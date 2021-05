Enorme y conmovedor debate en la comisión de Trabajo Precario

Con más de 1.000 compañeras de todo el país reunidas en 6 comisiones distintas, se desarrollo el debate de la comisión de Trabajo Precario del Congreso Nacional del Plenario de Trabajadoras. Las mujeres ocupamos los puestos laborales más precarizados y peores pagos, sin acceso a derechos laborales básicos como jubilaciones, vacaciones, aguinaldo, protección contra el abuso patronal de todo tipo y los despidos. Mientras, el gobierno aprovecha la pandemia para rebajar aún más los “costos laborales”. En ese sentido se hizo oír muy fuerte el reclamo de trabajo genuino, como una de las demandas principales y un eje orientador de la lucha de estas miles de mujeres a lo largo y ancho del país.

Se destacó en las distintas comisiones la presencia de trabajadoras de casas particulares, cuidadoras, feriantes, trabajadoras estatales, de comercio, de la salud, docentes, tercerizadas de limpieza, trabajadoras de rubros como el pescado y la industria textil, las cosecheras y tareferas. El avance de la miseria entre las mujeres y niñes (que llega al 60% promedio en todo el país) obliga a las mujeres a aceptar trabajos en estas condiciones.

El primer dato importante fue el “federalismo” que atravesó las comisiones: estuvieron presentes compañeras de Corrientes, Formosa, Mar del Plata, Bahía Blanca, San Nicolás, Bariloche, Caleta Olivia , Las Heras, interior de Chaco, Entre Ríos, Ushuaia, Río Grande, Rosario, Córdoba, La Matanza, Tucumán, Caba, Neuquén, Zapala, Mendoza. Cada una de ellas acerco el relato de cómo la precarización es moneda corriente en todo el país, sin distinción de gobernadores e intendentes.

De la enorme cantidad de testimonios y denuncias vale destacar en primer lugar el de las compañeras que están al frente de comedores, en particular del Polo Obrero. Todas ellas relataron experiencias similares: ausencia total de ayuda del Estado y retraso en la entrega de mercadería e insumos, mientras crece exponencialmente la cantidad de personas que van en busca de un plato de comida, aun incluso quienes tienen trabajo. Es que las condiciones de vida y el poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras se ha deteriorado tanto que los comedores en los barrios se han vuelto esenciales para millones. Las trabajadoras de estos comedores solo han recibido una “ayuda” de $5.000, que ni siquiera ha sido generalizada. También fue un reclamo unánime las vacunas para estas trabajadoras que durante la pandemia le pusieron el cuerpo a la atención de más de 11 millones de personas en todo el país.

Sin dudas, también fue importante el relato de las trabajadoras de la salud, muchas de las cuales hoy se encuentran en lucha, exigiendo mejoramiento de sus condiciones laborales y aumento salarial. Se sumaron a estos relatos las denuncias de las docentes, las cuales relataron diferentes situaciones de precarización según la provincia, pero con el hilo común del Estado como responsable de dicha precarización.

Un lugar especial ocupó el relato de las feriantes, que denunciaron que durante la pandemia han perdido su fuente de ingresos y los distintos han hecho oídos sordos a sus pedidos ayuda. Contaron también como conviven con el abuso policial y de los municipios, que se aprovechan de su vulnerabilidad para obtener beneficios. Varias relataron que deben trabajar con sus hijes, porque no tienen donde dejarles. Por eso también cruzo la comisión la exigencia de jardines y lugares de cuidado de niñes garantizado por el Estado.

La precarización laboral mata

Una denuncia fundamental que se expreso en varias comisiones fue que la precarización laboral mata. Estuvieron presentes familiares de Juan Cruz Manfredini, Enzo Orellana y Matías Di Muro, todo ellos victimas fatales de patronales que en defensa de sus ganancias arriesgan la vida de trabajadores y trabajadoras y no garantizan medidas básicas de seguridad en los lugares de trabajo, con la complicidad del Ministerio de Trabajo que hace la vista gorda. El reclamo de justicia por estos crímenes que pretenden pasar como “accidentes laborales” fue unánime.

Los trabajos más “populares”, los más precarios

Una parte importante del debate fue cómo nos organizamos en lugares de trabajo donde la precarización esta naturalizada. Trabajadoras de áreas como comercio, empresas textiles e incluso cuidadoras de geriátricos y por supuesto trabajadoras de casas particulares trajeron sus relatos de como se esfuerzan por romper con situaciones brutales como trabajar 14 o 16 horas y cobrar salarios miserables, en negro y sin ningún derecho. El relato de compañeras de Bahía Blanca que trabajan pelando camarones fue ilustrativos: deben llenar decenas de cajones de camarones pelados durante más de 12 horas para juntar $1.200 por día.

La miseria de las “políticas publicas”

Este gobierno se ha caracterizado por anunciar permanentemente planes de “ayuda social” que pretenden exaltar como el sumun de políticas publicas inclusivas. Las mujeres que asistieron la comisión de Trabajo Precario del II Congreso del PDT desarmaron estas estafas en poco menos de dos horas, dejando al descubierto la impostura de un gobierno que elige al FMI por sobre millones de personas que atraviesan brutales situaciones de pobreza y carestía. En ese sentido las asistentes denunciaron las trabas burocráticas para acceder a los famosos planes de ayuda: por ejemplo, si cobras una pensión no podes tener Tarjeta Alimentar; para cobrar un Plan Potenciar no tenes que cobrar otras pensiones contributivas. Miles de jóvenes fueron rechazades para cobrar la beca Progresar con absurdos argumentos burocráticos.

Y así una por una, las famosas políticas públicas se mostraron no solo insuficientes sino también como inaccesibles para miles de personas que las necesitan, debido a sus graves condiciones materiales de vida. Un fracaso del gobierno nacional y popular en toda la línea.

Párrafo aparte merece lo que ocurre con el Plan Acompañar, caballito de batalla de Elizabeth Gómez Alcorta de los últimos tiempos. A dicho plan no se puede acceder sin antes haber recorrido un laberinto burocrático. Se escucharon varios relatos de mujeres víctimas de violencia de genero que por no cumplir con tal o cual requisito fueron rechazadas para acceder a ese plan. Otras tantas fueron maltratadas en colas interminables en los “operativos territoriales” que el Ministerio de la Mujer organizo de manera escandalosa la semana pasada. Por este motivo la mayoría de las mujeres reunidas en la comisión acordaron con que este Ministerio no las representa y se pronunciaron por organismos propios de las mujeres trabajadoras.

Como telón de fondo, muchas mujeres relataron su deseo de completar sus estudios, de aprender oficios, de acceder a becas para superar estas situaciones. Fue emocionante la enorme disposición a la organización de la lucha de este sector, uno de los más golpeados por la crisis y la pandemia. Sin embargo, estas mujeres no han bajado los brazos, al contrario se han organizado y están mas fuertes que nunca para exigirle al estado cada una de sus demandas. Llevaremos las importantísimas resoluciones votadas en estas comisiones al plenario general de este sábado 29 de mayo a las 15h, para impulsar cada una de estas demandas.

