La antesala de unas Paso signadas por el ajuste fondomonetarista

Cuando se cuentan pocos días para las Paso, las principales fuerzas patronales -el Frente de Todos y Juntos- enfrentan un cuadro de dificultades políticas y de alta imprevisibilidad y descontento social: no es un dato menor, se trata de armados políticos y candidatos/as que gobiernan, gobernaron y gobernarán para los intereses del FMI y las consecuencias ruinosas que esas políticas conllevan para el pueblo trabajador.

El libreto fondomonetarista luce en las intervenciones y convocatorias de las fuerzas patronales. Alberto Fernández organizó su Congreso de la Producción y el Salario para aceitar los vínculos entre el Estado, las patronales y la burocracia sindical, camino a aplicar reformas sectoriales que “adapten” los convenios colectivos a las necesidades del capital privado. Sergio Massa continuó esta línea en el Council of the Americas, con su convocatoria a toda la oposición de sellar un acuerdo de 10 puntos para la pospandemia: un intento por cerrar filas en tiempos de crisis social y de un reforzamiento del ajuste en todos los planos de la vida social y laboral. Aunque hablar de una salida de la pandemia aún podría considerarse prematuro, ya que no se descarta una proliferación de la cepa Delta u otras.

Macri también sumó lo suyo, al señalar que en la Argentina “para ganar plata hay que evadir impuestos”, con lo cual quiso poner de manifiesto el “elevado costo laboral” que asumen los capitalistas a la hora de “invertir en el país”, aunque ya ha quedado claro que las exenciones impositivas -las de su gobierno y las del actual- no conducen a más empleo ni “lluvia de inversiones”, sino a una mayor rentabilidad de las patronales. En el mientras tanto, los trabajadores soportan la mayor carga de los impuestos, recursos que se van a pagar la usuraria deuda externa y… al FMI.

En el entretanto las candidatas del Frente de Todos, en PBA, y Juntos, en CABA, salieron a intentar cazar el voto joven y descreído con afirmaciones contradictorias y polémicas. Victoria Tolosa Paz reivindicó la felicidad del pueblo al “garchar” a pesar de los sobrados vínculos que la unen a los sectores conservadores y represores de las libertades sexuales, como el clero. María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, probó suerte afirmando que no es lo mismo fumar un porro en Palermo que en una villa, donde están los narcos. Sin embargo, Vidal es tributaria de la política punitivista que persigue a los pibes pobres de las villas, a los que les manda la policía asociada a los narcos, que los aprietan en los barrios: no le da la cara para más.

Alberto Fernández pegó el faltazo al acto de la Unión Industrial, para evitar que se escenificara un reclamo en su contra, no obstante lo cual hay fuertes vínculos de las patronales con el gobierno. Este gobierno aseguró subsidios y beneficios excepcionales a los capitalistas en medio de la pandemia, así como fue desmantelando las regulaciones de precios y se apresta ahora a “dialogar” respecto a las reformas estructurales, y antiobreras, que exigen las patronales.

Alberto Fernández sí se había asegurado, unos días antes, la foto con los cabecillas de la burocracia sindical cegetista, en una reunión donde la burocracia refrendó su subordinación al gobierno y su complicidad con el recorte salarial de las últimas paritarias y de los últimos años, no sin llevarse algo de plata de los fondos de las obras sociales a cambio.

Pero lo cierto es que esta foto no alcanza para convencer a los trabajadores: el gobierno asiste a las próximas elecciones sin los números en orden y con una inflación indisimulable que se come el escaso poder adquisitivo de las familias obreras. En contraposición a la entrega de la CGT, la docencia salteña desenvolvió una inmensa lucha por la defensa de los salarios contra el gobierno ajustador de Gustavo Sáenz, con los métodos de la autoconvocatoria y la deliberación.

Otro sector que viene desenvolviendo un amplio proceso de organización y de lucha contra el ajuste del gobierno es el movimiento piquetero independiente. La Unidad Piquetera presentó, esta semana, un Plan Integral contra la desocupación, que plantea generar un millón de puestos de trabajo y universalizar el seguro al desocupado, como medidas urgentes contra la crisis. Se trata de los sectores que protagonizaron la masiva jornada de lucha nacional del 18 de agosto, sobre la cual se montó una operación mediática y una posterior judicialización. Esto último, demostrando el carácter de clase de la justicia burguesa, la que perdió esta semana uno de los emblemas de su verdadera naturaleza, con el fallecimiento del exjuez Norberto Oyarbide.

Ante este escenario electoral abierto y un fuerte descontento social, el Frente de Izquierda Unidad viene reforzando su campaña en estos últimos días para ganar cada expresión de descontento y orientarla detrás de una salida de los trabajadores a la crisis actual.

Este sábado 4, en el día del migrante, hubo actividades con compañeros de distintas colectividades y la presencia de Gabriel Solano, Vanina Biasi, Amanda Martín y Tatiana Fernández Martí, entre otros candidatos de la Ciudad de Buenos Aires. Está circulando un spot migrante llamando a votar a las listas 1A del FIT-U. Del mismo modo, tras el éxito del spot basado en «Okupas» y el primero de «Los Emuladores», un nuevo corto inspirado en la serie «Los simuladores», esta vez dirigido contra el derechista Javier Milei, volvió a mostrar la creatividad política de la campaña.

El viernes 3 hubo un acto de estatales frente al Ministerio de Economía, en el que hablaron referentes de juntas internas combativas y candidatos. Un día antes, Romina Del Plá recorría Ezeiza, junto a decenas de compañeros del Polo Obrero y candidatos del distrito. Néstor Pitrola hizo una exhaustiva gira por Rosario y el Cordón Industrial santafesino. Previamente, había visitado Bahía Blanca y Coronel Pringles. También está circulando un pronunciamiento entre artistas e intelectuales que ya ha recogido cientos de firmas.

Son solo algunas de las múltiples actividades que está desplegando la militancia, a lo largo y ancho de todo el país. Este 12 de septiembre, vamos con las listas 1A del Frente de Izquierda – Unidad.

