplicar en los empaques en plena suba de casos de Covid en ambas provincias. Los salarios quedan por debajo de los $100.000 con descuentos y se cobran, en el mejor de los casos, un mes y medio. Es que algo que justamente no dice la dirección de nuestro sindicato es que las temporadas son cada vez mas cortas. La paritaria de temporada según convenio va de enero a junio, pero estas duran como mucho 45 días. A partir de ahí la patronal del empaque ejecuta una reforma laboral de hecho y pasa a pagar como post temporada, es decir, mucho menos salario y muchos menos meses trabajados como temporadas.

Sin embargo, mas allá de todas estas entregas y engaños de manera sistemática de parte de la dirección, un sector de trabajadores que ha parado por diferentes reclamos y derechos ha comenzado a debatir de manera independiente la necesidad de exigir las elecciones a en los empaques. Las y los empacadores tenemos que construir una alternativa independiente a la actual dirección de Soefrnyn, adherida al Estado y a la patronal, burocrática y antidemocrática, y arrancar las elecciones a delegados, con la organización y la lucha.

Pasada la nueva entrega, sectores debaten lo importante de exigir el bono a la esencialidad, incumplido en la mayoría de los casos, protocolos verdaderos en los empaques y bajo control obrero, y, allí donde se pueda, impulsar las elecciones a delegados/as, proscriptas el año pasado por el Estado, la patronal y la actual dirección, que usó la pandemia como argumento. Sí podíamos trabajar hacinados y contagiarnos pero no realizar elecciones democráticas. Por salarios iguales al costo de la canasta básica familiar y pago inmediato del bono a la esencialidad. 40% por zona desfavorable ya en los recibos. Por protocolos obreros de seguridad e higiene. Basta de precarización laboral.

Organicemos las elecciones a delegados/as en todos los empaques, mediante asambleas y democráticamente. Fuera la burocracia de Soefrnyn.