Río Negro: este 24M sí marchamos

La movilización del 24 de Marzo representa la lucha contra la represión y la impunidad, y su actualidad. La represión, la entrega, el ajuste, el saqueo, el endeudamiento y la depredación ambiental que los sucesivos gobiernos constitucionales aplican contra el pueblo trabajador son motivos de sobra.

Nuestra provincia es un compendio de violaciones a los derechos humanos

Río Negro es una provincia con el 50% de pobreza entre la clase trabajadora activa, y un 80% entre sus jubilados y jubiladas, de los cuales el 70% cobran la mínima. Los salarios promedio no superan los $38.000 mientras la canasta básica familiar supera los $70.000, y el trabajo en negro y esclavo avanza.

El sistema de salud pública demostró en el medio de una pandemia el sistemático vaciamiento que han aplicado los sucesivos gobiernos, con muertes, con falta de camas UTI. El acceso a una vivienda digna es prácticamente imposible para la clase trabajadora, y el estado no da respuestas. Cuando las familias se organizan, luchan y ocupan tierras ante la profundización de la crisis reprime y desaloja.

La situación de miles de familias en toda la provincia, que no tienen vivienda ha recibido como única respuesta del Estado rionegrino la represión más brutal. El Barrio La Esperanza de Fiske Menuco ha sido no solo un ejemplo de lucha por la tierra y la vivienda, sino también una muestra de que no existe la grieta entre los partidos patronales a la hora de garantizar privilegios y especulación inmobiliaria para los amigos del poder, incluso en este caso de la última dictadura.

Allí el desalojo represivo ocurrió con un acuerdo entre el gobierno local de María Emilia Soria, del Frente de Todos, y el provincial de Arabela Carreras, de Juntos Somos Río Negro. Esa política represiva contra un derecho tan elemental también intenta aplicarse en ciudades como Cipolletti y Viedma, donde sobre ocupaciones de tierras corren ordenes de desalojos judiciales.

Debemos mencionar también la represión contra los pueblos originarios, en reclamo por el derecho del acceso a las tierras ancestrales como ocurre en Villa Mascardi. Ese es otro costado de como este Estado se encuentra al servicio de los intereses extranjeros, privilegiando la usurpación de tierras por parte de grandes magnates locales y foráneos, como Joe Lewis, a costa del despojo de sus verdaderos dueños.

Por otro lado, las y los trabajadores de la salud se encuentran entre las principales víctimas, no solo de la pandemia, sino fundamentalmente del estado nacional y rionegrino. Las pésimas condiciones de trabajo, la falta de insumos básicos de seguridad, la sobrecarga laboral y tantas otras carencias, fue complementado por un brutal ajuste salarial, que los propios trabajadores de la salud resisten organizándose de manera independiente de la burocracia de ATE y de UPCN. La docencia en este mismo sentido se encuentran en la misma situación,

Los múltiples casos de violaciones a los derechos laborales sobre los y las trabajadoras rurales y del empaque, denunciados por Prensa Obrera, mientras la patronal frutícola se enriquece siendo defendida y favorecida por el propio estado son solo otra muestra del régimen frente al que estamos.

Como en el caso de Daniel Solano, la súper explotación de los trabajadores y trabajadoras en la actividad frutícola es garantizada por el accionar corrupto y combinado de las empresas, la justicia, las reparticiones de trabajo, la policía y la burocracia sindical. La enorme lucha de los trabajadores rurales por la zona desfavorable, con epicentro en Villa Regina, que sigue abierta y totalmente vigente, y que busca abrirse paso de manera independiente del estado, las patronales y las direcciones burocráticas es una muestra del hartazgo frente al régimen, y del proceso de organización y de lucha que existe allí.

El 24 sobran los motivos para salir a las calles

La tradición de desaparición de personas, de abusos policiales y de femicidios se hizo sentir de manera brutal el último año en Río Negro. Mientras, siguen libres los 7 policías condenados a perpetua por el crimen de Daniel Solano (la justicia se niega a avanzar sobre las responsabilidades políticas y empresariales), crecen los casos de desaparición de personas, como de Esteban Machuca, otro trabajador rural oriundo de General Enrique Godoy, desparecido en Gobernador Duval, provincia de La Pampa hace 3 años y 5 meses; o de Claudio Painevil, bombero y taxista de Allen, desaparecido hace ya 9 años. En su mayoría, es un denominador común las relaciones de estos casos a las fuerzas policiales, y el gatillo fácil, un impronta de la policía rionegrina.

Los femicidios merecen un reglón aparte. A casi 15 años del femicidio de Otoño Uriarte, el crimen sigue impune. Y al igual que en el resto del país, la ola de violencia de género en la región, no ha podido ni ha querido ser controlada por el un Estado que se dedica a sostener los privilegios y la impunidad de las fuerzas represivas y de la casta judicial.

Frente a esto, las enormes luchas por los derechos de las mujeres, no han podido contenerse con el demagógico anuncio del “final del patriarcado” de Alberto Fernández. En Río Negro, la gobernadora Arabela Carreras niega la creación del Consejo Autónomo de Mujeres, las casas refugio para victimas de violencia de género, y tantas otras demandas que más que nunca se vuelven cuestión de vida o muerte.

Las enormes movilizaciones en las ciudades de Río Negro puso de manifestó que la ola verde no se detiene con la conquista del Aborto Legal Seguro y gratuito.

Con más del 50 % de los jóvenes, y niños y niñas sumidos en la pobreza, sin becas, con comedores escolares, meriendas y desayunos reducidos al mínimos, sin conexión gratuita, etc., el regreso a clases es una broma de mal gusto.

El abandono de la calle por parte de los sectores adheridos al estado, tanto nacional como provincial son una clara señal de que dichos sectores acompañan las políticas de ajuste, saqueo, hambre, endeudamiento y represión que han aplicado, y que aplican todos los gobiernos. Quienes rechazamos toda está política debemos estar el 24 en las calles, y agregar el rechazo al avance de los proyectos megamineros en la provincia, como Calcatreu y Amarillo Grande, una actividad de depredación ambiental de nuestros recursos defendida por el Frente de Todos en el país, y de Juntos Somos Río Negro en la provincia, y los sucesivos incendios. En ese sentido debe leerse la reciente reunión entre la gobernadora Carreras y el secretario de Minería de la nación, Alberto Hesel, en la que ambos propusieron “una minería sustentable”.

Este 24 en Río Negro se tomarán las calles en varias de las principales ciudades, en sintonía con el acto principal del EMVJ que se desarrollará en Buenos Aires.

● Bariloche: 17 pm marcha desde Onelli y Brown hasta el Centro Cívico.

● Fiske Menuco: 17 pm Taller y Banderas en Plaza San Martín. 18:30 horas marcha desde Av. Roca y Tucumán.

● Cipolletti: 10:30 pm marcha desde España y Roca.

● Allen: 10 am marcha desde Plaza San Martín

● Villa Regina: 19:30 am Plaza de Los Próceres

● General Conesa: 15 pm Plaza San Martín.

Este 24M seamos miles en las calles, marchemos y digámosle no a este régimen de hambre y saqueo de las últimas décadas, contra la represión y la impunidad de ayer y de hoy.

