Córdoba: avanza la organización de la docencia contra el retorno a la presencialidad anti-sanitaria

Ambulancias haciendo cola en el Hospital Regional Pasteur para trasladar pacientes con Covid-19.

La situación sanitaria le ha explotado en la cara al gobierno de Juan Schiaretti. Hace poco más de una semana la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati) señalaba un 94% de ocupación de camas de terapia en Córdoba. Sin embargo, el gobierno persistió en su especulación electoral de mantener la presencialidad escolar. Los contagios y las muertes no dejaron de subir de forma exponencial.

Para cuando el gobierno pasó a suspender la presencialidad escolar (hasta el 31 de mayo), en el marco del último decreto nacional, la situación sanitaria se presentaba más dramática que nunca, y a corto plazo irreversible, con récord de contagios, superando incluso a CABA, y con récord de personas internadas. Mientras escribimos estas líneas, llegan noticias de ambulancias deambulando de hospital en hospital para trasladar pacientes que no tienen cama. Una nueva docente ha fallecido en Vicuña Mackenna.

En un principio, el gobierno adhirió a la suspensión total de clases, tanto presenciales como virtuales, aduciendo que la virtualidad por tres días iba a generar grandes complicaciones, pero finalmente, en menos de 24 horas, dispuso la modalidad virtual para los días 26, 27 y 28, aduciendo que la educación era primordial. Es así como el gobierno nuevamente juega un rol de desorganizador educativo, con flagrantes contradicciones que tendrá que renovar ya que es evidente que en tres días la situación sanitaria no se modificará.

A su vez, la voltereta confiesa las “complicaciones” de un gobierno que en más de un año de pandemia no ha garantizado equipos y conectividad para nadie y que como objetivo primordial tiene la campaña electoral. La modalidad virtual, sin garantías, no es otra cosa que una fuga hacia adelante, y vuelve a evidenciar la desigualdad educativa de la que todos los gobiernos comentan con preocupación, pero sobre la que ninguno interviene. Han sido las masivas movilizaciones del Polo Obrero, junto a la Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS) y Tribuna Docente, las que han puesto sobre el tapete el reclamo de la conectividad y equipos. Pero estas necesidades no han sido atendidas, la prioridad en la agenda del gobierno siempre ha sido la buena salud económica del empresariado y los bonistas.

Uepc hace seguidismo al gobierno; la docencia se autoconvoca

La conducción de Uepc (sindicato docente) viene acompañando la política del gobierno. Se ha limitado a la solicitud formal de una focalizada suspensión de clases presenciales por escuela o localidad, mientras los contagios se expresan en niveles de alto riesgo sanitario en toda la provincia.

La complicidad de la conducción celeste se hace aún mas evidente en el plano salarial y jubilatorio. La inflación ya ha absorbido y superado el aumento salarial otorgado al mes de junio. Recordemos que la Celeste militó e impuso en toda la provincia un acuerdo salarial que no solo se avizoraba como insuficiente, sino que además tiene una cláusula de revisión recién en noviembre, generando un bloqueo a las necesidades materiales de la docencia. Asimismo, el último viernes 21 se cumplió un año de la sanción de la nefasta ley 10.694 de recorte jubilatorio. No hubo acción alguna convocada, ni siquiera un flyer, el reclamo de la derogación de la misma ha sido disuelto.

En los últimos días, ya con la suspensión de clases consumada, se ha conformado una mesa de sindicatos docentes que incluye a Sadop (privados), Adiuc (universitarios), Amet (técnicos) y Suoem (municipales) para contemplar y analizar la situación sanitaria-educativa, cuando de lo que se trata es de intervenir en ella. La Celeste no ha jugado ningún rol en organizar a la docencia para que esta intervenga en pos del pase a la virtualidad, y se ha remitido a realizar algún que otro plenario informativo, solo en algunos departamentos, con la intención de descomprimir el descontento de la base docente. Sin embargo, esto le ha funcionado como un bumerang ya que en dichos plenarios la docencia ha expresado su bronca por la situación atravesada y ha reclamado acciones que, al no ser resueltas por la orgánica del sindicato, han dado paso a las autoconvocatorias.

Es parte de este proceso de agitación y organización la jornada nacional de lucha docente del 12/05, ya que las agrupaciones que han participado de ella se encuentran impulsando las autoconvocatorias. El proceso de organización autonconvocado que se gesta en Córdoba forma parte del movimiento de lucha que se viene dando en provincias como La Rioja, el Noroeste, el Noreste, Neuquén y que desenvuelven Ademys (Ciudad de Buenos Aires), el Sute (Mendoza), Amsafe-Rosario, los Sutebas combativos (provincia de Buenos Aires) y todos los agrupamientos que se expresan a nivel nacional en la lista Multicolor. Comentario aparte merecen el PCR, el PTS y el MAS, quienes no participaron de la jornada unitaria del 12/05. Los dos últimos, hasta el 18/5, es decir apenas dos días antes de que el gobierno decretara el confinamiento, continuaban manteniendo la posición de la presencialidad antisanitaria.

Desde hace un par de semanas, se vienen replicando pronunciamientos y asambleas escolares autoconvocadas en distintos puntos de la provincia. En Capital, desde las asambleas escolares se han establecido asambleas interescuelas zonales y desde allí se convocó a una Asamblea Provincial de Escuelas realizada el último sábado 22/05, en la que participaron más de 120 compañeres. Entre los puntos a destacar se resolvió una acción virtual para el 26/5 en la que se exigen recursos para la virtualidad, vacunas para toda la comunidad y se señala que el retorno a la presencialidad solo puede darse en condiciones sanitarias seguras; se denuncia la desigualdad educativa y se exige que ningún docente o auxiliar se quede sin trabajo; también se interpela a la conducción de Uepc a que llame a asambleas y a un plan de lucha en defensa de la educación. A su vez se llama a profundizar el proceso de deliberación y se convoca a una nueva Asamblea Provincial de Escuelas para el 28/6, con la perspectiva de preparar una acción con todos los sectores en lucha contra la presencialidad anti-sanitaria y anti-educativa del gobierno. Tribuna Docente impulsa y es parte de este proceso.