Derrota electoral, crisis y ajuste

En Argentina hay una crisis económica con consecuencias sociales únicas en su historia. Sin embargo desde hace 48 horas el país entero está en vilo por una crisis política que nada tiene que ver con resolverle la vida a quienes han sido hundidos y hundidas en la miseria más extrema o a quiénes han visto retroceder fuertemente su poder adquisitivo.

La derrota electoral y la distribución de responsabilidades al interior del gobierno y no la pobreza del pueblo trabajador, son el motor del escandalete actual. Si a pesar de la pobreza reinante, el pueblo compraba la tesis política oficial de que está bien honrar las deudas contraídas impúdicamente por Macri, parte del gobierno actual y la burguesía, y que está bien ajustar para pagar al FMI porque es necesario “para que la derecha no avance” (?), el gobierno no hubiera hecho crisis por la orientación económica, porque finalmente todas las alas gubernamentales están de acuerdo en pagar al FMI a costa de la pobreza popular.

En la selección quirúrgica de los renunciamientos se visualiza también la preocupación por el futuro penal de la vicepresidenta frente al escenario de la derrota electoral. Otra razón central del escándalo impúdico protagonizado por el gobierno. Funcional a la derecha es sin dudas este abordaje. La filtración del audio de Vallejos supone una presentación de las cosas absolutamente falsa. Sólo la derrota electoral la hace hablar contra un presupuesto que aprobó con un encendido discurso en el Congreso.

Todo el relato sobre la defensa de las mujeres y el pueblo con el que hicieron campaña electoral en 2019, no pasó de eso y durante el 2021 no existió. Para lxs cráneos oficialistas que justifican esta ausencia, la agenda de derechos no es aplicable cuando ellos gobiernan y hay temas sociales que atender como el hambre, tesis bajo la cual se han viabilizado alternativas políticas que se delimitan a través de los derechos de los sectores oprimidos, porque en el fondo acuerdan sobre las políticas económicas y la defensa del capital.

Este gobierno le infringió un enorme daño incluso al propio movimiento de mujeres y al feminismo que luchó por el aborto legal, mostrando una parálisis y un daño hacia las mujeres más pobres que hoy la derecha explota para adjudicar la responsabilidad a todo el movimiento.

Un daño muy profundo que deberemos analizar en mayor detalle y por el cual resulta fundamental insistir en la absoluta separación del movimiento del Estado. El Ministerio de las Mujeres y Diversidades se limitó a dar continuidad a la política que el macrismo aplicó en este rubro: poner etiquetas de género en políticas que no son para combatir esa forma de la violencia, anunciar planes varias veces y que nunca se cumplen, dar la espalda a las mayorías populares, dar continuidad al poder clerical en silencio y traficar políticas patronales en nombre de la defensa de las trabajadoras.

Para empeorar el panorama la crisis palaciega refuerza al ala más reaccionaria contra este movimiento de la mano del dinosaurio Juan Manzur, defendido por CFK. La estafa política termina de consumarse con el cogobierno con las iglesias, en particular con Aciera y con la Iglesia Católica que les otorga mayor poder económico, inserción educativa y poder de manejo de la asistencia social. Esta es la orientación que llevó a que este año se cumplieran 15 años de aprobada la Ley ESI sin que su aplicación se hiciera efectiva más que en aquellas escuelas donde la docencia y el movimiento estudiantil imponen su aplicación contra la disposición de los gobiernos.

La población está harta y lo expresó de diferentes maneras. Entre otras votando masivamente al FIT-U en distritos cruciales de la provincia de Buenos Aires y en el país. El 23 % de los votos en Jujuy para el FIT-U son expresión de este hartazgo. El casi 10% de votos en Chubut no pueden ser interpretados más que como un fuerte rechazo a la obstinación megaminera del gobernador Arcioni y de todas las alas gubernamentales que apoyan esta orientación económica extractivista en todo el país. El casi 10% en Merlo o en La Matanza son el fruto de la disputa política librada directamente por el Polo Obrero y el Partido Obrero en el FIT-U, dando a un gran movimiento reivindicativo una perspectiva política para que rompa con el tradicional voto punteril al PJ de esas intendencias.

La situación no está para ser subestimada. El gobierno unido ha permitido la fuga de 15 mil millones de dólares en un año y medio y el salario mínimo fue hundido a los niveles más bajos: en el 2010 era de 440 dólares, hoy de menos de 200 si comparamos con el “blue” que es el dólar que rige la economía hogareña. El recorte a los jubilados se transformó en una fatalidad que padecen 5 millones de personas y que de ninguna manera se aminora con entregar los medicamentos al 100 como nos venden los camporistas. El emparchamiento del salario mínimo en medio de la derrota electoral, no revierte el ajuste en curso.

Para cuando vuelvan a subir el salario mínimo la brecha entre este y el salario de las trabajadoras de casas particulares se volverá a agrandar alcanzando niveles históricos y las mujeres estarán más que condenadas a la miseria salarial. Las “mujeres gobernando” han dado cátedra de sometimiento al FMI cuando la funcionaria de Guzmán, Mercedes D’Alessandro, planteó que con facilidades para la reducción de aportes patronales podrían reducir la brecha salarial de género. Una estafa más que refutada por la realidad de los últimos 40 años de historia argentina.

Al comienzo de la campaña CFK lo dijo con claridad, cuando en el acto de lanzamiento de campaña afirmó que los giros extraordinarios que el FMI entregó a los países para afrontar la pandemia, debían ser usados no para inyectar dinero o activar la economía sino para pagar al propio Fondo. Cristina dice que no mira encuestas, pero miró la realidad de hambre y decidió seguir hambreando. Sólo el FIT-U mostró en esta campaña que pagar al FMI es incompatible con sacar al pueblo de la miseria.

La crisis gubernamental que se produjo tras la derrota electoral, derrota que no fue anticipada por ningún sector del espacio político gobernante, está centrada en mantener el rumbo económico cambiando figuras ministeriales.

La carta de CFK representa una impostura de punta a punta. Las y los diputados y senadores de sus espacio apoyaron el actual presupuesto con encendidas intervenciones grabadas en los espacios parlamentarios. La crisis actual no se resuelve ejecutando el 2% de déficit que falta ejecutar, un nivel de déficit presupuestario que fue auditado por el FMI antes de ser escrito en un presupuesto. Y tampoco se resuelve vaciando la caja del ANSES en detrimento de sus afiliadxs como ha ocurrido durante estos años.

Por una salida propia de las mujeres trabajadoras

El movimiento de mujeres estará tomando nuevamente las calles en los próximos días en el marco de encuentros regionales que se están organizando y en el marco de la ascendente lucha por los derechos de las mayorías populares. Estos reclamos se expresan en la pelea en los barrios por la instalación de Centros de Asistencia, en la pelea por terminar con la persecución del Estado contra las médicas que aplican la ILE, la lucha por la aplicación de la ESI, y la pelea central contra el trabajo precario y sin derechos y por la vivienda, dos aspectos centrales de la lucha de la clase obrera. Estas luchas deben darse en el marco de la apertura de un debate para profundizar la lucha por la independencia de las y los trabajadores en general y del movimiento de mujeres en particular.

Desde el Plenario de Trabajadoras proponemos superar la estafa de los Ministerios de las Mujeres que gobernaron para el ajuste y contra las mujeres luchando por organismos independientes y autónomos para la aplicación de políticas en favor de las mujeres y diversidades, que no siga la hoja de ruta del Estado y sus gobiernos sino la hoja de ruta de las necesidades de las trabajadoras.

