Córdoba: delegadas docentes y jubiladas vamos al II Congreso del Plenario de Trabajadoras

Las delegadas y docentes que estamos luchando por la suspensión temporal de las clases presenciales, nos reunimos el miércoles 19 de mayo, en medio de una crisis sanitaria que asola al país y a la provincia, para debatir y potenciar nuestra participación el 2° Congreso del Plenario de Trabajadoras. Participó en la asamblea nuestra compañera docente y concejala del Frente de Izquierda Cintia Frencia.

En ocasión del primer Congreso que se realizó de manera presencial, fuimos las docentes junto a nuestras estudiantes, protagonistas fuertes de la ola verde y la rebelión de las pibas por la conquista de la ESI laica y respetuosa de las diversidades y el aborto legal, quienes participamos con nutridas delegaciones de todo el país.

Ahora, frente a una lucha de los sindicatos combativos y la oposición nacional docente por la defensa de la salud y la vida de la comunidad educativa, somos parte activa de la organización de las escuelas por cada uno de los derechos que el gobierno de Juan Schiaretti y y su Ministerio de Educación atacan excusándose en la pandemia. Sin ir más lejos, fue una mujer, la propia Secretaria de Educación Delia Provinciali, quien a través de resoluciones arbitrarias y memos ilegales golpeó los derechos de las docentes embarazadas y pacientes de riesgo, imposibilitándolas de tomar cargos y dejándolas sin obra social. Ya durante la virtualidad forzosa del 2020, miles de docentes quedaron sin cargo y horas cátedras. Ahora, quienes pudieron acceder a ellos de manera precaria, no se les pagó su salario en tiempo ni forma. Las dispensas docentes fueron negadas y recortadas y tuvieron que volver al aula pacientes de riesgo con comorbilidades. Aquellas maestras que reemplazaban a las dispensadas quedaron nuevamente sin trabajo. Las vacunas llegaron a cuentagotas. Estos avasallamientos fueron acompañados por la conducción de Uepc sin que a la Secretaría de Género se le moviera un pelo.

La presencialidad por la que se rasgan las vestiduras gobierno y oposición patronal, no es más que una ficción para mantener el esquema productivo y posicionar la carrera electoral del gobierno con el lema de que «Córdoba no para». Así, llegamos al día 19 de mayo con una ocupación de camas UTI del 94% y los casos positivos de Covid-19 superan los 4.000 diarios. En las escuelas no paramos de aislar burbujas sin que se aísle a las y los docentes que estuvieron frente a ellas, debido a las resoluciones del nuevo protocolo que el gobierno y el Ministerio flexibilizó. El frío completó el panorama y ahí no más Provinciali anunció que debíamos asistir a la escuela con frazadas y mantas y utilizar las «pausas activas áulicas» para atravesar los días gélidos. Ella y demás funcionario-as trabajan virtualmente y las Inspecciones se separan por burbujas y sí se aíslan de inmediato ante casos sospechosos o contactos estrechos.

En este cuadro, la aplicación efectiva de la ESI que es de importancia extrema, pasó al olvido. Las docentes presentes explicaron la necesidad de intervenir sobre los contenidos de una educación sexual para nuestras alumnas y alumnes, ligada fundamentalmente a la detección de casos de abuso en las infancias y adolescencias y denunciaron la responsabilidad del Estado y del propio Ministerio de Educación ante los casos de violencia de género, hostigamiento y abuso de parte de Inspectores y directores contra docentes que «no se callan ni bajan la cabeza».

La grave situación que atravesamos ya produjo la autoconvocatoria en asambleas y pronunciamientos de escuelas, en la que estamos al frente las delegadas y trabajadoras de la educación. Junto a nosotras, las compañeras jubiladas que están luchando contra el ajuste jubilatorio de Alberto Fernández y la reforma antiobrera de Schiaretti, son parte de este proceso. En la reunión, que se desarrolló en medio de las asambleas autoconvocadas por escuela y zonas, debatimos toda esta situación, resolvimos potenciar nuestra participación en el II Congreso y elegimos delegadas que participarán principalmente de las comisiones de Separación Iglesia/Estado- Ley ESI 15 años, más mujeres y sindicatos y, por supuesto, del plenario del sábado 29.

¡Arriba la organización de las mujeres trabajadoras contra la violencia del Estado! ¡Basta de ajuste, discriminación y femicidios!

