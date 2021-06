Estatales: Juntas Internas de ATE reclaman la reapertura de la paritaria

Fotos Pepe Muinelo

Del acto, realizado frente a las puertas del Instituto, participaron y adhirieron las Juntas Internas de ATE del Indec, Mecon, Trabajo, Incaa, Inta, Inti, Hospital Garrahan, Senasa y de la Secretaría de Agricultura Familiar y Comunidades Indígenas, así como delegados y agrupaciones de Cultura, Conicet, Cnea, Iosfa, Educación, Enacom, Automotor e Inspección General de Justicia, Desarrollo Social y Senaf. También se hizo presente una delegación del Polo Obrero y los dirigentes Néstor Pitrola y Gabriel Solano.

El acto de lucha tuvo como objetivo reclamar la reapertura de la paritaria estatal firmada sin mandato por ATE y UPCN, el 26 de mayo pasado: el acuerdo del 35% en 6 cuotas hasta febrero de 2022 fue la última de la serie de paritarias que, repitiendo el modelo del Consejo del Salario Mínimo, cerró “2 o 3 puntos” por encima de la pauta de inflación del 29% fijada en el Presupuesto 2021, con la cual Guzmán ordenó los cierres de paritarias por debajo de la inflación, con la excepción de los vitivinícolas, los autoconvocados de Neuquén y los trabajadores del neumático representados por el Sutna, todas por encima del 50%.

Las “nuevas” paritarias

Con la firma del acuerdo del 40% en el Congreso Nacional, se dio inició a la nueva serie de paritarias que siguieron con el acuerdo en el PAMI (43%) y ayer en la Anses (45%): todas instituciones estatales donde el kirchnerismo tiene “juego propio”. También, entre las nuevas paritarias debemos considerar la firma de trabajadores de casas particulares (42%) y el reclamo de Moyano del 45%.

Ocurre que el gobierno intenta presentar la idea de que el ajuste “se acabó” por la llegada de las elecciones, y ahora trabaja con una pauta de inflación de entre el 38 y el 40% para el 2021. Esto, sin embargo, cuando la inflación interanual alcanzó el 48,8% tras conocerse el 3,3% de mayo. Para alcanzar la nueva meta, la inflación no debería superar el 2,3% mensual en los próximos meses: un objetivo a todas luces difícil de alcanzar.

En cualquier caso, las nuevas paritarias admiten que la vieja pauta debe ser rediscutida: es un reclamo que se impone en todo el movimiento obrero. Por ello, las direcciones de ATE y UPCN han quedado en offside al no plantear la reapertura de la paritaria. Es la acción de las Juntas Internas de ATE las que toman el reclamo: estas vienen impulsando sistemáticamente un planteo de recomposición salarial que se apoya en los datos “duros” difundidos por ATE Indec y en que han constituido un espacio de independencia política dentro de ATE.

Control de precios e integración al gobierno

Al firmar paritaria, Cachorro Godoy, secretario general de ATE, planteó que el gobierno debía controlar los precios: eso no solo no ocurrió, sino que el gobierno desarmó el plan “precios máximos” que abarcaba más de 700 productos y lo reemplazó por el de “precios cercanos” que incluye unos 70. Así las cosas, los precios de los alimentos no se detienen. Incluso se conoció que la Secretaría de Comercio Interior citó a las empresas de alimentos pero que estas ya habían remarcado los precios en un 10% (iProfesional, 16/6). Por ello, en junio se espera una un índice similar al de mayo.

El papel de Cachorro Godoy, planteando un mayor control de precios y firmando por segunda vez consecutiva la paritaria a la baja, se explica por la integración de ATE al gobierno nacional a través, primero de Claudio Lozano, y ahora directamente integrando las listas del Frente de Todos, con el “Colorado” Isasi a la cabeza en al provincia de Buenos Aires: ello le valió la viralización del video en el que una trabajadora del Hospital de Niños de La Plata lo rebautiza como “Asociación Traidores del Estado”.

La integración de ATE al gobierno no es gratuita para las y los trabajadores del Estado: avanza la entrega del salario, a los trabajadores de la salud ni siquiera le han pagado los bonos de $6.500, la reforma laboral en la provincia de Buenos Aires y un nuevo intento privatizador en el Astillero Río Santiago. Tampoco es gratuita para las direcciones de ATE: la lucha de los autoconvocados de Neuquén fue el primer episodio, el reagrupamiento de las Juntas Internas que logró estructurar una acción de lucha nacional, y ahora la autoconvocatoria en el Astillero.

Cómo sigue

La jornada del 17, por todo lo planteado, fue un nuevo acierto de las Juntas Internas. También tuvo lugar una acción en Misiones, donde el propio Consejo Directivo llevó adelante las acciones. Esta semana, en Bariloche un sector de estatales nacionales también se pronunció contra el acuerdo del 35% en 6 cuotas. En YCRT se produjo un paro de 48 horas que logró la reincorporación de un despedido. La caravana del Astillero a la gobernación fue otra de las acciones.

Estos nuevos episodios indican que las y los estatales de todo el país están en lucha, por ello está madura la necesidad de una nueva reunión abierta convocada por las Juntas Internas y coordinar una nueva jornada nacional de lucha.